टीव्हीएस अपाचे आरटीआर 160 4व्ही 2026 लाँच: किंमत 1.25 लाख रुपयांपासून
टीव्हीएसनं 2026 अपाचे आरटीआर 160 4व्ही लाँच केली; बेस व्हेरिएंटमध्ये आता प्रीमियम फीचर्स आले असून किंमत 1.25 लाखांपासून सुरू झालीय.
Published : March 31, 2026 at 5:05 PM IST
मुंबई : टीव्हीएस मोटर कंपनीनं भारतीय बाजारात 2026 अपाचे आरटीआर 160 4V ची अपडेटेड आवृत्ती लाँच केली आहे. या स्पोर्टी मोटरसायकलमध्ये बेस व्हेरिएंटमध्ये आता टॉप व्हेरिएंटचे अनेक प्रीमियम फीचर्स स्टँडर्ड केले गेले आहेत. यामुळं रात्रीची दृश्यता सुधारली असून, ग्राहकांसाठी बाइक अधिक परवडणारी आणि आकर्षक झाली आहे. नवीन मॉडेलची किंमत एक्स-शोरूम 1.25 लाख रुपयांपासून सुरू होऊन 1.37 लाख रुपयांपर्यंत जाते. हे अपडेट मुख्यतः फीचर्स आणि व्हेरिएंट्सवर केंद्रित आहे, तर इंजिन आणि परफॉर्मन्स पूर्वीसारखेच आहेत.
नवीन फीचर्स आणि व्हेरिएंट्स : 2026 टीव्हीएस अपाचे आरटीआर 160 4व्ही मध्ये आता संपूर्ण रेंजमध्ये क्लास-डी प्रोजेक्टर हेडलॅम्पसह एलईडी डीआरएल्स आणि पूर्ण एलईडी लाइटिंग सिस्टम स्टँडर्ड देण्यात आली आहे. याशिवाय असिस्ट आणि स्लिपर क्लच देखील सर्व व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. यामुळं गिअर शिफ्टिंग सोपी झाली असून, राइडिंग अधिक सुरक्षित आणि आरामदायक झाली आहे.
- नवीन व्हेरिएंट लाइनअप तीन प्रकारांचं आहे.
- एंट्री-लेव्हल सिंगल चॅनेल एबीएस व्हेरिएंट (किंमत: 1.25 लाख रुपये) : टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि डिजिटल एलसीडी क्लस्टरसह. रंग: मॅट ब्लॅक, रेसिंग रेड.
- मिड-स्पेक ड्युअल चॅनेल एबीएस विथ यूएसडी व्हेरिएंट (किंमत: 1.31 लाख रुपये): अॅडजस्टेबल लिव्हर्स, यूएसडी फोर्क्स आणि समान एलसीडी डिस्प्ले.
- रंग: मॅट ब्लॅक, ग्रॅनाइट ग्रे, पर्ल व्हाइट.
टॉप-एंड यूएसडी विथ टीएफटी व्हेरिएंट (किंमत: 1.37 लाख रुपये) : 5-इंच टीएफटी स्क्रीन, ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि प्रीमियम फीचर्स.
रंग: मॅट ब्लॅक, रेसिंग रेड, मरीन ब्लू.
या बदलांमुळं उच्च व्हेरिएंटचे फीचर्स आता कमी किंमतीत उपलब्ध झाले आहेत, ज्यामुळं तरुण राइडर्सना अधिक मूल्य मिळेल.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स : मेकॅनिकलदृष्ट्या बाइक पूर्वीसारखीच राहिली आहे. 159.7 सीसी** सिंगल-सिलेंडर इंजिन दोन राइडिंग मोड्ससह येते. स्पोर्ट मोडमध्ये 17.6 एचपी @ 9250 आरपीएम आणि 14.73 एनएम @ 7500 आरपीएम, तर अर्बन आणि रेन मोडमध्ये 15.6 एचपी @ 8650 आरपीएम आणि 14.1 एनएम @ 7250 आरपीएम. पाच-स्पीड गियरबॉक्ससह ही बाइक शहर आणि हायवे दोन्ही ठिकाणी चांगली परफॉर्मन्स देते. टीव्हीएसनं या अपडेटद्वारे अपाचे आरटीआर 160 4व्हीला अधिक स्पर्धात्मक बनवले आहे. रात्रीची दृश्यता, ब्रेकिंग सुरक्षा आणि वैशिष्ट्यांची उपलब्धता वाढवून कंपनीनं ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत. नवीन मॉडेल आता देशभरातील टीव्हीएस डीलरशिपवर उपलब्ध आहे.
