ETV Bharat / technology

टीव्हीएस रॉनिन अगोंदा एडिशन लॉंच, जाणून घ्या किंमत..

टीव्हीएस मोटारनं मोटोसोल 5.0 मध्ये रॉनिन आगोंदा लिमिटेड एडिशन (TVS Ronin Agonda Edition ) लाँच केली.

TVS Ronin Agonda Edition
टीव्हीएस रॉनिन अगोंदा एडिशन (TVS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 6, 2025 at 12:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पणजी/होसूर : टीव्हीएस मोटर कंपनीनं गोव्यामधील मोटोसोल 5.0 या बाइकर्स फेस्टिव्हलमध्ये आपली लोकप्रिय मॉडर्न-रेट्रो मोटरसायकल टीव्हीएस रॉनिनची खास "अगोंदा एडिशन" लॉंच (TVS Ronin Agonda Edition launched ) केली. ही लिमिटेड एडिशन मोटरसायकल केवळ सौंदर्यात्मक बदलांसह बाजारात आली असून तिची एक्स-शोरूम किंमत 1,30,990 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. या लॉंचसोबत कंपनीनं रॉनिनच्या कस्टम कल्चर इमेजला अधिक बळ देण्यासाठी अशा प्रकारच्या लिमिटेड एडिशन मालिकेला सुरुवात केली आहे.

अगोंदा एडिशनचं नाव आणि डिझाइन थेट गोव्याच्या प्रसिद्ध अगोंदा बीचवरून प्रेरित आहे. गोव्याच्या दक्षिण भागात असलेला हा बीच शांतता आणि रिलॅक्स व्हायबसाठी ओळखला जातो. टीव्हीएसनं या बाइकला "शांत पण आत्मविश्वासपूर्ण" (Calm yet Confident) संस्कृतीचा वारसा दिला आहे. यात पांढऱ्या रंगाची बेस कलर स्कीम वापरण्यात आली असून त्यावर रेट्रो स्टाइलचे पाच-पट्टीचे ग्राफिक्स लावले आहेत. हे स्लिम स्ट्राइप्स बाइकला हलके आणि आकर्षक स्वरूप देतात, ज्यामुळं ती गर्दीच्या शहरातही वेगळी दिसते.

ही मोटरसायकल आठवडाभर शहरात कम्युटिंगसाठी आणि वीकेंडला किनाऱ्यावर किंवा कॅफे राइडसाठी उत्तम साथीदार ठरेल, असा कंपनीचा दावा आहे. स्टँडर्ड रॉनिनमध्ये मिडनाइट ब्ल्यू, ग्लेशियर सिल्व्हर आणि चारकोल एम्बर असे तीन रंग पर्याय आहेत, तर अगोंदा एडिशनमध्ये अलॉय व्हील्सना वेगळ्या रंगाची रिम स्टिकर्स आणि कलर-कोऑर्डिनेटेड फिनिश दिली आहे.

यंत्रणेच्या बाबतीत अगोंदा एडिशनमध्ये कोणताही बदल नाही. ती स्टँडर्ड रॉनिनप्रमाणेच 225.9 सीसी सिंगल-सिलेंडर ऑइल-कूल्ड इंजिननं सुसज्ज आहे. हे इंजिन 20.1 एचपी पॉवर आणि 19.93 एनएम टॉर्क निर्माण करते. पॉवर 5-स्पीड गिअरबॉक्सद्वारे मागील चाकापर्यंत पोहोचते. फीचर्सच्या यादीत असिमेट्रिक स्पीडोमीटर, अ‍ॅडजस्टेबल लीव्हर्स, स्लिपर क्लच, ब्ल्यूटूथ कनेक्टिव्हिटी, स्मार्टएक्सकनेक्ट अ‍ॅप, कॉल-एसएमएस अलर्ट यांचा समावेश आहे.

मोटोसोलमध्ये टीव्हीएसनं रॉनिनसोबतच अपाची आरटीआर मालिकेच्या 20 वर्षांनिमित्त "अपाचे आरटीएक्स 300 20th अ‍ॅनिव्हर्सरी एडिशन" देखील अनावरण केली. यात खास ब्लॅक-शॅम्पेन गोल्ड लिव्हरी, लिमिटेड एडिशन बॅजिंग आणि 20 वर्षांचा स्मरणचिन्ह क्रेस्ट देण्यात आला आहे. या मोटरसायकलची किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही. रॉनिन मालिकेला मिळणारा उत्तम प्रतिसाद आणि कस्टमायझेशनची लोकप्रियता पाहता टीव्हीएस आता अशा थीम-बेस्ड लिमिटेड एडिशन्स नियमितपणे आणणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अगोंदा एडिशन ही त्याची पहिली पायरी मानली जात आहे.

हे वाचलंत का :

  1. रॉयल एनफील्ड हिमालयन माना ब्लॅक एडिशन लाँच: ऑफ रोडसाठी खरतनाक दुचाकी
  2. Royal Enfield Meteor 350 : संडाउनर ऑरेंज स्पेशल एडिशन लॉंच, जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये
  3. कावासाकी झी1100: भारतात लॉंच, किंमत 12.79 लाख रुपये

TAGGED:

RONIN AGONDA EDITION
रॉनिन आगोंदा लिमिटेड एडिशन
RONIN AGONDA EDITION LAUNCHED
TVS RONIN AGONDA EDITION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.