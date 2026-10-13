एलॉन मस्क यांना 'पंतप्रधान अंबानी' वक्तव्य भोवलं, टेस्लाला मिळणाऱ्या कर सवलतींचा आढावा घेण्याचे निर्देश
एलॉन मस्क यांच्या कथित वक्तव्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी टेस्लाच्या करसवलतींचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय स्वाभिमान कोणत्याही व्यावसायिक हितापेक्षा मोठा नसल्याचं ठणकावलं.
Published : October 13, 2026 at 1:13 PM IST
मुंबई : एलॉन मस्क यांच्या कथित वक्तव्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी टेस्लाच्या करसवलतींचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय स्वाभिमान कोणत्याही व्यावसायिक हितापेक्षा मोठा असल्याचं त्यांनी ठणकावलं. महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काही काळापूर्वी आपल्या नातवाला टेस्लासारखी आलिशान इलेक्ट्रिक कार भेट दिली होती. या भेटीमुळं राजकीय वर्तुळात विविध तर्क त्यावेळी लढवले जात होते. आता मात्र तेच मंत्री टेस्लाच्या करसवलतींचा फेरआढावा घेण्याचे निर्देश देत आहेत. या बदलामागे टेस्लाचे संस्थापक एलॉन मस्क यांच्या 9 ऑक्टोबर रोजीच्या कथित सोशल मीडिया पोस्टचा उल्लेख आहे. त्या पोस्टमध्ये ‘पंतप्रधान अंबानी’ असा उल्लेख त्यांनी केला होता. या कथित वक्तव्यावर आक्षेप घेत मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, राष्ट्रीय स्वाभिमान आणि देशाच्या नेतृत्वाचा सन्मान यापेक्षा कोणतंही व्यावसायिक हित मोठं नाही.
महाराष्ट्र टेस्लासाठी महत्त्वाची बाजारपेठ : टेस्ला ही जागतिक स्तरावरील प्रतिष्ठित इलेक्ट्रिक कार कंपनी आहे. भारतात 2025 मध्ये टेस्लाची एकूण 226 वाहने विकली गेली. त्यापैकी 140 वाहनं महाराष्ट्रात विकली गेली. देशातील एकूण विक्रीत महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे 62 टक्के होता. 2026 मध्ये आतापर्यंत देशात टेस्लाच्या 826 वाहनांची नोंदणी झाली असून, त्यापैकी 282 वाहने महाराष्ट्रातील आहेत. देशातील एकूण नोंदणीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे 33 टक्के आहे. महाराष्ट्र ही टेस्लासाठी महत्त्वाची बाजारपेठ मानली जात असतानाही, मस्क यांच्या कथित वक्तव्यानंतर तीव्र पडसाद उमटत आहेत.
करसवलतींचा धोरणानुसार आढावा : आयात केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांना लागू असलेल्या शून्य टक्के रस्ते करसवलतीच्या मुद्द्याचा आढावा घेताना प्रस्थापित धोरणे, कायदेशीर तरतुदी, महाराष्ट्राचं हित आणि देशाचं व्यापक हित यांचा विचार करावा, असे निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी दिले आहेत. मात्र टेस्लाची सवलत तातडीनं रद्द करण्याची घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला, सार्वजनिक वाहतुकीच्या विद्युतीकरणाला आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाला प्रोत्साहन देण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे. इलेक्ट्रिक बसेसचा विस्तार, चार्जिंग सुविधांची उभारणी आणि हरित वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास यांना राज्यात महत्त्व दिलं जात आहे.
पर्यावरण आणि स्वाभिमान दोन्ही महत्त्वाचे : पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे आणि राष्ट्रीय स्वाभिमान जपणे या परस्परविरोधी बाबी नाहीत, असं प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी केलं. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारताच्या बाजारपेठेत व्यवसाय करताना देशाच्या नेतृत्वाचा आणि संस्थांचा सन्मान राखणे तितकेच महत्त्वाचं आहे. व्यापारामध्ये नफा आणि बाजारपेठ महत्त्वाची असली, तरी परस्पर आदर आणि विश्वासाशिवाय व्यावसायिक संबंध दीर्घकाळ टिकू शकत नाहीत. भारत जागतिक कंपन्यांसाठी खुला आहे; परंतु भारताच्या राष्ट्रीय स्वाभिमानाशी तडजोड करून कोणतेही व्यावसायिक हित साधलं जाऊ शकत नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
देशाच्या प्रश्नावर कोणतीही तडजोड नाही : महाराष्ट्र सरकार हरित वाहतुकीला प्रोत्साहन देत असतानाच, देशाच्या सन्मानाच्या प्रश्नावर कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नाही, हे मंत्र्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झालं आहे. टेस्लासारख्या जागतिक कंपनीच्या बाबतीतही राष्ट्रीय स्वाभिमानाला प्राधान्य देण्याची भूमिका राज्यानं घेतली आहे. या निर्णयाचा पुढील परिणाम काय होईल, हे पाहणे महत्त्वाचं ठरेल.
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