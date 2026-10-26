सावधान! तुमचे प्रायव्हेट ईमेल्स आणि फोटोज आता गुगल वापरणार; जाणून घ्या हे कसं थांबवायचं
गुगलनं प्रायव्हसी पॉलिसी बदलल्यामुळं आता तुमच्या जीमेल आणि फोटोजमधील डेटाचा वापर टारगेटेड जाहिरातींसाठी होऊ शकतो. ही सुविधा सुरक्षितपणे कशी बंद करावी, ते जाणून घ्या.
Published : October 26, 2026 at 10:56 AM IST
मुंबई : आजकालच्या जगात एआय एजंट्स (AI Agents) खरोखरच उपयुक्त ठरत आहेत. गुगल, मायक्रोसॉफ्ट सारख्या मोठ्या टेक कंपन्या या तंत्रज्ञानामध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहेत. पण या बदल्यात त्यांना केवळ पैशांचीच नव्हे, तर तुमच्या अत्यंत वैयक्तिक डेटाची गरज आहे. सर्च, जीमेल, क्रोम, फोटोज आणि अँड्रॉइड यांसारख्या जगप्रसिद्ध सेवांचा मालक असल्यामुळं गुगल या शर्यतीत सर्वात पुढं आहे. परंतु, जर तुम्ही स्मार्ट उत्तरांसाठी गुगल एआयला (Google AI) तुमचे जीमेल किंवा फोटोज पाहण्याची परवानगी दिली असेल, तर यात एक मोठी अडचण आहे.
गुगलच्या पॉलिसीमध्ये मोठा बदल : 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी गुगलनं आपल्या प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये (Privacy Policy) एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. 2021 पासून गुगलचं धोरण होतं, की ते युजर्सच्या जीमेल, ड्राईव्ह किंवा फोटोजमधील डेटाचा वापर पर्सनलाइज्ड जाहिरातींसाठी करणार नाहीत. मात्र, आता नवीन नियमांनुसार, जर तुम्ही 'पर्सनल इंटेलिजन्स' (Personal Intelligence) या सुविधेद्वारे गुगल सर्च किंवा जेमिनी ॲप्सला तुमच्या वर्कस्पेस (जीमेल, ड्राईव्ह) आणि फोटोजचा ॲक्सेस दिला, तर गुगल त्या डेटाचा वापर जाहिराती दाखवण्यासाठी करू शकते. सध्या गुगल आपल्या 'एआय मोड'मध्ये (AI Mode) अशा जाहिरातींची चाचणी देखील घेत आहे.
तुमच्या प्रायव्हसीवर काय परिणाम होणार? : गुगलच्या दाव्यानुसार, तुमच्या जीमेल इनबॉक्स किंवा फोटो लायब्ररीमधून थेट जाहिराती दाखवल्या जाणार नाहीत. तसंच जाहिरातदारांना तुमचा थेट डेटा, नाव किंवा ईमेल दिला जाणार नाही. मात्र, गुगल सर्च तुमच्या कनेक्टेड ॲप्समधील माहितीचे सारांश, उतारे आणि निष्कर्षांचा संदर्भ घेऊ शकतं आणि त्याचा वापर तुम्हाला टारगेटेड जाहिराती दाखवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, तुम्ही सर्चवर आयफोन18 बद्दल विचारल्यास, गुगल तुमच्या जीमेलमधील आयफोनबद्दल डिटेल्स वापरेल आणि त्याच प्रकारच्या जाहिराती तुम्हाला दिसू लागतील. सध्या ही सिस्टीम भारत आणि अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये लागू झाली आहे.
सर्च पर्सनलायझेशन (Search Personalization) कसं बंद करायचं? : या समस्येपासून सुटका मिळवण्यासाठी तुम्ही खालील सोप्या स्टेप्स फॉलो करून गुगल सर्चमधून जीमेल आणि फोटोज डिस्कनेक्ट करू शकता.
- सर्वप्रथम तुमच्या गुगल अकाउंटमधील 'Data & privacy' मध्ये जा. तेथे 'Personalized Recommendations in Search services' निवडा किंवा थेट google.com/search-personalization वर जा.
- 'Additional Personal Intelligence' अंतर्गत 'Connected Content Apps' ओपन करा.
- ३. येथून गुगल वर्कस्पेस (Google Workspace) आणि गुगल फोटोज (Google Photos) डिस्कनेक्ट करा.
जेमिनी (Gemini) आणि जाहिराती पूर्णपणे बंद करा : तुम्ही जेमिनी ॲप वापरत असाल, तर जेमिनीच्या सेटिंग्जमध्ये जाऊन 'Personal Intelligence' अंतर्गत असलेले 'Connected Apps' बंद करा. यानंतर, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे myadcenter.google.com (My Ad Center) वर जा. तेथे 'Personalized Ads' चा पर्याय निवडून तो 'Off' करा. यामुळं गुगल तुमच्या वैयक्तिक माहितीवर आधारित जाहिराती दाखवणे बंद करेल. तसंच, तुमचा जुना साठवलेला डेटा हटवण्यासाठी activity.google.com वर जाऊन 'Search Services History' आणि जेमिनी ॲक्टिव्हिटी पूर्णपणे डिलीट करा.
हे वाचलंत का :