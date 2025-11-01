ETV Bharat / technology

यूआयडीएआयनं जाहीर केलं आधार व्हिजन 2032 फ्रेमवर्क; भविष्यकाळासाठी मजबूत डिजिटल ओळख

यूआयडीएआयनं आधार व्हिजन 2032 फ्रेमवर्क जाहीर केलंय; एआय, ब्लॉकचेन, क्वांटम कम्प्युटिंगद्वारे भविष्यकाळासाठी मजबूत, सुरक्षित डिजिटल ओळख प्रणाली यातून विकसित होईल.

UIDAI, Aadhaar Vision 2032 Framework
आधार कार्ड (Etv Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 1, 2025 at 3:29 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारताच्या युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियानं (यूआयडीएआय) आधार व्हिजन 2032 फ्रेमवर्क जाहीर केलं आहे. हे फ्रेमवर्क कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ब्लॉकचेन, क्वांटम कम्प्युटिंग आणि प्रगत एन्क्रिप्शन तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं भविष्यकाळासाठी मजबूत डिजिटल ओळख प्रणाली विकसित करेल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं काल नमूद केलं की, हा फ्रेमवर्क पुढील दशकासाठी भारताच्या डिजिटल ओळख इकोसिस्टमला पुन्हा परिभाषित करणारा आणि डिजिटल गव्हर्नन्सला गती देणारा ठरेल.

हा फ्रेमवर्क उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आला आहे. यामुळं आधारला डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायदा (डीपीडीपी) आणि जागतिक सायबरसुरक्षा मानकांशी सुसंगत बनवलं जाईल. मंत्रालयानं सांगितलं की, हा रोडमॅप तंत्रज्ञानातील नेतृत्व टिकवून ठेवण्याबाबत आणि आधारची सुरक्षित, समावेशक तसेच जनकेंद्रित डिजिटल ओळख म्हणून भूमिका मजबूत करण्याबाबत आहे.

आधार व्हिजन 2032 अंतर्गत यूआयडीएआय एआयचा वापर करून ओळख प्रमाणीकरण प्रक्रिया अधिक जलद, अचूक आणि सुरक्षित बनवेल. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळं डेटा अपरिवर्तनीय आणि पारदर्शक राहील, ज्यामुळं फसवणुकीचा धोका कमी होईल. क्वांटम कम्प्युटिंगच्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी प्रगत एन्क्रिप्शन पद्धती अवलंबल्या जातील, जेणेकरून आधार डेटा भविष्यातील सायबर हल्ल्यांपासून संरक्षित राहील.

हा फ्रेमवर्क केवळ तंत्रज्ञान सुधारणा नाही, तर डिजिटल इंडियाच्या व्यापक ध्येयाशी जोडलेला आहे. यामुळं सरकारी योजना, बँकिंग, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात आधारचा वापर अधिक कार्यक्षम होईल. ग्रामीण भागातील नागरिकांना समाविष्ट करण्यासाठी मोबाइल-आधारित आणि ऑफलाइन प्रमाणीकरण सुविधा मजबूत केल्या जातील. डीपीडीपी कायद्याशी सुसंगतता सुनिश्चित करून वैयक्तिक डेटाची गोपनीयता आणि संमतीला प्राधान्य दिलं जाईल.

जागतिक स्तरावर सायबरसुरक्षा मानके, जसं की जीडीपीआर आणि एनआयएसटी मानके, आधारच्या नवीन आवृत्तीमध्ये समाविष्ट केली जातील. तज्ज्ञ समितीमध्ये आयआयटी, आयआयएससी आणि उद्योगातील दिग्गजांचा समावेश आहे, ज्यांनी भविष्यातील तंत्रज्ञान ट्रेंड्सचा अभ्यास करून हा रोडमॅप तयार केलाय.

पुढील दशकात आधार 2.0 म्हणून ओळखली जाणारी ही प्रणाली भारताला डिजिटल गव्हर्नन्समध्ये जागतिक आघाडीवर नेईल. ई-गव्हर्नन्स, स्मार्ट सिटी आणि डिजिटल पेमेंट्समध्ये आधारची भूमिका वाढेल. यूआयडीएआयचे सीईओ यांनी सांगितलं की, “आमचे ध्येय आहे की प्रत्येक भारतीयाला सुरक्षित आणि सोयीस्कर डिजिटल ओळख मिळावी, जी भविष्यातील आव्हानांना तोंड देऊ शकेल.” या फ्रेमवर्कमुळं आधार केवळ ओळखपत्र नाही, तर डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा कणा बनेल. 2032 पर्यंत आधारधारकांची संख्या 150 कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे, आणि नवीन तंत्रज्ञानामुळं सेवा वितरणात 50 टक्के सुधारणा अपेक्षित आहे.

