ट्रायम्फ मोटरसायकल्सनं भारतात लाँच केली नवीन Triumph Tracker 400; किंमत 2.46लाख रुपये
ट्रायम्फनं भारतात New Triumph Tracker 400 लाँच केली. फ्लॅट ट्रॅक प्रेरित ही 350सीसी मॉडर्न क्लासिक बाइक 2.46 लाख रुपयांत उपलब्ध आहे.
Published : April 6, 2026 at 11:56 AM IST
मुंबई : ट्रायम्फ मोटरसायकल्सनं भारतीय बाजारात आपल्या मिड-कॅपॅसिटी सेगमेंटला आणखी मजबूत करत ऑल-न्यू ट्रॅकर 400 लाँच केली (new Triumph Tracker 400) आहे. एक्स-शोरूम किंमत 2.46 लाख रुपये असलेली ही बाइक फ्लॅट ट्रॅक रेसिंगवरून प्रेरित असून, रेट्रो स्टाइलिंगसोबत स्पोर्टी रोड-फोकस्ड सेटअप देते. शहरातील उत्साही राइडर्ससाठी ही आधुनिक क्लासिक बाइक योग्य पर्याय ठरेल. ट्रायम्फनं यासोबत 350सीसी लाइनअपचाही विस्तारित केला असून, स्क्रॅम्बलर, स्पीड टी4, थ्रक्स्टन इत्यादी मॉडेल्स आता 350सीसी इंजिनसह उपलब्ध होतील. यामुळं तरुण खरेदीदारांना अधिक परवडणारे आणि स्पोर्टियर पर्याय मिळतील.
ट्रायम्फ ट्रॅकर 400 इंजिन आणि परफॉर्मन्स : ट्रायम्फ ट्रॅकर 400 मध्ये कंपनीचं अपडेटेड टीआर-सीरीज 350सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजिन बसवण्यात आलं आहे. हे इंजिन 40 पीएस पॉवर 8,750 आरपीएमला निर्माण करतं. टॉर्क-असिस्ट क्लचमुळं क्लच लीव्हर हलका जातो आणि गिअर शिफ्टिंग अधिक स्मूथ होते. ट्रायम्फनं यासाठी विशेष चेसिस विकसित केलं असून, फुटपेग्सची पोजिशन बदलून शार्प हँडलिंग आणि कमिटेड रायडिंग स्टान्स दिला आहे. शहरातील स्पिरिटेड राइड्ससाठी ही बाइक उत्तम ठरेल. इंजिनमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आणि क्लासिक सिंगल-सिलेंडर चार्म यांचा सुंदर मेळ साधला गेला आहे.
ट्रायम्फ ट्रॅकर 400 डिझाइन : ट्रॅकर 400 चं डिझाइन फ्लॅट ट्रॅक रेसर्सकडून प्रेरित आहे. यामुळं बाइकला स्ट्रिप्ड-बॅक आणि आक्रमक रोड प्रेझेंस मिळाले आहे. बॉक्सी फ्यूल टँकमध्ये गुडघ्यांसाठी रिसेस, फ्लायस्क्रीन, फ्लॅट आणि वाइड हँडलबार, सीट काउल, साइड नंबर बोर्ड आणि नवीन स्टाइल्ड ड्युअल-स्पोक व्हील्स यांचा समावेश आहे. ट्रायम्फनं ही बाइक रेसिंग येलो,फॅन्टम ब्लॅक आणि अॅल्युमिनियम सिल्व्हर ग्लॉस या तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध करून दिली आहे. प्रत्येक रंगात रेस-स्टाइल ग्राफिक्स आणि बोल्ड 'ट्रॅकर' ब्रँडिंग देण्यात आली आहे. एकूणच लुक मिनिमलिस्ट आणि अॅग्रेसिव्ह आहे, ज्यामुळं रस्त्यावर नजर वेधून घेते.
ट्रायम्फ ट्रॅकर 400 फीचर्स आणि हार्डवेअर : ट्रॅकर 400 मध्ये आधुनिक फीचर्सचा समावेश आहे. स्विचेबल ट्रॅक्शन कंट्रोल, ड्युअल-चॅनल एबीएस, 805 मिमी सीट हाइट आणि सिंगल-पॉड अॅनलॉग-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल यासारखी वैशिष्ट्ये राइडिंग अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर बनवतात. वायरिंग नीट इंटिग्रेटेड असल्यानं क्लासिक लुक अबाधित राहतो. सस्पेन्शनमध्ये 43 मिमी अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स आणि गॅस-चार्ज्ड रिअर मोनोशॉक दिले आहेत, ज्यांना 140 मिमी ट्रॅव्हल मिळते. ब्रेकिंगसाठी फ्रंटमध्ये फोर-पिस्टन रेडिअल कॅलिपर्ससह डिस्क ब्रेक आणि रिअरमध्ये डिस्क ब्रेकसह एबीएस आहे. कास्ट अॅल्युमिनियम व्हील्सवर एमआरएफ रेव्हझ एफडी1 टायर बसवण्यात आले आहेत. हे टायर फ्लॅट-ट्रॅक इन्स्पायर्ड स्टान्स देतात तरीही रोड-फोकस्ड राहतात.
ट्रायम्फनं भारतात आपल्या पोर्टफोलिओ विस्तारित करत स्पीड 400, स्क्रॅम्बलर 400 एक्स आणि थ्रक्स्टनसोबत आता 350सीसी इंजिन असलेल्या मॉडेल्सही आणले आहेत. यामुळं बजेटमध्ये स्पोर्टियर मॉडर्न क्लासिक बाइक शोधणाऱ्या तरुण राइडर्सना चांगला पर्याय मिळेल. ट्रॅकर 400 ची हँडलिंग, स्टाइल आणि फीचर्स पाहता ती शहरातील दैनंदिन वापरापासून वीकेंड स्पिरिटेड राइड्सपर्यंत सर्व प्रकारच्या रायडर्सना आकर्षित करेल.
