टोयोटा अर्बन क्रूझर एबेला लाँच; 543 किमी रेंजसह 23.60 लाख रुपयांपासून सुरुवात
43 किमी रेंजसह टोयोटा अर्बन क्रूझर एबेला भारतात लाँच करण्यात आली आहे. या कारची किंमत 23.60 लाख रुपयांपासून सुरु होते.
Published : May 29, 2026 at 5:16 PM IST
मुंबई : टोयोटा किर्लोस्कर मोटरनं आपली पहिली ऑल-इलेक्ट्रिक कार अर्बन क्रूझर एबेला (Toyota Urban Cruiser Hyryder ) भारतीय बाजारात उतरवली आहे. टॉप-स्पेक E3 व्हेरियंटची एक्स-शोरूम किंमत 23.60 लाख रुपये आहे. मरुती सुझुकी ई-विटारा सोबत प्लॅटफॉर्म शेअर करणारी ही कार मिड-साइझ इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये ह्युंडाई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी झेडएस ईव्ही आणि टाटा कर्व ईव्हीशी स्पर्धा करेल.
डिझाइन आणि डायमेंशन्स : एबेला ई-विटारासारखी दिसते, पण ती टोयोटाच्या डिझाइनमध्ये तयार केली आहे. स्कल्प्टेड बोनेट, साइडवर कॅरेक्टर लाइन्स, अॅरोडायनॅमिक अलॉय व्हील्स आणि ब्रँडच्या आंतरराष्ट्रीय स्टाइलनुसार फ्रंट डिझाइन आहे. लांबी 4,285mm, रुंदी सुमारे 1,800mm, उंची 1,640mm आणि व्हीलबेस 2,700mm आहे.
कलर ऑप्शन्स आणि इंटीरियर : कॅफे व्हाइट, ब्लूइश ब्लॅक, गेमिंग ग्रे, स्पोर्टिन रेड, एंटायसिंग सिल्व्हर उपलब्ध आहे. ड्युअल-टोन पर्यायांमध्ये ब्लॅक रूफसह विविध रंग उपलब्ध आहेत. आत ड्युअल-टोन ब्लॅक-ब्राउन इंटीरियर, 10.1 इंच इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, पॅनोरॅमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, जेबीएल साउंड सिस्टम, अॅम्बियंट लाइटिंग, एअर प्युरिफायर इत्यादी फीचर्स आहेत.
सुरक्षा आणि परफॉर्मन्स : 7 एअरबॅग्स, 360 डिग्री कॅमेरा आणि लेव्हल 2 ADAS सुरक्षा देतात. 61 kWh बॅटरी पॅक, 171 hp पॉवर आणि 193 Nm टॉर्कसह टॉप व्हेरियंट 543 किलोमीटर रेंजचा दावा करतं.
बाजारातील स्पर्धा: मरुती-टोयोटा पार्टनरशिपमुळं ही कार विश्वसनीयता आणि आफ्टर-सेल्स नेटवर्कसह येते. भारतीय EV बाजारात किफायतशीर पर्याय म्हणून एबेला आकर्षक ठरेल.
