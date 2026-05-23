Triumph 2026 Bonneville T120, Bobber आणि Speedmaster भारतात लाँच
Triumph Bonneville T120, Bobber आणि Speedmaster भारतात लॉंच झाल्या आहेत. या मॉडेल्सच्या डिझाइनमध्ये काही किरकोळ बदल करून त्या बाजारात उतरवण्यात आल्या आहेत.
Published : May 23, 2026 at 12:27 PM IST
मुंबई : Triumph Motorcycles नं भारतात आपल्या Bonneville T120, Bonneville Bobber आणि Bonneville Speedmaster या मॉडेल्सच्या 2026 आवृत्त्या (editions) लाँच केल्या आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला जागतिक बाजारपेठेत प्रथम सादर करण्यात आलेली हे अद्ययावत मॉडेल्स आता कंपनीच्या भारतीय संकेतस्थळावर सुधारित वैशिष्ट्ये आणि किंमतींसह उपलब्ध झाल्या आहेत.
Bonneville T120 : Bonneville T120 नं तिचं 'निओ-रेट्रो' (neo-retro) डिझाइन कायम ठेवलं असून, यात केवळ काही सूक्ष्म दृश्य बदल करण्यात आले आहेत. यातील सर्वात लक्षणीय बदल म्हणजे, यात आता 'सिग्नेचर' LED डे-टाइम रनिंग लाइट (DRL) सह नवीन पूर्ण-LED हेडलाइटचा समावेश करण्यात आला आहे. डिझाइनमध्ये किरकोळ बदल झाला असला तरी, 2026 मॉडेलमध्ये चालकाची सुरक्षा आणि सोयीसुविधा वाढवण्याच्या उद्देशानं महत्त्वपूर्ण कार्यात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
Bonneville T120 वैशिष्ट्ये : Triumph नं T120 मध्ये 'लीन-सेन्सिटिव्ह कॉर्नरिंग ABS' आणि 'ट्रॅक्शन कंट्रोल' ही वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली आहेत; जी 'Inertial Measurement Unit' (IMU) च्या मदतीनं कार्यरत होतात. इतर वैशिष्ट्यांमध्ये 'क्रूझ कंट्रोल' आणि 'USB-C चार्जिंग पोर्ट' यांचा समावेश आहे. या मोटरसायकलनं तिचं 'ट्विन-पॉड सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर' कायम राखलं आहे, जे क्लासिक शैली आणि आधुनिक कार्यक्षमता यांचा उत्तम समतोल साधतं.
पूर्वीप्रमाणेच ट्विन इंजिन : यांत्रिकदृष्ट्या (Mechanically), Bonneville T120 मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यात पूर्वीप्रमाणेच 1,200cc, लिक्विड-कूल्ड, पॅरलल-ट्विन इंजिनचा वापर करण्यात आला आहे. हे इंजिन 80 hp ची शक्ती आणि 105 Nm चा टॉर्क निर्माण करतं, आणि याला 6-स्पीड गिअरबॉक्स जोडलेले आहे. किंमतीचा विचार करता, 2026 Bonneville T120 च्या 'स्टोन ग्रे' (Stone Grey) रंगाच्या पर्यायाची किंमत 12.17 लाखांपासून सुरू होते. 'Cranberry Red' आणि 'Aegean Blue' सारख्या 'डुअल-टोन' (दोन रंगांच्या) पर्यायांसाठी अतिरिक्त 50,000 इतका वाढीव दर आकारला जातो. Triumph या मोटरसायकलसाठी विविध प्रकारच्या पर्यायी ॲक्सेसरीजची (सुटे भाग/साहित्य) श्रेणी देखील उपलब्ध करून देत आहे.
Bonneville Bobber आणि Speedmaster : 2026 च्या आवृत्तीसाठी, Bonneville Bobber आणि Speedmaster या मॉडेल्समध्ये अधिक व्यापक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या दोन्ही मोटरसायकलमध्ये आता 14-लिटर क्षमतेची मोठी इंधन टाकी (fuel tank) देण्यात आली आहे. जिने पूर्वीच्या 12-लिटर टाकीची जागा घेतली आहे. तसंच यात सुधारित बॉडीवर्क आणि वजनानं हलक्या असलेल्या ॲल्युमिनियम चाकांचा (wheels) समावेश करण्यात आला आहे. बॉबरमध्ये अधिक रुंद आणि उत्तम कुशन असलेली सोलो सीट आहे, तर स्पीडमास्टरमध्ये सुधारित रायडर आणि पिलियन सीट्स, तसंच अधिक आरामासाठी सरळ हँडलबार आहेत.
किंमत : दोन्ही मॉडेल्समध्ये आता क्रूझ कंट्रोल आणि IMU-आधारित रायडर एड्स स्टँडर्ड उपकरण म्हणून मिळतात. 1,200 सीसी इंजिन कायम असलं तरी, T120 च्या तुलनेत त्याचं ट्युनिंग थोडं वेगळं आहे. याव्यतिरिक्त, या मॉडेल्समध्ये वेगळे चेसिस सेटअप आहेत, ज्यात रुंद टायर्ससह 16-इंची व्हील्सचा समावेश आहे. 2026 ट्रायम्फ बॉनव्हिल बॉबर आणि स्पीडमास्टर यांची किंमत प्रत्येकी 13.52 लाख आहे, जी त्यांच्या पूर्वीच्या सुरुवातीच्या किमतींपेक्षा 65,000 नं जास्त आहे. स्टँडर्ड काळ्या रंगाचा पर्याय उपलब्ध असला तरी, ड्युअल-टोन पेंट स्कीम्स अतिरिक्त किमतीत दिल्या जाण्याची शक्यता आहे.
हे वाचलंत का :