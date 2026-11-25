TVS ज्युपिटरनं ओलांडला एक कोटी उत्पादनाचा टप्पा!
TVS ज्युपिटरच्या (TVS Jupiter) उत्पादनाचा आकडा एक कोटीच्या टप्प्यावर पोहोचल्याची घोषणा कंपनीनं केलीय.
Published : November 25, 2026 at 3:15 PM IST
मुंबई: टीव्हीएस ज्युपिटरनं (TVS Jupiter) भारतात मोठी कामगिरी केलीय. तामिळनाडूतील होसूर येथे असलेल्या कंपनीच्या उत्पादन प्रकल्पातून टीव्हीएस ज्युपिटरची 1 कोटीचे (10 दशलक्ष) युनिट बाहेर पडले आहे. टीव्हीएस मोटरनं 2023 मध्ये भारतीय बाजारपेठेत ज्युपिटर लाँच केली होती. त्यानंतर, या स्कूटरच्या उत्पादनाचा आकडा 50 लाखांपर्यंत (5 दशलक्ष युनिट्स) पोहोचला होता.
टीव्हीएस ज्युपिटरचा देशात दुसरा क्रमांक : देशात होंडा ॲक्टिव्हा (Honda Activa) सर्वाधिक विकली जाणारी स्कूटर असली, तरी टीव्हीएस ज्युपिटर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आपल्या वैशिष्ट्यांमुळं आणि तंत्रज्ञानामुळं ही स्कूटर ग्राहकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय झाली आहे. आता टीव्हीएस ज्युपिटरनं देशातील एकूण उत्पादनाच्या बाबतीत 1 कोटी युनिट्सचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ओलांडला आहे. विशेष म्हणजे, टीव्हीएस मोटर कंपनीच्या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या उत्पादनांपैकी एक म्हणजे टीव्हीएस ज्युपिटर आहे.
केवळ चार वर्षात 1 कोटी युनिट्सचं उत्पादन : कंपनीला 50 लाख युनिट्सवरून 1 कोटी युनिट्सच्या एकूण उत्पादनापर्यंत पोहोचण्यासाठी केवळ चार वर्षे लागली. सुरुवातीच्या लाँचपासून, टीव्हीएस ज्युपिटरच्या श्रेणीमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. सर्वात मोठा बदल 2024 मध्ये करण्यात आला होता. या अपडेट्समध्ये अधिक मोठी स्टोरेज जागा, लांब सीट आणि अनेक अतिरिक्त वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला होता. तीचं डिझाइनही पूर्णपणे बदलण्यात आलं होतं. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, या वर्षाच्या सुरुवातीला, टीव्हीएस ज्युपिटर 5 लाख युनिट्सच्या विक्रीचा टप्पा गाठणारी सर्वात वेगानं विकली जाणारी स्कूटर ठरली होती.
टीव्हीएस ज्युपिटर 110 चं इंजिन: अपडेटेड टीव्हीएस ज्युपिटरमध्ये 113 सीसीचं इंजिन देण्यात आलं आहे, जे सुमारे 8 बीएचपी (bhp) पॉवर आणि 9.2 एनएम (Nm) टॉर्क निर्माण करतं. या स्कूटरमध्ये अत्यंत कार्यक्षम सीव्हीटी (CVT) गिअरबॉक्स आणि 'इंटिग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर' (ISG) देण्यात आलं आहे, ज्यामुळं याचा पीक टॉर्क 9.8 एनएम (Nm) पर्यंत वाढतो. टीव्हीएस मोटर कंपनी इंडियामधील 'पीपल मोबिलिटी'विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिरुद्ध हलदार यांनी म्हटलं, "गेल्या दशकात भारतीय लोकांच्या मानसिकतेत बदल झाला आहे. आपण 'कमतरते'च्या मानसिकतेतून बाहेर पडून आत्मविश्वास, विकास आणि समृद्धीच्या दिशेनं वाटचाल करत आहोत. हा दृष्टिकोन आज आमच्या अनेक ग्राहकांमध्येही दिसून येतो." ते पुढं म्हणाले, "एक कोटी भारतीयांसाठी 'टीव्हीएस ज्युपिटर' (TVS Jupiter) त्यांच्या दैनंदिन प्रवासाचा एक अविभाज्य भाग बनली असून, ती त्यांच्या आयुष्यात आनंद घेऊन आली आहे. 'टीव्हीएस ज्युपिटर'नं प्रवासातील ही सुलभता निर्माण केली आहे आणि त्याबद्दल आम्ही आमच्या ग्राहकांचे आभारी आहोत."
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