TVS Jupiter 125 ला मिळाले दोन नवीन रंगांचे पर्याय
TVS Jupiter 125 आता Ivory Elite Green आणि Ivory Matte Copper Bronze रंगांमध्ये लाँच (Jupiter 125 Colour Options) झाली आहे.
Published : May 25, 2026 at 4:09 PM IST
मुंबई: TVS Motor Company नं भारतात TVS Jupiter 125 च्या श्रेणीमध्ये (lineup) दोन नवीन रंगांच्या पर्यायांची भर घातली आहे. अद्ययावत TVS Jupiter 125 आता दोन नवीन शेड्समध्ये उपलब्ध आहे: 'Ivory Elite Green' आणि 'Ivory Matte Copper Bronze'. हे नवीन पर्याय या स्कूटरला अधिक ताजेतवाना आणि प्रीमियम लूक देतात. हे नवीन रंग केवळ TVS Jupiter 125 च्या DT SXC व्हेरिएंटवरच उपलब्ध असतील. TVS Jupiter 125 ही देशातील सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या स्कूटरपैकी एक आहे. ती Honda Activa 125, Suzuki Access 125 आणि Hero Destini 125 यांसारख्या प्रतिस्पर्धी स्कूटरशी स्पर्धा करते.
TVS Jupiter 125 साठी नवीन रंगांचे पर्याय: TVS Jupiter 125 मधील सर्वात महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे दोन नवीन दुहेरी-रंगसंगती (dual-tone) . 'Ivory Elite Green' या रंगाच्या पर्यायामध्ये, स्कूटरचे बॉडी पॅनेल्स, ॲप्रन आणि बाजूच्या भागांमध्ये फिकट हिरवा आणि आयव्हरी रंगांच्या शेड्सचे सुंदर मिश्रण पाहायला मिळतं. दुसरीकडं, 'Ivory Matte Copper Bronze' या शेडमध्ये आयव्हरी पॅनेल्ससोबतच ठळक अशा कांस्य (bronze) रंगाच्या छटांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळं स्कूटरला अधिक वेधक आणि स्टायलिश लूक मिळतो. विशेष म्हणजे, TVS Jupiter 125 वरील या नवीन रंगसंगतींमध्ये फ्लोअरबोर्डच्या भागात आणि सीटच्या सभोवताली बेज (beige) आणि तपकिरी रंगाच्या घटकांचाही समावेश आहे, ज्यामुळं तिची प्रीमियम शैली अधिकच उठून दिसते. या नविन रंग पर्यायामुळं TVS Jupiter 125 आता तिच्या विविध व्हेरिएंट्समध्ये एकूण अकरा रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.
TVS Jupiter 125 ची किंमत: नवीन रंगांच्या पर्यायांसोबतच, TVS Motor Company नं TVS Jupiter 125 स्कूटर श्रेणीतील किमतींमध्येही सुधारणा केली आहे. 'Drum-Alloy' व्हेरिएंटची किंमत आता 78,700 निश्चित करण्यात आली आहे, तर 'Disc' व्हेरिएंटची किंमत 83,900 ठेवण्यात आली आहे. 'DT SXC' व्हेरिएंटची किंमत 86,750 निश्चित करण्यात आली आहे. TVS Jupiter 125 च्या 'SmartXonnect' (टॉप-स्पेक) व्हेरिएंटच्या किमतीत 1,000 ची वाढ झाली असून, त्याची सध्याची किंमत 89,060 इतकी झाली आहे.
TVS Jupiter 125 इंजिन: यांत्रिकदृष्ट्या, TVS Jupiter 125 मध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. यामध्ये पूर्वीप्रमाणेच 124.8 सीसी, एअर-कूल्ड आणि सिंगल-सिलिंडर इंजिनचा वापर करण्यात आला आहे; हे इंजिन 8.7 bhp ची शक्ती आणि 11.1Nm चा पीक टॉर्क निर्माण करतं.
