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ट्रम्प यांचा एनव्हिडियाच्या सीईओना थेट फोन: 'एआय' (AI) चा धोका 'कुटिल कारस्थान'; ओबामांचं मत वेगळं

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एनव्हिडियाचे सीईओ जेन्सन हुआंग यांना थेट फोन करून सांगितलं की, एआयच्या धोक्यांसंदर्भातील चर्चा हा एक 'विकृत कट' आहे.

US President Donald Trump and Nvidia CEO Jensen Huang
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि एनव्हिडियाचे सीईओ जेन्सन हुआंग (Getty)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2026 at 5:35 PM IST

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मुंबई: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) बाबत अत्यंत स्पष्ट आणि ठाम भूमिका घेतली आहे. AI मुळं मानवजातीला धोका निर्माण होईल किंवा रोबोट्स जगावर ताबा मिळवतील, यांसारख्या चर्चांना त्यांनी एक मोठा 'बनावट प्रचार' (hoax) आणि 'विकृत कट' (sick conspiracy) असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांच्या मते, अमेरिकेची प्रगती रोखण्यासाठी आणि चीनला फायदा करून देण्यासाठी रचलेला हा एक कट आहे. AI क्षेत्रातील सुरक्षिततेबाबत सध्या सुरू असलेल्या मोठ्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान आलं आहे.

'ऑल-इन समिट'मधील एक नाट्यमय क्षण: 14 सप्टेंबर रोजी लॉस एंजेलिसमध्ये 'ऑल-इन समिट' सुरू होती. मंचावर 'एनव्हिडिया'चे (Nvidia) सीईओ जेन्सेन हुआंग यांची मुलाखत सुरू असताना त्यांना एक फोन कॉल आला; पलीकडील बाजूला डोनाल्ड ट्रम्प होते. हुआंग यांनी तो कॉल 'स्पीकरफोन'वर ठेवला, ज्यामुळं परिषदेत उपस्थित असलेल्या सर्वांना ट्रम्प यांची मते ऐकता आली. ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, "रोबोट्स ताबा मिळवणार नाहीत. AI जगावर ताबा मिळवणार नाही. हे सर्व एक थोतांड आहे."

डेटा सेंटर्सचे महत्त्व आणि चीनशी स्पर्धा: ट्रम्प यांनी डेटा सेंटर्सचे कौतुक केलं आणि त्यांना पुढील 20-25 वर्षांचं 'तेल' (oil) असं संबोधलं, म्हणजेच अशी संपत्ती जी राज्ये आणि लोकांना समृद्ध करते. AI क्षेत्रात अमेरिकेनं चीनच्या पुढं राहिलं पाहिजे, यावर त्यांनी जोर दिला. हुआंग यांनी या मताशी सहमती दर्शवली आणि नमूद केलं की, AI बाबतच्या नकारात्मक दृष्टिकोनाला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही.

'ट्रुथ सोशल'वरील पोस्ट्स आणि एनव्हिडियाच्या सीईओंची भूमिका: यापूर्वी ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल'वर पोस्ट करून AI-संबंधित धोक्यांना फेटाळून लावले होते आणि त्यांना 'बनावट प्रचार' म्हटलं होतं. अमेरिकेकडे पुरेशी क्षमता आहे आणि अतिरिक्त नियमांची गरज नाही, असं त्यांचं मत आहे. ट्रम्प यांच्याशी सहमत असतानाच, एनव्हिडियाच्या सीईओनी 'अँथ्रोपिक'चे (Anthropic) माजी संशोधक जेकब स्टाइनहार्ट यांनी दिलेल्या इशाऱ्याचेही कौतुक केलं. आपल्या चिंता व्यक्त करण्याचं मोठे धैर्य दाखवल्याबद्दल त्यांनी स्टाइनहार्ट यांची प्रशंसा केली. तसंच, जर एखाद्या कंपनीला परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचं वाटत असेल, तर त्यांनी कामाचा वेग कमी केला पाहिजे, असंही ते म्हणाले.

गेल्या आठवड्यातील घडामोडी: ही चर्चा अचानक उद्भवलेली नाही; AI च्या धोक्यांबाबत उद्योगात गेल्या आठवडाभरापासून चर्चा सुरू आहेत. 'अँथ्रोपिक'च्या दोन माजी अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आणि महत्त्वपूर्ण धोक्यांकडं लक्ष वेधलं. जेकब जॅक्सन यांनी कंपनी सोडताना असा इशारा दिला की, AI कंपन्या 'स्वयं-सुधारित होणाऱ्या सुपरइंटेलिजन्स'च्या (self-improving superintelligence) दिशेनं वेगानं वाटचाल करत आहेत; त्यांनी इशारा दिला की जर हा वेग रोखला नाही, तर पुढील दशकात मानवतेलाच धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यानंतर, जो बेंटन यांनी एका ब्लॉग पोस्टमध्ये उघड केलं की त्यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी राजीनामा दिला होता, आणि नमूद केलं की कंपन्या सुरक्षेवर खूप कमी खर्च करत आहेत आणि नियंत्रण गमावण्याचा धोका पत्करत आहेत. बेंटन आता METR या स्वतंत्र संस्थेत सामील होत आहेत.

अँथ्रोपिकचा धोक्याचा अहवाल आणि सीईओची भूमिका: अँथ्रोपिकनं आपला धोक्याच्या माहितीचा अहवाल (थ्रेट इंटेलिजन्स रिपोर्ट) देखील प्रसिद्ध केला. त्यात सायबर हल्ले, पाळत ठेवणे, शस्त्रे आणि जैविक संशोधनासाठी क्लॉड मॉडेलचा गैरवापर करण्याच्या प्रयत्नांचा तपशील होता. हे प्रयत्न कंपनीने यशस्वीरित्या हाणून पाडलं. अँथ्रोपिकचे सीईओ डारिओ अमोडेई यांनी "आपण फ्रंटियरच्या गतीशी जुळवून घेतलं पाहिजे" (We Must Pace the Frontier) या शीर्षकाची एक विस्तृत ब्लॉग पोस्ट लिहिली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की एआय (AI) क्षमता वेगानं विस्तारत असताना, सुरक्षा उपाय त्या गतीनं पुढं जात नाहीत, ज्यामुळं जाणीवपूर्वक गती कमी करणे आवश्यक आहे. त्यांनी "एम्बेडेड इव्हॅल्युएटर्स" (embedded evaluators) सारख्या उपायांचा प्रस्ताव दिला, जे लागू करण्याची घोषणा कंपनीनं केली. त्यावर ओपनएआयचे (OpenAI) सीईओ सॅम अल्टमन यांनी तात्काळ सहमती दर्शवली; त्यांनाही अत्याधुनिक विकासाच्या गतीचे नियमन करण्याची गरज वाटते, आणि ओपनएआय (OpenAI) स्वतंत्र मूल्यमापनकर्त्यांना प्राधिकरणासारखा अधिकार देण्यास तयार आहे, असं म्हटलं.

ट्रम्प यांचे विरोधी मत: अमोदेई आणि ऑल्टमन हे विकासाची गती कमी करून देखरेख वाढवण्याचं समर्थन करत असताना, ट्रम्प यांची भूमिका पूर्णपणे विरुद्ध आहे; ते याला अमेरिकेची प्रगती रोखण्याचा एक कट मानतात.

बराक ओबामा यांची भूमिका: अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही या चर्चेत आपलं मत मांडलं. 'एक्स' (X) वरील एका विस्तृत पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, अत्याधुनिक एआय कंपन्यांच्या प्रमुखांमध्ये विकासाची गती कमी करण्याबाबत झालेला करार हे एक सकारात्मक आणि आवश्यक पहिले पाऊल आहे. ओबामा स्वतःला एआयच्या गतीवाढीचे समर्थक किंवा निराशावादी मानत नाहीत. त्यांचा विश्वास आहे की, आता घेतलेल्या निर्णयांवर अवलंबून, तंत्रज्ञान वैद्यकशास्त्र, ऊर्जा आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती घडवून आणू शकतं. किंवा आर्थिक असमानता आणि विनाशाला कारणीभूत ठरू शकतं. त्यांचा आग्रह आहे की हे निर्णय केवळ कंपन्यांवर सोपवले जाऊ नयेत, तर त्यात संपूर्ण समाजाचा सहभाग असावा.

दोन भिन्न दृष्टिकोन: एकीकडे एआय इतक्या वेगाने प्रगती करत आहे की त्यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण होऊ शकतं, असं काही जणांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प अशा चिंता स्पष्टपणे फेटाळून लावतात. त्यांचा ठाम विश्वास आहे की अमेरिका एआयमध्ये मागं राहणार नाही आणि डेटा सेंटर्स व एआय तंत्रज्ञानाच्या विकासाला प्रोत्साहन दिलं जाईल. रोबोट्स जगावर ताबा मिळवणार नाहीत, असा त्यांचा ठाम विश्वास आहे. ही चर्चा जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञानाच्या भविष्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करते आणि अमेरिका, चीन, इतर राष्ट्रांच्या धोरणांवर प्रभाव टाकू शकते.

TAGGED:

TRUMP DIRECT CALL TO NVIDIA CEO
AI SUPERINTELLIGENCE THREAT
OBAMA ON AI
डोनाल्ड ट्रम्प
THREAT OF AI IS CONSPIRACY

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