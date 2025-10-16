टीव्हीएस अपाचे आरटीएक्स भारतात लॉंच: TVS कंपनीची भारतातील पहिली एडव्हेंचर दुचाकी
टीव्हीएस कंपनीनं भारतात त्यांची पहिली साहसी बाईक, टीव्हीएस अपाचे आरटीएक्स लाँच केली.
Published : October 16, 2025 at 10:16 AM IST
हैदराबाद : TVS कंपनीनं भारतात आपली पहिली एडव्हेंचर दुचाकी TVS Apache RTX लॉंच केलीय. ही दुचाकी तीन वेगवेगळ्या व्हेरिएंटमध्ये तुम्हाला खरेदी करता येईल. या दुचाकीची किंमत भारतात 1.99 लाखापासून सुरू होत असून ही 2.29 लाख रुपये पर्यंत जाते. या दुचाकीच्या तीन व्हेरिएंटमध्ये(Base), टॉप (Top) आणि बीटीओ (BTO) 15 हजार रुपायाचा फरक आहे. ही दुचाकी ॲडव्हेंचर सेगमेंटला टार्गेट करतेय. या दुचाकीची टक्कर Suzuki V-Strom SX, KTM 250 Adventure आणि Yezdi Adventure सारख्या दुचाकीशी थेट होणार आहे. चला या दुचाकीची वैशिष्ट्ये आपण जाणून घेऊया...
व्हेरिएंट आणि खास फीचर्स
या दुचाकीच्या टॉप व्हेरिएंटमध्ये तुम्हाला क्लास D हेडलैंप DRLS सोबत मिळतील. या शिवाय बाय डायरेक्शनल, क्विकशिफ्टर आणि मॅप मिररिंग,पाच इंचाचे TFT क्लस्टरसारखे इतर फीचर देखील मिळतील.
टॉप स्पेक BTO व्हेरिएंट
या व्हेरिएंटमध्ये तुम्हाला ॲडजस्टेबल सस्पेंशन. ब्रास कोटेड चेन आणि TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टर ) सारखे अप्रतिम वैशिष्ट्ये मिळताय.
इंजन आणि कामगिरी
TVS Apache 300 मध्ये नविन RTXD4 299.1cc DOHC सिंगल सिलेंडर लिक्विड कुल्ड पेट्रोल इंजन दिलं आहे. हे इंजिन 9000 RPM वर 36 PS ची अश्वशक्ती आणि 7000 RPM वर 28.5 NM च पीक टॉर्क निर्माण करतं. या इंजिनला कमी वेगात अधित ताकद देण्यासाठी डिझाइन केलं आहे. हे इंजिन सहा स्पीड गियरबॉक्स जोडलेलं आहे. यासोबतच तुम्हाला यात असिस्ट आणि स्लिप क्लचसोबत क्विकशिफटर देखील मिळतंय. या दुचाकीत तुम्हाला चार राईड मोड मिळतील. यात रैली(Rally), अर्बन(Urban), टूर (Tour) आणि रेन (Rain)राईड मोडचा समावेश आहे.या व्यतिरिक्त कंपनीनं या दुचाकीत राईड बाय वायर टेक्नॉलॉजीचा वापर केला आहे. कंपनीनं सांगितलं की, या नविन प्लॅटफॉर्मवर भविष्यात लॉंच होणाऱ्या दुचाकीत देखील करण्यात येईल.
टेक्नॉलॉंजी
Apache RTX दुचाकीला स्टील ट्रेलिस फ्रेमवर बनवण्यात आलं असून या सोबत ॲल्युमिनियम डाई कास्ट स्विंगआर्म देण्यात आलं आहे. ही दुचाकी 200 mm च्या जबरदस्त ग्राऊंड ल्कीयरन्ससोबत येते.सस्पेंशनसाठी दुचाकीत समोर पोर्क आणि मागे मोनो शॉकचा वापर करण्यात आला आहे.BTO व्हेरिएंटमध्ये ॲडजस्टेबल सस्पेंशन मिळतं. बेक्रिंगसाठी पुढं 320 MM ची मोठी डिस्क देण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त यात 5 इंचाचेा TFT क्लस्टर मिळतोय, जो मॅप मिररिंग, GOPro कंट्रोल आणि हैंड्स फ्री गाणी कंट्रोलसारखी सुविधा देण्यात आली आहे. क्रुज कंट्रोल,TPMS ,TVS SmartXonnect ॲप स्पोर्ट आणि ॲडजस्टेबल लीवर्स फीचर तुम्हाला यात मिळेल.
