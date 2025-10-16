ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 आरएक्स लाँच: जागतिक स्तरावर फक्त 1,200 युनिट्स उपलब्ध
ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 आरएक्स, लिमिटेड एडिशन मोटरसायकल भारतात लाँच झालीय. जागतिक स्तरावर फक्त 1,200 युनिट्स उपलब्ध असून ती प्रीमियम डिझाइन आणि शक्तिशाली कामगिरीसह येते.
Published : October 16, 2025 at 5:04 PM IST
हैदराबाद : ब्रिटिश मोटरसायकल निर्माता ट्रायम्फनं आपली लिमिटेड एडिशन मोटरसायकल,स्पीड ट्रिपल 1200 आरएक्स, (Triumph Speed Triple 1200 RX) भारतीय बाजारात लाँच केली आहे. ही विशेष मोटरसायकल जागतिक स्तरावर फक्त 1,200 युनिट्समध्ये उपलब्ध आहे आणि भारतात तीची किंमत 23.07 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)आहे. आकर्षक डिझाइन, प्रीमियम फीचर्स आणि शक्तिशाली कामगिरीमुळं ती मोटरसायकल प्रेमींसाठी एक खास पर्याय ठरत आहे. या बातमीत आपण या मोटरसायकलच्या वैशिष्ट्यांबद्दल जाणून घेऊ...
Triumph Speed Triple 1200 RX वैशिष्ट्ये
ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 आरएक्स ही मोटरसायकल स्टँडर्ड मॉडेल स्पीड ट्रिपल 1200 आरएसवर आधारित आहे, परंतु यात काही कॉस्मेटिक आणि हार्डवेअर बदल करण्यात आले आहेत. यात 1,163 सीसी इनलाइन-3 लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे, जे सहा-स्पीड गिअरबॉक्ससह कार्य करते. हे इंजिन 10,750 आरपीएमवर 180 एचपी आणि 8,750 आरपीएमवर 128 एनएम टॉर्क निर्माण करतं. यामुळं ही मोटरसायकल रस्त्यावर अतिशय दमदार कामगिरी देते.
Triumph Speed Triple 1200 RX डिझाइन
या लिमिटेड एडिशन मोटरसायकलचं डिझाइन विशेष आहे. यात पिवळ्या आणि काळ्या रंगाची दोन-टोन रंगसंगती आणि आरएक्स ग्राफिक्स आहेत, जे तिला स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा वेगळे बनवतात. याशिवाय, यात लो-सेट क्लिप-ऑन हँडलबार्स आहेत, जे रायडरला अधिक आक्रमक आणि स्पोर्टी रायडिंग पोझिशन देतात. रीअर-सीट फूटपेग्स देखील स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा उंचावर बसवले गेले आहेत, ज्यामुळं रायडर ट्रायंगल अधिक प्रभावी बनतं.
Triumph Speed Triple 1200 RX हार्डवेअर आणि तंत्रज्ञान
ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 आरएक्समध्ये ब्रेम्बो स्टायल्मा कॅलिपर्स आणि ब्रेम्बो एमसीएस रेडियल मास्टर सिलेंडर यांच्यासह ट्विन-डिस्क ब्रेकिंग सेटअप आहे, ज्यामुळं उत्कृष्ट ब्रेकिंग परफॉर्मन्स मिळतो. यात ओहलिन्स स्मार्ट ईसी 3.0 अॅक्टिव्ह सस्पेंशन सिस्टम आणि ओहलिन्स एसडी ईसी स्टीयरिंग डँपर आहे, जे हँडलिंगला अधिक अचूक बनवतं. याशिवाय, यात कार्बन फायबर आणि टायटॅनियमपासून बनलेले ॲक्रापोव्हिक एंड कॅन आहे, जे मोटरसायकलच्या लूक आणि साउंडला आणखी आकर्षक बनवतात.
Triumph Speed Triple 1200 RX भारतातील उपलब्धता
ट्रायम्फनं ही मोटरसायकल जागतिक स्तरावर फक्त 1,200 युनिट्सपर्यंत मर्यादित ठेवली आहे, परंतु भारतासाठी किती युनिट्स उपलब्ध होणार आहेत, याबाबत कंपनीनं अद्याप स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. यामुळं मोटरसायकल प्रेमींमध्ये या मॉडेलबद्दल उत्सुकता वाढली आहे. ही मोटरसायकल तिच्या प्रीमियम फीचर्स, शक्तिशाली इंजिन आणि लिमिटेड एडिशनच्या खासियतीमुळं भारतीय बाजारात विशेष लक्ष वेधणार आहे.
Triumph Speed Triple 1200 RX
ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 आरएक्स ही मोटरसायकल डिझाइन, तंत्रज्ञान आणि कामगिरीच्या बाबतीत एक उत्कृष्ट पर्याय आहे. तिची मर्यादित उपलब्धता आणि आकर्षक वैशिष्ट्ये यामुळं ती मोटरसायकल उत्साहींसाठी एक संग्राह्य वस्तू बनते. जर तुम्ही स्पोर्टी आणि प्रीमियम मोटरसायकलच्या शोधात असाल, तर ही मोटरसायकल नक्कीच तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करेल.
