भारतात Triumph Bonneville T40 लाँच; किंमत 2.80 लाख रुपये
ट्रायम्फ मोटरसायकल्सनं 'ट्रायम्फ बॉनव्हिल T40' लाँच करून भारतातील आपल्या 350 सीसी (350cc) पोर्टफोलिओचा अधिकृतपणे विस्तार केला आहे.
Published : October 7, 2026 at 12:45 PM IST
मुंबई : Triumph नं भारतात तयार केलेल्या आपल्या 350 सीसी (350cc) श्रेणीचा विस्तार करत Bonneville T40 लाँच केलीय. या दुचाकीची किंमत 2.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. ही नवीन 'रेट्रो रोडस्टर' बाईक क्लासिक Bonneville चा लूक आणि शैली अधिक परवडणाऱ्या श्रेणीत घेऊन आली आहे. दोन्ही मॉडेल्ससाठी बुकिंग सुरू झालं आहे; T40 ची डिलिव्हरी नोव्हेंबर 2026 मध्ये आणि T4 ची डिलिव्हरी जानेवारी 2027 च्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुरू होईल.
Introducing the ALL-NEW Bonneville T40 and T40 Black. Iconic Bonneville design, beautifully crafted details and a premium finish throughout, powered by a dedicated 400cc engine and equipped with class-leading technology. 100% Bonneville. https://t.co/9HdiEXUtLp— Triumph Motorcycles (@OfficialTriumph) October 6, 2026
इंजिन: India-spec Bonneville T40 मध्ये तेच 350 सीसी सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजिन वापरलं आहे. हे इंजिन 7,000 rpm वर 29 hp पॉवर आणि 5,500rpm वर 31.2 Nm टॉर्क निर्माण करतं. उत्तम टॉर्कसाठी Triumph नं यात सुधारित सिलिंडर हेड, खास कॅमशाफ्ट्स, लहान व्यासाची थ्रॉटल बॉडीज आणि नवीन 'पी-शूटर' (peashooter) शैलीतील एक्झॉस्ट दिले आहेत. दुचाकीत 6-स्पीड गिअरबॉक्स कायम ठेवण्यात आले आहेत, परंतु इतर मॉडेल्सच्या तुलनेत याचं गिअरिंग थोडं वेगळं (taller gearing) आले आहे.
नवीन फ्रेम, क्लासिक सस्पेंशन: चेसिसच्या बाबतीत T40 इतर 350 सीसी Triumph मॉडेल्सपेक्षा सर्वात वेगळी ठरते. तिचा पुढचा भाग Speed आणि Scrambler सारखाच असला, तरी मागील भाग पूर्णपणे नवीन आहे. Bonneville चा अस्सल लूक मिळवण्यासाठी यात 'ट्विन शॉक ॲब्सॉर्बर्स' आणि 'ट्युलर स्टील स्विंगआर्म' बसवण्यात आले आहेत. या श्रेणीतील इतर मॉडेल्सच्या विपरीत, यात सब-फ्रेम मुख्य फ्रेमला बोल्टनं जोडण्याऐवजी वेल्डिंग करून जोडली गेली आहे.
ट्विन शॉक ॲब्सॉर्बर्स : सस्पेंशनसाठी यात 43 मिमीचे 'गेटर' (gaiter) असलेले टेलिस्कोपिक फोर्क आणि मागील बाजूस ट्विन शॉक ॲब्सॉर्बर्स दिले आहेत; या दोन्हीचा ट्रॅव्हल 130 मिमी इतका आहे. ब्रेकिंगसाठी यात ट्विन-पिस्टन ॲक्सिअल कॅलिपरसह 310 मिमीची फ्रंट डिस्क आणि सिंगल-पिस्टन कॅलिपरसह 255 मिमीची रिअर डिस्क देण्यात आली आहे, ज्याला 'लीन-सेन्सिटिव्ह ABS' ची जोड दिली आहे. T40 मध्ये वायर-स्पोक व्हील्स आणि ट्यूब-टाइप MRF टायर्स (पुढे 100/90-18 आणि मागे 150/70-R18) वापरले आहेत. यात 'सेंटर स्टँड' स्टँडर्ड म्हणून मिळतो, ज्यामुळं ट्यूब-टाइप टायर्स असूनही पंक्चर दुरुस्त करणे सोपं जातं.
14.5 लिटरची इंधन टाकी : या सर्व बदलांमुळे 195 किलो वजनाची 'Bonneville T40' ही बजाजनं तयार केलेली सर्वात जड 'ट्रायम्फ' (Triumph) ठरली आहे. तसंच, या श्रेणीतील (फॅमिलीमधील) सर्वात मोठी 14.5 लिटरची इंधन टाकीही यात देण्यात आली आहे. 790 मिमीची सीटची उंची बहुतेक रायडर्ससाठी सोयीस्कर आहे आणि 'ॲक्सेसरी लो सीट' वापरून ती 770 मिमीपर्यंत कमी करता येते. याची 'ग्राउंड क्लिअरन्स' 165 मिमी इतकी चांगली आहे, जी भारतीय रस्त्यांच्या परिस्थितीसाठी योग्य आहे.
वैशिष्ट्ये: क्लासिक लूक असूनही, T40 मध्ये 4-इंचाचा नवीन गोल कलर TFT डिस्प्ले आणि सर्वसमावेशक स्विचेस (switchgear) देण्यात आलं आहेत. यातून पाच रायडिंग मोड्स (Road, Rain, Eco आणि दोन कस्टमाइज करण्यायोग्य), ABS, ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि क्रूझ कंट्रोल नियंत्रित केले जातात. 'हेरिटेज' (Heritage) मोड डिस्प्लेचे लेआउट बदलून त्याला जुन्या काळातील (old-school) लूक देतो. 'ट्रायम्फ नेव्हिगेशन ॲप'द्वारे फोन कनेक्ट केल्यास स्क्रीनवर नेव्हिगेशनची सुविधाही मिळते.
किंमत : 2.80 लाख रुपये किंमत असलेली 'Bonneville T40', रॉयल एनफिल्ड क्लासिक 350 (Royal Enfield Classic 350), होंडा CB350 (Honda CB350) आणि जावा 350 (Jawa 350) यांसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत अधिक महाग आहे. तिची किंमत बेस मॉडेल असलेल्या होंडा CB500 (Honda CB500) पेक्षाही जास्त आहे.
हे वाचवलंत का :