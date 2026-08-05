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आदिवासी गावाची जागतिक ओळख: उधमाळ ठरणार भारतातलं पहिलं ‘डार्क स्काय कम्युनिटी’ गाव, 42.14 लाखांचा निधी मंजूर

नाशिकच्या सुरगाणा तालुक्यातील उधमळ गाव भारतातील पहिलं आंतरराष्ट्रीय डार्क स्काय कम्युनिटी बनण्याच्या मार्गावर आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी यासाठी प्रशासकीय निधीस मंजूरी दिलीय.

Dark Sky Community Village
प्रातिनिधिक छायाचित्र (ETV BHARAT MH Desk and Cnva)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 5, 2026 at 12:22 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 12:45 PM IST

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नाशिक : जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील उधमळ गाव आता आकाशातील तारे पाहण्यासाठी जगभर ओळखलं जाणार आहे. डार्कस्काय इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून प्रमाणित होणारं भारतातील पहिलं ‘डार्क स्काय कम्युनिटी’ गाव म्हणून उधमळ गावाचा नावलौकिक होणार आहे.

खगोलशास्त्र शिक्षणासाठी ऐतिहासिक उपक्रम : नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील उधमळ गाव भारताच्या खगोलशास्त्र आणि आकाश संवर्धनाच्या इतिहासात नवे पर्व निर्माण करणार आहे. 'डार्कस्काय इंटरनॅशनल' या जागतिक संस्थेकडून 'डार्क स्काय कम्युनिटी' म्हणून प्रमाणित होणारे देशातील पहिले गाव म्हणून 'उधमल'ची निवड करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव आयुष प्रसाद यांनी या उपक्रमासाठी आवश्यक निधीस प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.

अंतराळ संशोधनाबद्दल रुची : या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट नाशिक जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये खगोलशास्त्र आणि अंतराळ संशोधनाबद्दल रुची निर्माण करणे तसंच वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे आहे. भारतीय संविधानातील मूलभूत कर्तव्यानुसार तरुणांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि संशोधनाची भावना रुजविण्याच्या उद्देशानं हा प्रकल्प राबवला जातोय. उधमळ गावातील नैसर्गिकरित्या स्वच्छ आणि अंधारमय आकाश विद्यार्थ्यांना अवकाशाचं निरीक्षण करण्यासाठी आदर्श ठरणार आहे.

पर्यावरणपूरक प्रकाश व्यवस्था : पेसा (अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये पंचायतींचा विस्तार) कायद्या अंतर्गत उधमळ ग्रामसभेनं रात्रीच्या आकाशाचं संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. गावातील नागरिकांनी बाह्य प्रकाश व्यवस्था अवलंबण्यासाठी ठराव पारित केलाय. प्रकाश प्रदूषण कमी करण्यासाठी सुरक्षित, कार्यक्षम ऊर्जा आणि पर्यावरणपूरक प्रकाश व्यवस्था अवलंबण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

42.14 लाखांचा निधी मंजुर: जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना (2026-27) च्या ‘इनोव्हेटिव्ह स्कीम’ अंतर्गत या उपक्रमासाठी 42.14 लाख रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे. या निधीतून रात्रीच्या आकाशाच्या गुणवत्तेचं मूल्यांकन, जबाबदार प्रकाश व्यवस्था अंमलबजावणी, जनजागृती कार्यक्रम आणि स्थानिक तरुणांचे प्रशिक्षण यासारखे उपक्रम राबवले जाणार आहेत.

नवीन रोजगाराच्या शाश्वत संधी : ‘अ‍ॅस्ट्रो-टुरिझम’ अर्थात खगोल पर्यटनाची संकल्पना जिल्हा नियोजन समितीच्या पर्यटन विकासाच्या प्रयत्नांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या उपक्रमामुळं उधमळ आणि आसपासच्या भागातील रहिवाशांसाठी नवीन रोजगाराच्या शाश्वत संधी निर्माण होतील. या संकल्पनेमुळं नैसर्गिक वारसा देखील जपला जाईल. प्रकाश प्रदूषण कमी झाल्यानं जैवविविधताही वाढेल आणि गावातील जीवनमान सुधारेल, असा गावकऱ्यांना विश्वास आहे.

"हा उपक्रम राज्य सरकारच्या प्रस्तावित ‘राज्य डार्क स्काय पॉलिसी’शी सुसंगत आहे. नाशिक जिल्हा रात्रीच्या आकाशाच्या संवर्धनाच्या क्षेत्रात राज्यात आघाडीची भूमिका बजावेल. उधमळच्या या यशामुळं इतर गावांनाही प्रेरणा मिळेल आणि महाराष्ट्र खगोल पर्यटनाचं नवीन केंद्र बनेल"- आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी नाशिक

खगोलीय घटनांचे करता येणार निरीक्षण : या उपक्रमामुळं विद्यार्थी दुर्बिणीद्वारे ग्रह, तारे, आकाशगंगा आणि इतर खगोलीय घटनांचे निरीक्षण करू शकतील. शाळांमध्ये खगोलशास्त्र क्लब स्थापन करणे, कार्यशाळा आयोजित करणे आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेणे यासारख्या उपक्रमांना चालना मिळेल. स्थानिक युवकांना मार्गदर्शक म्हणून प्रशिक्षण देऊन पर्यटकांना आकर्षित केले जाईल.

पर्यावरण संवर्धनाला नवी दिशा : उधमळचे अंधारमय आकाश हे केवळ वैज्ञानिक संशोधनासाठीच नव्हे, तर सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिकदृष्ट्याही महत्त्वाचं आहे. पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक विज्ञानाचा संगम येथे अनुभवता येईल. यामुळं आदिवासी भागाचा सर्वांगीण विकास होईल आणि पर्यावरण संतुलन राखलं जाईल. नाशिक जिल्हा आता केवळ ऐतिहासिक आणि धार्मिक पर्यटनासाठीच नव्हे तर खगोल पर्यटनासाठीही ओळखला जाईल. उधमळचं हे पाऊल भारताच्या वैज्ञानिक प्रगतीला आणि पर्यावरण संवर्धनाला नवी दिशा देणारे ठरेल.

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Last Updated : August 5, 2026 at 12:45 PM IST

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