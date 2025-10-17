टोयोटा किर्लोस्कर मोटरनं लाँच केली अर्बन क्रूझर हायरायडर एरो एडिशन
टोयोटा किर्लोस्कर मोटरनं अर्बन क्रूझर हायरायडर एरो एडिशन लाँच केली. ही गाडी स्टायलिश डिझाइन आणि प्रीमियम फीचर्ससह भारतीय SUV बाजाराचं लक्ष वेधून घेतेय.
Published : October 17, 2025 at 10:26 AM IST
हैदराबाद: टोयोटा किर्लोस्कर मोटरनं (TKM) भारतीय बाजारात आपली लोकप्रिय मिड-साइज SUV, अर्बन क्रूझर हायरायडरच्या नव्या 'एरो एडिशन'ची घोषणा केली आहे. हायरायडरच्या सर्व ग्रेड्सवर उपलब्ध असलेल्या या एरो पॅकेजची किंमत स्टँडर्ड मॉडेलच्या तुलनेत फक्त 31,999 रुपये जास्त आहे. स्टायलिश डिझाइन आणि प्रीमियम फीचर्ससह, ही नवीन आवृत्ती भारतीय SUV बाजारात आपली छाप पाडण्यास सज्ज आहे.
Urban Cruiser Highrider 'Aero Edition'
नव्या एरो एडिशनमध्ये स्टायलिश फ्रंट स्पॉयलर, रिअर स्पॉयलर आणि साइड स्कर्ट्स यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे वाहनाची रचना अधिक आकर्षक आणि एरोडायनामिक बनते. ही गाडी व्हाइट, सिल्व्हर, ब्लॅक आणि रेड अशा चार रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. देशभरातील टोयोटा डीलरशिप्सवर ही विशेष आवृत्ती ऑर्डर करता येईल. 2022 मध्ये लाँच झालेल्या अर्बन क्रूझर हायरायडरनं भारतीय बाजारात 1.68 लाख युनिट्सच्या विक्रीचा टप्पा पार केला आहे. मारुती सुझुकी ग्रँड विटारा, ह्युंदाय क्रेटा, किया सेल्टोस आणि टाटा कर्व्ह यांसारख्या स्पर्धकांमध्ये हायरायडरनं आपलं स्थान मजबूत केलं आहे.
पॉवरट्रेन आणि कार्यक्षमता
हायरायडर सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉंग हायब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम आणि निओ ड्राइव्ह पेट्रोल व्हेरिएंट अशा दोन पॉवरट्रेन पर्यायांसह उपलब्ध आहे. हायब्रिड आवृत्तीमध्ये ई-ड्राइव्ह ट्रान्समिशन आहे, जे वाहनाला 40% अंतर आणि 60% वेळ इलेक्ट्रिक पॉवरवर चालण्यास सक्षम करतं, ज्यामुळं 27.97 किमी/लिटर इतकी प्रभावी इंधन कार्यक्षमता मिळते. दुसरीकडं, निओ ड्राइव्ह व्हेरिएंट 1.5-लिटर के-सीरिज पेट्रोल इंजिनसह येतं, जे पाच-स्पीड मॅन्युअल किंवा सहा-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह उपलब्ध आहे. यात 2WD आणि 4WD कॉन्फिगरेशन्सचा पर्याय आहे.
वैशिष्ट्ये
हायरायडरच्या वैशिष्ट्यांमध्ये क्रिस्टल ॲक्रेलिक ग्रिल, ट्विन एलईडी डीआरएल, 17-इंच अॅलॉय व्हील्स, व्हेंटिलेटेड लेदर सीट्स, पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि वायरलेस ॲपल कारप्ले व अँड्रॉइड ऑटो सपोर्टसह 9-इंच टचस्क्रीन सिस्टम यांचा समावेश आहे. याशिवाय, वायरलेस चार्जिंग, ॲम्बियंट लाइटिंग, 360-डिग्री कॅमेरा, रिअर एसी व्हेंट्स आणि 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रिअर सीट्स यांसारखी वैशिष्ट्ये या SUV ला अधिक प्रीमियम बनवतात. टोयोटानं हायरायडरसाठी 66 ॲक्सेसरीज उपलब्ध करून दिल्या आहेत, ज्यामुळं ग्राहकांना त्यांचं वाहन सानुकूलित करण्याची संधी मिळते.
वॉरंटी आणि किंमत
हायरायडरला तीन वर्षे/1 लाख किमीची स्टँडर्ड वॉरंटी मिळते, जी पाच वर्षे किंवा 2.20 लाख किमीपर्यंत वाढवता येते. हायब्रिड बॅटरीसाठी आठ वर्षे/1.60 लाख किमीची स्वतंत्र वॉरंटी आहे. अर्बन क्रूझर हायरायडरची सुरुवातीची किंमत 10.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे, तर एरो एडिशनसह ग्राहकांना स्पोर्टी लूकसाठी थोडी जास्त रक्कम मोजावी लागेल. टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडर एरो एडिशन स्टायलिश डिझाइन आणि प्रीमियम फीचर्ससह मिड-साइज SUV सेगमेंटमध्ये नवीन पर्याय उपलब्ध करून देते. स्पर्धात्मक किंमतीसह आणि मजबूत पॉवरट्रेन पर्यायांसह, ही विशेष आवृत्ती तरुण आणि स्टाइल-प्रेमी ग्राहकांना आकर्षित करेल.
