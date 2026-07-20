ट्राईचा ट्रूकलरला विरोध: 'वारंवार ब्लॉक' लेबल दाखवणे अयोग्य
ट्राईनं ट्रूकलरला 140 आणि 1600 सीरीज नंबरवर 'वारंवार ब्लॉक' लेबल दाखवण्यास विरोध दर्शवला आहे. याऐवजी DND अॅपद्वारे ग्राहकांना ब्लॉक करण्याचा पर्याय देण्याची शिफारस केली.
Published : July 20, 2026 at 9:44 AM IST
मुंबई: ट्रेली कम्युनिकेशन्स रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) नं ट्रूकलरसारख्या कॉल मॅनेजमेंट अॅप्सना 140 आणि 1600 सीरीजच्या नंबरवर 'फ्रिक्वेंटली ब्लॉक' (वारंवार ब्लॉक) बॅज किंवा लेबल दाखवण्यास विरोध दर्शवला आहे. ट्राईच्या उच्च अधिकाऱ्यानं म्हटलं की, असं टॅगिंग ग्राहकांना गोंधळात टाकतं आणि अनावश्यक संशय निर्माण करतं. याऐवजी ट्राईनं डू नॉट डिस्टर्ब (DND) अॅपद्वारे ग्राहकांना त्यांची पसंती व्यक्त करण्याचा पर्याय देण्यावर भर दिला आहे.
ट्राईची भूमिका आणि नियम: ट्राईनं 1600 सीरीजचे नंबर बँकिंग, फायनान्सियल सर्व्हिसेस आणि इन्शुरन्स (BFSI) क्षेत्रातील नियंत्रित संस्था तसेच सरकारी संस्थांसाठी सेवा आणि व्यवहार संबंधित कॉल्ससाठी आरक्षित केले आहेत. तर 140 सीरीजचे नंबर विविध क्षेत्रातील नोंदणीकृत संस्थांसाठी प्रोमोशनल (जाहिराती) कॉल्ससाठी आहेत. या दोन्ही सीरीज नियंत्रित आणि पारदर्शक फ्रेमवर्क अंतर्गत येतात. ट्राई अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं की, 1600 सीरीजच्या नंबरला कोणत्याही प्रकारचं टॅगिंग किंवा लेबलिंग करणे अजिबात योग्य नाही. या नंबरवरून फ्रॉड अलर्ट, ट्रान्झॅक्शन व्हेरिफिकेशन किंवा सरकारी संदेश येतात. असे लेबल ग्राहकांच्या हिताला हानी पोहोचवू शकते. ट्राईचा विश्वास आहे की, DND प्राधान्य व्यवस्थापन अॅपद्वारे ग्राहकांना जागरूक करणे आणि त्यांना प्रोमोशनल कॉल्स ब्लॉक करण्याचा पर्याय देणे हा योग्य उपाय आहे.
ट्रूकलरचा युक्तिवाद : ट्रूकलरनं दावा केला आहे की, ट्राईच्या नव्या नियमांनंतर 140 आणि 1600 सीरीजमधून स्पॅम कॉल्स वाढले आहेत. अॅपनं आता या नंबरला स्पॅम म्हणून मार्क करणे थांबवले असले तरी, वापरकर्त्यांच्या ब्लॉकिंग पॅटर्नवर आधारित 'फ्रिक्वेंटली ब्लॉक' टॅग दाखवते. ट्रूकलरचे म्हणणे आहे की, हे टॅग कम्युनिटी रिपोर्ट्स आणि अल्गोरिदमवर आधारित असून ते ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक आहे.
ट्राईचं उत्तर आणि वास्तव : ट्राई अधिकाऱ्यानं याला खोडून काढलं. त्यांच्या मते, 'स्पॅम' किंवा 'वारंवार ब्लॉक' असे टॅग्स वैध व्यावसायिक संवादांबाबत अनावश्यक संशय निर्माण करतात. जे ग्राहक DND वरून विशिष्ट क्षेत्रातील कॉल्स स्वीकारण्याची परवानगी देतात, त्यांनाही गोंधळ होऊ शकतो. टेलिमार्केटर्स एकापेक्षा जास्त नंबर वापरतात, म्हणून वैयक्तिक नंबर फ्लॅग करण्यापेक्षा DND फ्रेमवर्क अधिक प्रभावी आहे. ट्राईनं सांगितलं की, 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त अनसोलिसिटेड मार्केटिंग कॉल्स 140 सीरीजबाहेरच्या सामान्य मोबाइल आणि लँडलाइन नंबरमधून येतात. टेलिकॉम कंपन्या AI-आधारित सिस्टमद्वारे दररोज 26-27 कोटी असे कॉल्स ओळखत आणि फ्लॅग करत आहेत. अशा अनियमित कॉल्सवर कॉल मॅनेजमेंट अॅप्स स्वातंत्र्यानं काम करू शकतात. DND सिस्टीममध्ये ग्राहक फक्त प्रोमोशनल कॉल्स बंद करू शकत नाहीत तर बँकिंग, हेल्थकेअर, रिअल इस्टेट इत्यादी क्षेत्रे, दिवस आणि वेळ निवडू शकतात. ट्राईनं स्पष्ट केलं की, 1600 सीरीजचे कॉल्स अॅप्स ब्लॉक करू शकत नाहीत आणि 140 सीरीजवर DND व्यतिरिक्त टॅगिंग परवानगी नाही. ट्राईनं म्हटलं की, नियंत्रित फ्रेमवर्कमध्ये प्रत्येक संस्था आणि टेलिमार्केटरची नोंदणी आणि उत्तरदायित्व निश्चित आहे. म्हणून या प्रकरणात 'तपास' करण्यासारखं काही नाही. ग्राहकांच्या जागरूकतेत वाढ करणे हाच मुख्य उपाय आहे.
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