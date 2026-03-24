ट्रायम्फ 350 सीसी मोटरसायकल्स 6 एप्रिलला होणार लाँच; कमी जीएसटी स्लॅबमुळं किंमत आकर्षक

Triumph 350cc Motorcycles
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Triumph)
Published : March 24, 2026 at 10:58 AM IST

हैदराबाद : ट्रायम्फ मोटरसायकल्स 350सीसी मोटरसायकल्सची संपूर्ण रेंज 6 एप्रिल 2026 रोजी लॉंच करणार आहे. या नवीन 350 सीसी लाइनअपचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याला कमी जीएसटी स्लॅबचा फायदा मिळणार आहे. हा फायदा केवळ कंपनीला नव्हे, तर ग्राहकांनाही मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे. भारतीय मोटरसायकल बाजारात 350सीसी सेगमेंट हा सर्वात मोठा आणि स्पर्धात्मक भाग आहे. या लाँचमुळं ट्रायम्फ ब्रँडची किंमत-मूल्य समीकरण अधिक मजबूत होईल आणि प्रीमियम ब्रँडिंगसह परवडणाऱ्या किंमतीचा पर्याय उपलब्ध होईल.

कमी किंमत
भारतातील जीएसटी नियमांनुसार 350 सीसी खालील मोटरसायकल्सवर फक्त 18 टक्के जीएसटी लागू होतो, तर 350 सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या मॉडेल्सवर 40 टक्के जीएसटी आकारला जातो. ट्रायम्फनं आपल्या नवीन मोटरसायकल्सची इंजिन क्षमता अगदी 350सीसीच्या मर्यादेत इंजिनियर करून या कमी कर स्लॅबचा पूर्ण फायदा घेतला आहे. यामुळं उत्पादन खर्च कमी होईल आणि कंपनीला बाजारात अधिक स्पर्धात्मक किंमतीत मॉडेल्स आणता येतील. ही रणनीती रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, होंडा सीबी350 आणि हार्ले-डेव्हिडसन X440 या लोकप्रिय मॉडेल्सशी थेट स्पर्धा करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. भारतीय बाजारात 350सीसी सेगमेंट हा सर्वात मोठा विभाग आहे. येथे लाखो ग्राहक दरवर्षी नवीन मॉडेल्स शोधत असतात. ट्रायम्फ 350 सीसी मॉडेल्सला कमी किंमत मिळाल्यास ब्रँडची मूल्य स्थिती मजबूत होईल. मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी प्रीमियम ब्रँड आता अधिक परवडणारा होईल. कमी जीएसटीमुळं किंमत कमी होईल, विक्री वाढेल आणि कंपनीची बाजारातील हिस्सेदारीही वाढेल. ग्राहकांना चांगल्या गुणवत्तेची, रिफाइंड आणि स्टाइलिश मोटरसायकल कमी पैशात मिळेल.

पॉवर कमी, पण टॉर्क उत्कृष्ट
ट्रायम्फ कंपनीनं या नवीन रेंजचे पूर्ण तांत्रिक तपशील अद्याप जाहीर केलेले नाहीत. तरीही उद्योगातील सूत्रांनुसार नवीन 350सीसी मॉडेल्स 400सीसी इंजिनपेक्षा थोड्या कमी पॉवर देतील. ही पॉवर कमी सुमारे 4 ते 5 हॉर्सपॉवर इतकी असू शकते. मात्र यात काहीही कमी पडणार नाही कारण कंपनीचा मुख्य फोकस मजबूत लो-एंड टॉर्क, अतिशय रिफाइंड परफॉर्मन्स आणि खास आकर्षक एक्झॉस्ट नोट देण्यावर असेल. भारतीय रस्त्यांवर कमी स्पीडवर चालणारे ट्रॅफिक आणि शहरातील राइडिंगसाठी हे वैशिष्ट्ये अतिशय उपयुक्त ठरतील. राइडरला सहज गियर बदलता येतील, इंजिन गुळगुळीत चालेल आणि प्रत्येक राइडिंग अनुभव मजेदार असेल. ट्रायम्फची ही रणनीती केवळ पॉवरवर नव्हे, तर एकूण राइडिंग चारॅक्टर आणि आरामावर आधारित आहे.

बाजज ऑटो सध्या बाजज, केटीएम, हस्क्वार्ना आणि ट्रायम्फ या चार ब्रँड्सअंतर्गत मोटरसायकल्स उत्पादित करते. त्यामुळं ट्रायम्फच्या या यशस्वी 350सीसी प्लॅटफॉर्मचा फायदा इतर ब्रँड्सही भविष्यात घेतील. यामुळं प्रत्येक ब्रँड आपापल्या ग्राहकवर्गासाठी परफेक्ट किंमत ते पॉवर रेशो देऊ शकेल. संपूर्ण भारतीय मोटरसायकल उद्योगात स्पर्धा अधिक गतिमान होईल. ग्राहकांना विविध पर्याय, चांगल्या किंमती आणि उत्कृष्ट तंत्रज्ञान मिळेल. ट्रायम्फची ही लाँच केवळ एका ब्रँडची नव्हे, तर संपूर्ण सेगमेंटसाठी गेम चेंजर ठरणार आहे.

