UIDAI नं नवीन आधार अ‍ॅप लाँच केलं. अ‍ॅपमध्ये QR कोड स्कॅनिंग, फेस ऑथेंटिकेशन, डेटा शेअरिंग कंट्रोल्स, बायोमेट्रिक लॉक सारखे फीचर आहेत.

new Aadhaar app
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Etv Bharat File Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 10, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारतीय नागरिकांसाठी, युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियानं (यूआयडीएआय) नवीन आधार अ‍ॅप (my Aadhaar) सुरू केलं. हे अ‍ॅप आधार कार्ड सुरक्षितपणे ठेवण्यास आणि इतरांशी शेअर करण्यास मदत करेल. गूगल प्ले स्टोअर आणि अ‍ॅपल अ‍ॅप स्टोअरवर उपलब्ध असलेलं हे अ‍ॅप मायआधार अ‍ॅपला पूरक म्हणून कार्य करेल. हे कार्ड तपासणी, डाउनलोड आणि भौतिक कार्ड ऑर्डरिंगसाठी वापरलं जातं. हे पूर्णपणे कागदरहित अनुभव प्रदान करेल, ज्यामुळं डिजिटल आयडीचा वापर सोपा आणि सुरक्षित होईल.

युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) नं रविवारी नवीन आधार अ‍ॅपची घोषणा केली, जे अँड्रॉइड आणि आयओएस प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. हे अ‍ॅप आधार कार्डाच्या डिजिटल आवृत्तीला अधिक सोयीस्कर आणि सुरक्षित बनवतं. पूर्वी नागरिक पीडीएफ फाइल किंवा डिजिलॉकरद्वारे आधार सेव करत होते, पण आता हे अ‍ॅप एका युनिफाइड प्लॅटफॉर्मवर सर्व काही एकत्रित करतं. यूआयडीएआयनं स्पष्ट केलं की, हे अ‍ॅप मायआधार अ‍ॅपला पूर्णपणे बदलणार नाही, तर त्याचं पूरक म्हणून काम करणार आहे. मायआधारमध्ये डिजिटल कार्ड डाउनलोड, पीव्हीसी कार्ड ऑर्डरिंग, ईमेल-मोबाइल व्हेरिफिकेशन आणि व्हर्च्युअल आयडी जनरेशन यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत, जी नवीन अ‍ॅपमध्ये उपलब्ध नाहीत. मात्र, नवीन अ‍ॅप आधार जतन करणे, दाखवणे आणि सुरक्षित शेअरिंगवर लक्ष केंद्रित करतंय.

हे अ‍ॅप वापरकर्त्यांना आधार माहिती डिजिटल स्वरूपात नेहमी सोबत ठेवण्याची सुविधा देतं. विशेषतः, एकाच मोबाइल नंबरशी लिंक्ड असलेल्या पाचपर्यंत आधार प्रोफाइल्स सेव करता येतील. म्हणजे कुटुंबातील सदस्यांचे आधार कार्ड एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल. हे वैशिष्ट्य विशेषतः कुटुंबांसाठी उपयुक्त ठरेल, ज्यांना नेहमीच एकमेकांच्या कागदपत्रांची गरज भासते. अ‍ॅपमध्ये प्रोफाइल पेजवर आधार कार्ड मास्क करता येते, ज्यामुळे गोपनीयता राखली जाते. शेअरिंगसाठी व्हेरिफायबल क्रेडेंशियल फॉरमॅट उपलब्ध आहे, जे दुसऱ्या पक्षाला आधाराची खात्रीपूर्ण ओळख देते. याशिवाय, क्यूआर कोड स्कॅनिंगद्वारे कोणत्याही सेवा किंवा व्यवहारासाठी आधारचा वापर करता येईल.

सुरक्षेच्या बाबतीत हे अ‍ॅप अत्यंत प्रगत आहे. वापरकर्ते बायोमेट्रिक लॉक सक्रिय करू शकतात, ज्यामुळं डेटा सुरक्षित राहतो. एकदा लॉक केल्यानंतर, फेस ॲथेंटिकेशन किंवा फिंगरप्रिंटद्वारे तात्पुरते अनलॉक करावं लागतं. अ‍ॅपमध्ये अपडेटेड प्रोफाइल डेटा दाखवण्याची सुविधाही आहे, ज्यामुळं आधार अपडेट केल्यानंतर ती माहिती त्वरित उपलब्ध होते. हे वैशिष्ट्य आधारकार्डातील बदल (जसं की पत्ता किंवा नाव) झाल्यानंतर अनावश्यक गोंधळ टाळेल. यूआयडीएआयनं सांगितलं की, हे अ‍ॅप डिजिटल इंडियाच्या ध्येयाशी सुसंगत आहे, ज्यामुळं नागरिकांना कागदपत्रांपासून मुक्ती मिळेल. आता बँकिंग, सरकारी योजना किंवा खासगी व्यवहारांसाठी आधार शेअरिंग केवळ एका टॅपवर शक्य होईल.

नवीन आधार अ‍ॅप कसं वापरावं?

  1. गूगल प्ले स्टोअर किंवा अ‍ॅप स्टोअरवरून अ‍ॅप डाउनलोड आणि इन्स्टॉल करा.
  2. सुरुवातीला पसंतीची भाषा निवडा आणि 12-अंकी आधार नंबर एंटर करा.
  3. आधार रजिस्टर केलेल्या मोबाइलवरून ओटीपी एसएमएस येईल.
  4. ओटीपी एंटर केल्यानंतर फेस ॲथेंटिकेशन करावे लागेल.
  5. यानंतर सहा-अंकी पासवर्ड सेट करा.
  6. आता प्रोफाइल पेजवर आधार कार्ड दिसेल.
  7. तुम्ही ते मास्क करू शकता, शेअर करू शकता किंवा बायोमेट्रिक लॉक जोडू शकता.

हे अ‍ॅप भारतीय डिजिटल इकोसिस्टमला मजबूत करेल. लाखो नागरिक आता आधाराशी संबंधित व्यवहार सोपं करू शकतील. यूआयडीएआयनं नागरिक अ‍ॅप डाउनलोड करून त्याचा फायदा घ्यावा आणि डिजिटल साक्षरतेचा प्रसार करावा, असं आवाहन केलं आहे. भविष्यात अ‍ॅपमध्ये आणखी वैशिष्ट्ये जोडली जाऊ शकतात, ज्यामुळे आधार अधिक सक्षम होईल.

