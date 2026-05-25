Triumph Tiger 900 Alpine आणि Desert Editions भारतात लॉंच
Triumph Tiger 900 Alpine आणि Desert Editions लाँच झाल्या आहेत. या दोन्ही बाईक्स खास रंगसंगती, ॲक्सेसरीज आणि टूरिंग आणि ऑफ-रोड वापरासाठी विशेष सुधारणांसह उपलब्ध आहेत.
Published : May 25, 2026 at 12:42 PM IST
मुंबई: प्रीमियम मोटरसायकल उत्पादक असलेल्या Triumph Motorcycles नं भारतात आपल्या ॲडव्हेंचर बाईक श्रेणीचा विस्तार केला आहे. कंपनीनं नवीन Triumph Tiger 900 Alpine Edition आणि Triumph Tiger 900 Desert Edition लाँच केले आहेत. या दोन्ही विशेष आवृत्त्या (editions) खास रंगसंगती, फॅक्टरी-फिटेड ॲक्सेसरीज आणि विशिष्ट प्रकारच्या रायडिंग शैलीला साजेशा बदलांसह (upgrades) उपलब्ध झाल्या आहेत. Alpine Edition ची किंमत 15.35 लाख, तर Desert Edition ची किंमत 16.05 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. ट्रायम्फनं या दोन्ही एडिशन्सद्वारे हायवे टुरिंग आणि ऑफ-रोड अॅडव्हेंचर या दोन्ही प्रकारच्या रायडर्सना लक्षात घेऊन बाइक्स तयार केल्या आहेत. या लाँचमुळं भारतीय बाजारात प्रीमियम अॅडव्हेंचर मोटरसायकल्सचा पर्याय अधिक समृद्ध झाला आहे.
ट्रायम्फ टायगर 900 अल्पाइन एडिशन: ट्रायम्फ टायगर 900 अल्पाइन एडिशन GT Pro व्हेरिएंटवर आधारित आहे. हे मॉडेल मुख्यतः हायवे आणि टार्मॅक रोड्सवर जास्त वेळ घालवणाऱ्या रायडर्ससाठी डिझाइन केलं आहे. बाइकला आकर्षक Snowdonia White आणि Sapphire Black रंगसंगती देण्यात आली आहे, ज्यात ब्लू अॅक्सेंट्स अतिशय स्टायलिश लुक देतात. कॉस्मेटिक बदलांव्यतिरिक्त, या एडिशनमध्ये फॅक्टरी-फिटेड इंजिन प्रोटेक्शन बार्स आणि Akrapovic एक्झॉस्ट स्टँडर्ड स्वरूपात उपलब्ध आहेत. Akrapovic एक्झॉस्टमुळं बाइकचा आवाज अधिक स्पोर्टी आणि आकर्षक झाला आहे. यामुळं टुरिंग कम्फर्ट वाढला असून, राइडिंग अनुभव अधिक उत्साही झाला आहे. अल्पाइन एडिशनमध्ये प्रीमियम सस्पेन्शन, TFT इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, मल्टिपल रायडिंग मोड्स, अॅडव्हान्स्ड इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पूर्ण राइडर एड्स पॅकेज उपलब्ध आहेत. ही बाइक लांब पल्ल्याच्या टुरिंगसाठी आदर्श ठरेल.
ट्रायम्फ टायगर 900 डेझर्ट एडिशन: डेझर्ट एडिशन Rally Pro व्हेरिएंटवर आधारित आहे आणि त्याला अधिक रग्ड आणि अॅडव्हेंचर-ओरिएंटेड लूक दिला आहे. Baja Orange हायलाइट्स, अतिरिक्त प्रोटेक्टिव गार्ड्स आणि खास अॅडव्हेंचर स्टाइलिंगमुळं ही बाइक डेझर्ट आणि ऑफ-रोड राइडिंगसाठी उत्तम आहे. या एडिशनमध्ये फ्युएल टँक प्रोटेक्शन बार्स, लाँग-ट्रॅव्हल सस्पेन्शन आणि Akrapovic सायलencer फिट केले आहेत. 21-इंच फ्रंट व्हील आणि 17-इंच रियर व्हीलसह ही बाइक खडकाळ आणि अप्रत्याशित रस्त्यांवरही आत्मविश्वासानं चालेल.विशेष म्हणजे, स्टँडर्ड Rally Pro पेक्षा डेझर्ट एडिशनची किंमत 10,000 रुपये कमी आहे, तरीही अतिरिक्त अॅक्सेसरीज आणि युनिक स्टाइलिंगमुळं ही एडिशन अधिक आकर्षक ठरते.
इंजिन आणि स्पेसिफिकेशन्स : दोन्ही एडिशन्समध्ये ट्रायम्फचा 888cc लिक्विड-कूल्ड इनलाइन थ्री-सिलेंडर T-Plane इंजिन आहे. हे इंजिन 9,500 rpm वर 108 hp पॉवर आणि 6,850 rpm वर 90 Nm टॉर्क जनरेट करतं. सहा-स्पीड गियरबॉक्स आणि बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर स्टँडर्ड आहेत. प्रीमियम सस्पेन्शन आणि अॅडव्हान्स्ड राइडर एड्स (ट्रॅक्शन कंट्रोल, ABS, क्रूझ कंट्रोल इ.) दोन्ही मॉडेल्समध्ये उपलब्ध आहेत. ट्रायम्फ टायगर 900 सीरीजची ही स्पेशल एडिशन्स भारतीय रायडर्सना अधिक पर्याय देतील. अल्पाइन एडिशन टुरिंग प्रेमींसाठी तर डेझर्ट एडिशन ऑफ-रोड उत्साहींसाठी योग्य आहेत.
