ट्रूकॉलरनं भारतात लाँच केली AI सशक्त व्हॉइसमेल सुविधा: अँड्रॉइड यूजर्ससाठी मोफत आणि प्रायव्हसी-सुरक्षित सुविधा

ट्रूकॉलरनं भारतातील अँड्रॉइड यूजर्ससाठी मोफत AI-सशक्त व्हॉइसमेल (Truecaller AI Voicemail feature) लाँच केलंय. त्वरित ट्रान्सक्रिप्शन, स्पॅम प्रोटेक्शन आणि 12 भारतीय भाषांचा सपोर्ट यात मिळेल.

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 18, 2025 at 3:58 PM IST

मुंबई: ट्रूकॉलरनं आज भारतातील अँड्रॉइड यूजर्ससाठी एक शक्तिशाली आणि मोफत AI-सशक्त व्हॉइसमेल (Truecaller AI Voicemail feature) सुविधा लाँच केली आहे. ही सुविधा त्वरित ट्रान्सक्रिप्शन आणि ऑटोमॅटिक स्पॅम प्रोटेक्शनसह येते. पारंपरिक व्हॉइसमेलच्या उलट, येथे संदेश थेट डिव्हाइसवर साठवले जातात, ज्यामुळं यूजर्सना रेकॉर्डिंगवर पूर्ण नियंत्रण आणि प्रायव्ह्हसी मिळते. यात स्मार्ट कॉल कॅटेगॉरायझेशन, स्पॅम फिल्टरिंग, अॅडजस्टेबल प्लेबॅक स्पीड आणि 12 भारतीय भाषांमध्ये AI-सशक्त व्हॉइसमेल ट्रान्सक्रिप्शनची सुविधा आहे. ट्रूकॉलर यूजर्स काही सेकंदातच आपल्या अॅपमध्ये अमर्यादित व्हॉइसमेल मोफत सेट करू शकतात.

ट्रूकॉलर व्हॉइसमेलद्वारे यूजर्स थेट डिव्हाइसवर संदेश रेकॉर्ड, साठव आणि प्ले करू शकतात, व्हॉइसमेल नंबर डायल करण्याची किंवा PIN आठवण्याची गरज नाही. ही सुविधा भारतीय भाषांचा विस्तृत सपोर्ट देते, ज्यामुळं वैयक्तिकरण आणि स्थानिक प्रासंगिकता वाढते. ट्रान्सक्रिप्शन हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिळ, तेलुगु, कन्नड, मलयाळम, गुजराती, नेपाळी, पंजाबी, संस्कृत आणि उर्दू या 12 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. व्हॉइसमेल काही सेकंदात ट्रान्सक्राइब होतात, ज्यामुळं यूजर्स संदेश गुप्तपणे वाचू शकतात किंवा ऐकण्याची सोय नसताना वाचता येतात.

"पारंपरिक व्हॉइसमेल संवादाच्या एका पूर्णपणे वेगळ्या युगासाठी बनवलं होतं. ट्रूकॉलर व्हॉइसमेलद्वारे आम्ही व्हॉइस मेसेजेस दैनंदिन जीवनात कसे बसतात याचा मूलभूतपणे पुनर्विचार करत आहोत. ते मोफत, डिव्हाइस-नेटिव्ह आणि कॉलिंगमध्ये एकत्रित करत आहोत. ऑन-डिव्हाइस स्टोरेज, त्वरित ट्रान्सक्रिप्शन, स्पॅम प्रोटेक्शन आणि भारतीय भाषांचा विस्तृत सपोर्ट देऊन, आम्ही जुन्या सिस्टम्सच्या अडथळ्यांना दूर करत आहोत. ही अधिक समावेशक, विश्वासार्ह संवाद निर्माण करण्याच्या दिशेनं एक पायरी आहे, जी आजच्या लोकांच्या संवाद पद्धतीप्रमाणे कार्य करते." - रिशित झुनझुनवाला, सीईओ, ट्रूकॉलर

व्हॉइसमेलला कॉलिंग अनुभवाच्या केंद्रस्थानी ठेवून, ट्रूकॉलर दैनंदिन संवाद प्लॅटफॉर्म म्हणून आपली स्थिती मजबूत करत आहे आणि स्पॅम तथा फ्रॉडविरुद्धच्या लढ्यात पुढं जात आहे.

ट्रूकॉलर 45 कोटींहून अधिक सक्रिय यूजर्ससाठी दैनंदिन संवादाचा आवश्यक भाग आहे. लाँच झाल्यापासून एक अब्जाहून अधिक डाउनलोड्स झाले आहेत आणि 2024 मध्येच जवळपास 56 अब्ज अनावश्यक कॉल्स ओळखून ब्लॉक केले आहेत. 2009 मध्ये स्थापित झालेल्या या कंपनीचं स्टॉकहोममध्ये मुख्यालय आहे. अधिक माहितीसाठी www.truecaller.com ला भेट द्या. ही नवी सुविधा भारतातील यूजर्सना अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर संवाद अनुभव देईल. विशेषतः समस्येनं ग्रासलेल्या ग्राहकांना यापासून दिलासा मिळेल. ट्रूकॉलरचा हा पुढाकार भारतीय भाषिक विविधतेला प्राधान्य देऊन डिजिटल संवादाला अधिक समावेशक बनवेल, अशी अपेक्षा आहे.

