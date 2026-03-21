ट्रायम्फ मोटरसायकल्स इंडिया 8 एप्रिलला 350 सीसी बाइक्स लाँच करणार; बाजारात क्रांती
ट्रायम्फ मोटरसायकल्स इंडियानं नवीन 350 सीसी मोटरसायकल्स लाइनअप लाँच करण्याची अधिकृत पुष्टी केली आहे.
Published : March 21, 2026 at 4:50 PM IST
मुंबई : ट्रायम्फ मोटरसायकल्स इंडियानं 8 एप्रिल 2026 रोजी नवीन 350 सीसी मोटरसायकल्सची लाइनअप बाजारात आणण्याची अधिकृत पुष्टी केली आहे. टेस्ट म्यूल्सच्या नुकत्याच दिसलेल्या छायाचित्रांनंतर ही घोषणा झाली. सब-350 सीसी सेगमेंटमध्ये प्रवेश करून ट्रायम्फ भारतीय बाजारातील प्रीमियम सेगमेंट अधिक सुलभ आणि स्पर्धात्मक बनवणार आहे.
रॉयल एनफील्डशी थेट टक्कर
ट्रायम्फच्या आगामी बाइक्समध्ये सध्याच्या स्पीड 400 आणि स्क्रॅम्बलर 400 एक्समधील 398.18 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजिनची डाउनसाइज्ड आवृत्ती वापरली जाणार आहे. या दुचाकीत बोर कमी करून स्ट्रोक कायम ठेवले जाणार आहे, ज्यामुळं विस्थापन 350 सीसी खाली येईल. यावर 40 टक्के GST ऐवजी 18 टक्के GST स्लॅब लागू होईल. भारतीय रस्त्यांसाठी योग्य लो आणि मिड-रेंज टॉर्क मिळेल. पॉवर अंदाजे 35 ते 40 बीएचपी राहील. ग्राहकांना यात स्पीड 350, स्क्रॅम्बलर 350 एक्स, स्पीड टी4 350 सारखे व्हेरियंट्स मिळतील. याशिवाय थ्रक्सटन 350 किंवा बॉनेव्हिल-प्रेरित मॉडेलही येऊ शकतं. सर्व मॉडेल्स बजाजच्या चाकण कारखान्यात तयार होतील आणि देशांतर्गत विक्रीसोबत निर्यातही होईल. किंमती स्पीड 350 साठी 2.2 लाख रुपयांपासून सुरू होऊन स्क्रॅम्बलर व्हेरियंटसाठी 2.45 लाख पर्यंत जातील.
एलईडी लाइटिंग, डिजिटल कन्सोल आणि ड्युअल-चॅनल एबीएस सारखी वैशिष्ट्ये मिळतील. सध्याच्या 400 सीसी मॉडेल्स निर्यातीसाठी सुरू राहतील, तर हे नवीन 350 सीसी मॉडेल्स बाजारातील गतिमानता बदलतील. संशोधित कर प्रणालीत 350 सीसीपेक्षा मोठ्या बाइक्सला ‘लक्झरी’ मानून 40 टक्के GST लागतो. इंजिन आकार कमी करून ट्रायम्फ आणि बजाज किफायतशीर किंमत देऊ शकतील. रॉयल एनफील्डच्या क्लासिक 350 आणि हंटर 350 सारख्या लोकप्रिय मॉडेल्सशी थेट स्पर्धा होईल. यामुळं प्रीमियम 350 सीसी सेगमेंटमध्ये ट्रायम्फचा वाटा वाढेल.
