ETV Bharat / technology

टीव्हीएसनं भारतीय बाजारात स्कूटरच्या किमती वाढवल्या; इलेक्ट्रिक आणि पेट्रोल मॉडेल्स महाग

टीव्हीएस मोटरनं भारतीय बाजारात स्कूटरच्या किमती वाढवल्या. इलेक्ट्रिक आयक्यूब, ऑर्बिटर तसंच ज्युपिटर आणि एनटॉर्क मॉडेल्स महाग झाले आहेत.

iQube new price, Orbiter scooter, Jupiter 110, Jupiter 125, NTorq 125
टीव्हीएस स्कूटर (TVS scooter)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 5, 2026 at 4:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : टीव्हीएस मोटर कंपनीनं आपल्या स्कूटर श्रेणीतील बहुतांश मॉडेल्सच्या किमती वाढवल्या आहेत. या वाढीमध्ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि पारंपरिक पेट्रोल (आयसीई) स्कूटर दोन्हीचा समावेश आहे. किमतींमध्ये कमाल 11,000 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. विशेषतः आयक्यूब श्रेणी आणि नवीन ऑर्बिटरच्या किंमतीमध्ये सर्वाधिक बदल दिसून येत आहेत. लोकप्रिय ज्युपिटर 110, ज्युपिटर 125 आणि एनटॉर्क 125 सारख्या मॉडेल्सही महाग झाले आहेत. ही वाढ एकाच वेळी झालेली नसून गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या अनेक छोट्या सुधारणांचा परिणाम आहे.

आयक्यूब आणि ऑर्बिटरमध्ये मोठी वाढ: टीव्हीएसच्या इलेक्ट्रिक पोर्टफोलिओमध्ये सर्वाधिक किंमत वाढ झाली आहे. आयक्यूबच्या 3.5 किलोवॅट-तास बॅटरी असलेल्या मॉडेलमध्ये (iQube new price) सर्वात मोठी वाढ झाली आहे. याची किंमत 1.33 लाख रुपयांपासून 1.42 लाख रुपये झाली आहे, म्हणजे 9,000 रुपयांची वाढ. याच्या बेस 2.2 किलोवॅट-तास आयक्यूब मॉडेलची किंमत आता 1.16 लाख रुपये आहे, जी पूर्वी 1.11 लाख रुपये होती. यात 5,000 रुपयांची वाढ झालीय. आयक्यूब एसची किंमत (4.7 किलोवॅट-तास) 1.55 लाखांपासून 1.61 लाख रुपये झाली आहे. या स्कूटरच्या किंमतीत 6,000 रुपयांची वाढ झाल्याचं दिसतंय. टॉप-एंड आयक्यूब एसटीचं 5.3 किलोवॅट-तास व्हेरिएंटची किंमत 3,000 रुपयांनी वाढली आहे. या स्कूटरची एकूण किंमत 1.75 लाख रुपये झाली आहे. मात्र, 3.1 किलोवॅट-तास आयक्यूबची किंमत 1.33 लाख रुपयेच आहे.

TVS iQube च्या नविन किमती :

VariantNew PriceHike
iQube 2.2 kWhRs. 1.16 lakhRs. 5,000
iQube 3.1 kWhRs. 1.33 lakhNo Change
iQube 3.5 kWhRs. 1.42 lakhRs. 9,000
iQube S 4.7 kWhRs. 1.61 lakhRs. 6,000
iQube ST 5.3 kWhRs. 1.75 lakhRs. 3,000

टीव्हीएस ऑर्बिटर स्कूटर सर्वाधिक महाग : टीव्हीएस ऑर्बिटर स्कूटरमध्ये सर्वाधिक लक्षणीय वाढ दिसते. ऑर्बिटर व्ही1 ची किंमत 88,250 रुपयांपासून 99,250 रुपये झाली आहे, म्हणजे 11,000 रुपयांची वाढ झालीय. ऑर्बिटर व्ही2 आता 1.14 लाख रुपयांना खरेदी करता येणार आहे. ही स्कूटर पूर्वी 1.05 लाख रुपयाला खरेदी करता येत होती. या स्कूटरच्या किंमतीत 9,000 रुपयांची वाढ झालीय. एप्रिल महिन्यात ऑर्बिटर व्ही1 88,250 आणि व्ही 2 ची 1.05 लाख रुपये होती, तर बेस आयक्यूब ची किंमत 1.11 लाख आणि आयक्यूब एसटीची किंमत 1.72 लाख रुपये होती.

ज्युपिटर आणि एनटॉर्क स्कूटरच्या किमतीतही बदल : ज्युपिटर 110 श्रेणी आता 73,955 ते 88,850 रुपयांच्या ( Jupiter 110) दरम्यान उपलब्ध आहे. विविध व्हेरिएंट्समध्ये 575 ते 1,950 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. ज्युपिटर 125 श्रेणीची किंमत 81,10 ते 89,935 रुपये झाली आहे, ज्यात 875 ते 2,410 रुपयांची वाढ आहे.

Petrol ScootersTVS Jupiter 110 :

VariantOld Price New Price Hike
Drum73,40073,975575
Drum Alloy78,00079,4751,475
Drum SXC82,10083,7751,675
Disc SXC84,75086,3751,675
Special Edition86,90088,8501,950

TVS Jupiter 125 :

VariantOld Price New Price Hike
Drum-Alloy78,70081,1002,400
Disc83,90086,1102,210
DT SXC86,75088,9502,200
SmartXonnect89,06089,935875

स्पोर्टी एनटॉर्क 125 डिस्क व्हेरिएंटही महागलं : स्पोर्टी एनटॉर्क 125 डिस्क ( NTorq 125) व्हेरिएंटची किंमत 82,500 रुपयांपासून 83,350 रुपये झाली आहे. यात 850 रुपयांची वाढ झालीय. एनटॉर्क 125 रेस एडिशनही 87,950 रुपयांपासून 88,800 रुपयापर्यंत महाग झालं आहे, म्हणजे पुन्हा 850 रुपयांची वाढ. ही किंमतवाढ कच्च्या मालाच्या किमती, उत्पादन खर्च आणि बाजार परिस्थितीशी संबंधित असू शकते. इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यानं खरेदीदारांना बजेटची गणना पुन्हा करावी लागेल. तरीही टीव्हीएसची लोकप्रिय मॉडेल्स भारतीय बाजारात मजबूत स्थिती राखत आहेत. ग्राहकांनी नवीन किमती तपासून डीलरकडे संपर्क साधावा.


TVS Ntorq 125 :

VariantOld Price New Price Change
Disc82,50083,350+850
Race Edition87,95088,800+850

हे वाचलंत का :

  1. महिंद्रा स्कॉर्पिओ-एन फेसलिफ्ट भारतात लाँच; सुरुवातीची किंमत 13.69 लाख
  2. किआ सोरेंटो: फ्लॅगशिप एसयूव्ही भारतात 4 सप्टेंबरला होणार लाँच
  3. Yamaha R15, MT-15 MotoGP Edition लॉंच; एफझेड रेंजमध्ये नवीन रंग

TAGGED:

TVS SCOOTER PRICE HIKE
IQUBE NEW PRICE
ORBITER SCOOTER
JUPITER 110
TVS PRICE HIKE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.