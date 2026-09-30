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ओपेरा ब्राउझरमध्ये eSIM सुविधा लॉंच, 3GB मोफत डेटा मोफत, रोमिंगची कटकट संपली

ओपेरा अँड्रॉइडसाठी 'ट्रॅव्हल eSIM' सेवा (Opera eSIM) सुरू करत आहे, ज्याद्वारे निवडक बाजारपेठांमध्ये 3GB मोफत डेटा दिला जाईल.

Opera browser, Travel eSIM facility
ओपेरा ब्राउझर (Opera)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 10:36 AM IST

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ओस्लो, नॉर्वे: ओपेरानं आपल्या अँड्रॉइड ब्राउझरमध्ये (Opera Browser) 'ट्रॅव्हल eSIM' हे (Opera eSIM) वैशिष्ट्य आणलं आहे. निवडक देशांमधील वापरकर्ते या सेवेचा मोफत लाभ घेऊ शकतात आणि त्यांना 3 GB डेटा विनामूल्य मिळेल. परदेशात असताना कनेक्टिव्हिटी टिकवून ठेवण्यासाठी ओपेरा ब्राउझर चांगलं माध्यम ठरतं. ब्राउझरमध्येच थेट eSIM कार्यक्षमता समाविष्ट करणारी ओपेरा ही पहिली कंपनी आहे. यामुळे 47 देशांमध्ये मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिळते. हे eSIM केवळ ब्राउझरसाठीच नाही, तर संपूर्ण फोनसाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी पुरवते; त्यामुळं प्रवासी रोमिंगचे अतिरिक्त शुल्क न भरता ॲप्स आणि ब्राउझर या दोन्हीचा वापर करू शकतात.

मोफत डेटा, कोणतीही अट नाही: ओपेरा 3 GB मोफत डेटा देत (Opera Travel eSIM) आहे, जो तीन दिवसांसाठी वैध असेल. यासाठी कोणतीही अट किंवा बंधन नाही; वापरकर्त्यांना eSIM विकत घेण्याची किंवा पेमेंट तपशील व ईमेल पत्ता देण्याची गरज नाही. वापरकर्ते सहजपणे हा मोफत 3 GB डेटा मिळवू शकतात किंवा अधिक डेटाची गरज असल्यास सशुल्क (पेड) प्लॅन निवडू शकतात.

रोमिंगच्या समस्येवर नवीन उपाय: "ज्या भागांमध्ये डेटा महाग किंवा दुर्मिळ आहे, तिथं लोकांना ऑनलाइन आणण्यासाठी ओपेरानं अनेक दशके काम केलं आहे. रोमिंग ही मुळात त्याच समस्येचं दुसरं रूप आहे. म्हणजेच, घरी असताना ज्या इंटरनेट सुविधेचा तुम्ही वापर करता, त्यासाठी परदेशात जास्त पैसे मोजावे लागतात. eSIM तंत्रज्ञानाची सांगड डेटा-सेव्हिंग वैशिष्ट्ये आणि VPN सोबत घातल्यामुळं प्रवासादरम्यान ब्राउझिंग करणे अधिक सोयीस्कर होतं. इंटरनेट कनेक्शनशिवाय ब्राउझर निरुपयोगी असते, आता आम्ही ती सुविधाही पुरवत आहोत," असं ओपेरा मोबाइलचे प्रॉडक्ट मॅनेजर टिम लेस्निक यांनी सांगितलं.

eSIM म्हणजे काय? : eSIM हे सॉफ्टवेअरद्वारे सक्रिय होणारे सिम (SIM) असतं, जे थेट फोनमध्येच बसवलेलं असतं. परदेशात पोहोचताच फोन नेहमीप्रमाणे काम करू लागतो, ज्यामुळं संदेश पाठवणे, हॉटेलचा रस्ता शोधणे किंवा ब्राउझर वापरून खाण्यापिण्याच्या जागा शोधणे सोपे होतं. बहुतेक ट्रॅव्हल eSIMs साठी स्वतंत्र ॲप डाउनलोड करणे आणि खातं तयार करणे आवश्यक असतं. हे काम अनेकदा विमानतळावर करावे लागतं, जिथं इंटरनेटची सुविधा नसते. 'ओपेरा'नं (Opera) हे वैशिष्ट्य थेट आपल्या विद्यमान ब्राउझरमध्ये समाविष्ट केलं आहे, ज्यामुळं eSIM बद्दल फारशी माहिती नसलेल्या लोकांसाठीही ते वापरणे सोपं झालं आहे.

प्रवासापूर्वी सेटअप आणि पोहोचल्यावर सक्रिय: स्थिर इंटरनेट कनेक्शन वापरून घरीच या eSIM चा सेटअप करता येतो. तुम्ही तुमच्या गंतव्यस्थानी पोहोचल्यावर नेटवर्कशी कनेक्ट झाल्यानंतरच डेटा वापर सुरू होतो. प्रवासाला निघण्यापूर्वीच तुम्ही मोफत 3 GB डेटा मिळवू शकता आणि तिथं पोहोचल्यावर तो वापरू शकता. खरेदी केलेले प्लॅन्स एका वर्षासाठी वैध असतात. एकदा इन्स्टॉल केल्यानंतर, केवळ 'टॉप-अप' करून अनेक देशांमध्ये हे eSIM वापरता येते; उदाहरणार्थ, थायलंड, मलेशिया आणि सिंगापूरचा प्रवास एकाच eSIM द्वारे पूर्ण करता येतो.

47 देशात, परवडणारे प्लॅन्स आणि 5G सपोर्ट : मोफत डेटा संपल्यानंतर तुम्ही कधीही टॉप-अप करू शकता. यात 3 GB, 5 GB आणि 10 GB डेटाचं प्लॅन्स उपलब्ध आहेत आणि प्रत्येक प्लॅन सक्रिय केल्यापासून 30 दिवसांसाठी वैध असतो. इतर प्रमुख eSIM प्रदात्यांच्या तुलनेत याचे दर सरासरी 33% कमी आहेत आणि ते थेट ब्राउझरमध्येच पाहता येतात. ही सेवा 'eSIM Holiday.com' द्वारे पुरवली जाते आणि जिथं उपलब्ध असेल तिथं 5G कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करते.

आवश्यकता आणि उपलब्धता: यासाठी Android 10 किंवा त्यापुढील आवृत्तीवर चालणारा, eSIM-सुसंगत आणि 'अनलॉक' केलेला फोन आवश्यक आहे. सध्या ही सुविधा केवळ Android साठीच्या Opera ब्राउझरवर उपलब्ध आहे. हे प्लॅन्स केवळ डेटासाठी आहेत. यात तुमचा फोन नंबर बदलत नाही. मोफत 3 GB डेटाची ऑफर अमेरिका, युके (UK), जर्मनी, फ्रान्स, कॅनडा, यूएई (UAE), ब्राझील, नेदरलँड्स, नॉर्वे, स्वीडन आणि पोलंडमध्ये उपलब्ध आहे. हे eSIM जगभरात कोठूनही खरेदी केलं जाऊ शकतं.

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