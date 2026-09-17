Triumph Bonneville 400 : दिवाळीपूर्वीच लॉंच होण्याची शक्यता...
Triumph Bonneville 400 ही क्लासिक रोडस्टर बाईक दिवाळी पूर्वी लाँच होणार आहे. Royal Enfield Classic 350 ला थेट आव्हान देण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे.
Published : September 17, 2026 at 5:12 PM IST
मुंबई: Triumph Motorcycles भारतात आपली उत्पादन श्रेणी (product lineup) वाढवण्यासाठी 'Bonneville 400' ही मॉडर्न-क्लासिक रोडस्टर लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. ही बाईक दिवाळी 2026 पूर्वी बाजारात येण्याची शक्यता आहे. Triumph च्या इतर कमी क्षमतेच्या (small-displacement) मॉडेल्सप्रमाणेच, या बाईकचं उत्पादन Bajaj Auto च्या पुणे प्लांटमध्ये स्थानिक पातळीवर केलं जाईल. या धोरणामुळं कंपनीला स्पर्धात्मक किंमत ठेवून पारंपरिक ग्राहकांना आकर्षित करणे शक्य होईल.
क्लासिक रोडस्टर डिझाइन: Bonneville 400 चं डिझाइन अशा ग्राहकांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशानं बनवलंय जे सध्या Royal Enfield Classic 350, Honda CB350 किंवा तत्सम रेट्रो रोडस्टर्सचा विचार करत आहेत. यात ताठ बसण्याची स्थिती (upright riding stance), सपाट बेंच सीट, वायर-स्पोक व्हील्स, मागील बाजूस दोन शॉक ॲब्सॉर्बर्स आणि भरपूर क्रोमचा वापर यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. ही सर्व वैशिष्ट्ये मोठ्या Bonneville साधर्म्य दर्शवतात. 'स्पाय शॉट्स'वरून असं दिसून येतं की, Speed 400 मधील 'अपसाइड-डाउन फोर्क्स'ऐवजी यात पारंपरिक 'टेलिस्कोपिक फोर्क्स'चा वापर केला आहे, ज्यामुळं तिला अधिक क्लासिक लूक आणि फील मिळतो. अश्रूच्या आकाराची (teardrop-shaped) इंधन टाकी, गोल LED हेडलाइट, मोठं पुढील आणि मागील मडगार्ड्स, गोल साइड पॅनेल्स आणि 'पी-शूटर' (peashooter) शैलीतील एक्झॉस्ट या बाईकचा पारंपरिक लूक पूर्ण करतात. चाचणी दरम्यान दिसलेल्या बाईक्समध्ये वायर-स्पोक व्हील्स आणि ट्यूब-टाइप टायर्स दिसून आले आहेत; अलॉय व्हील्सवरील ट्यूबलेस टायर्सच्या तुलनेत पंचर दुरुस्तीसाठी हे अधिक सोयीचे ठरू शकते.
इंजिन आणि कामगिरी: तांत्रिकदृष्ट्या, Bonneville 400 मध्ये Triumph चे 349 सीसी (349cc) क्षमतेचं, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजिन असण्याची शक्यता आहे. हे इंजिन साधारणपणे 36.5 bhp पॉवर आणि 32 Nm टॉर्क निर्माण करण्यासाठी ट्यून केलं जाण्याची शक्यता आहे आणि त्याला स्टँडर्ड सहा-स्पीड गिअरबॉक्स जोडलेला असेल. या आकडेवारीमुळं 'बॉनव्हिल 400' (Bonneville 400) ही बाईक 'रॉयल एनफिल्ड क्लासिक 350'चं 349 सीसी एअर-ऑइल-कूल्ड इंजिन (20.2 बीएचपी आणि 27 एनएम) आणि 'होंडा सीबी350'चं 348.6 सीसी एअर-कूल्ड इंजिन (अंदाजे 21 बीएचपी आणि 29.5एनएम) यांच्या तुलनेत बरच सरस ठरेल. केवळ उच्च-आरपीएम (high-revving) देणारी 'रोडस्टर' बाईक बनवण्याऐवजी, दैनंदिन वापरासाठी योग्य असे आरामदायी आणि भरपूर टॉर्क देणारे इंजिन, चेसिस विकसित करणे हे ट्रायम्फसमोरील मुख्य आव्हान असेल.
किंमत आणि बाजारातील स्थान: अधिकृत किंमत अद्याप जाहीर झालेली नसली तरी, 'बॉनव्हिल 400'ची एक्स-शोरूम किंमत 2.3लाख ते 2.6 लाख रुपयांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. या किंमतीमुळं ती 'क्लासिक 350' आणि 'सीबी350'च्या श्रेणीत येईल, ज्यामुळं ग्राहक या पर्यायांचा एकमेकांशी तुलना करून विचार करू शकतील; तसेच, ट्रायम्फच्या सध्याच्या कामगिरी-प्रधान (performance-oriented) 400 सीसी श्रेणीच्या तुलनेत तिची किंमत कमी किंवा समान राहील. जर ट्रायम्फनं तिच्या 'क्लासिक' लूकसाठी आकारली जाणारी अतिरिक्त किंमत (प्रीमियम) मर्यादित ठेवली, तर 'बॉनव्हिल 400' ही 'क्लासिक 350'ला केवळ क्षमतेच्याच नव्हे, तर सौंदर्याच्या (लूकच्या) बाबतीतही टक्कर देणारी ट्रायम्फची पहिली 'स्मॉल-डिस्प्लेसमेंट' (कमी क्षमतेच्या इंजिनची) बाईक ठरू शकेल.
विविध शैलींमध्ये उपलब्ध: 'बॉनव्हिल 400' ही बाईक भारतातील ट्रायम्फच्या आधीच विस्तारलेल्या 400सीसी श्रेणीमध्ये सामील होईल; या श्रेणीत 'स्पीड 400', 'स्पीड टी4', 'स्क्रॅम्बलर 400 एक्स', 'स्क्रॅम्बलर 400 एक्ससी', 'थ्रक्सटन 400' आणि 'ट्रॅकर 400' यांचा समावेश आहे. प्रत्येक मॉडेल एकाच मूळ प्लॅटफॉर्मचा वापर करून वेगळ्या शैलीत सादर केलं आहे. यामुळं ट्रायम्फच्या 400सीसी श्रेणीची लोकप्रियता वाढेल आणि विविध प्रकारच्या ग्राहकांना निवडीसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध होतील.
भारतीय बाजारपेठेतील 'क्लासिक' मोटरसायकल प्रेमींसाठी ही बाईक एक उत्तम पर्याय ठरू शकते. स्थानिक उत्पादन आणि स्पर्धात्मक किंमत यामुळं ती 'रॉयल एनफिल्ड' आणि 'होंडा' सारख्या प्रस्थापित कंपन्यांना थेट आव्हान देईल. जर ती 2026 च्या दिवाळीपूर्वी लाँच झाली, तर सणासुदीच्या काळात तिची जोरदार विक्री होण्याची शक्यता आहे.
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