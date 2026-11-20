टोयोटाचा मोठा निर्णय: एअरबॅग्जमधील धोक्यांमुळं 3,14,000 हून अधिक वाहनं परत मागवली; मोफत दुरुस्ती उपलब्ध!
'टाकाटा' (Takata) कंपनीनं तयार केलेल्या सदोष एअरबॅग्जमुळं टोयोटानं अमेरिकेतील 3,14,000 हून अधिक टोयोटा आणि लेक्सस (Lexus) वाहनं परत मागवली (Toyota recalls) आहेत.
Published : November 20, 2026 at 12:34 PM IST
मुंबई : जपानची नामांकित वाहन उत्पादक कंपनी 'टोयोटा' अमेरिकेतील 3,14,000 वाहने परत मागवत आहे. पुढच्या सीटवर बसणाऱ्या प्रवाशांच्या बाजूला असलेल्या एअरबॅग्जमध्ये तांत्रिक बिघाड आढळल्यामुळं हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 'रॉयटर्स' वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, ही माहिती अमेरिकेच्या 'नॅशनल हायवे ट्रॅफिक सेफ्टी ॲडमिनिस्ट्रेशन' (NHTSA) कडं दाखल केलेल्या कागदपत्रांवर आधारित आहे. या निर्णयाचा फटका 2002 ते 2017 या काळात उत्पादित झालेल्या टोयोटा आणि लेक्सस ब्रँडच्या काही विशिष्ट मॉडेल्सना बसला आहे.
Toyota Recalls 314,029 Vehicles as Takata Airbag Inflators Near the End of Their Safe Life https://t.co/3MoAZukpvT— Jessica Lee (@Global1Newz) November 20, 2026
एअरबॅग्जमधील नेमका दोष काय आहे? : हा दोष 'टाकाटा' (Takata) कंपनीनं तयार केलेल्या एअरबॅग इन्फ्लेटर्सशी (inflators) संबंधित आहे. NHTSA च्या अहवालानुसार, या इन्फ्लेटर्सचा सुरक्षित कार्यकाळ संपला आहेत. उच्च तापमान आणि आर्द्रतेच्या दीर्घकालीन संपर्कामुळं, इन्फ्लेटर्समधील रासायनिक घटक (प्रोपेलंट) खराब होऊ शकतात. अपघाताच्या वेळी, जर पुढच्या बाजूची एअरबॅग उघडली, तर हे खराब झालेले इन्फ्लेटर फुटू शकतं. यामुळं धातूचे तीक्ष्ण तुकडे वेगानं गाडीच्या आत पसरू शकतात, ज्यामुळं प्रवाशांना गंभीर दुखापत होऊ शकते किंवा त्यांचा जीवही जाऊ शकतो.
कोणती मॉडेल्स आहेत प्रभावित?: टोयोटानं स्पष्ट केलं आहे की, या दोषामुळं आतापर्यंत कोणतीही दुर्घटना घडल्याची नोंद नाही; परंतु प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून ही मोहीम राबवली जात आहे. या रिकॉलमध्ये टोयोटा कोरोला (Corolla) (2003–2008), टुंड्रा (Tundra) (2005–2006), सिक्वोइया (Sequoia) (2005–2007) आणि 4-रनर (4Runner) (2016–2017) मॉडेल्सचा समावेश आहे. लेक्सस (Lexus) मॉडेल्समध्ये: SC 430 (2002–2010), IS 250 (2011) आणि GX 460 (2017) मॉडेल्सचा समावेश आहे.
दुरुस्ती कशी केली जाईल? : NHTSA नुसार, टोयोटा (Toyota) आणि लेक्ससच्या अधिकृत डीलरशिपद्वारे प्रभावित वाहनांमधील पुढच्या प्रवासी बाजूच्या एअरबॅग इन्फ्लेटरची (किंवा संपूर्ण एअरबॅग असेंब्लीची) पूर्णपणे मोफत बदली केली जाईल. या सेवेसाठी वाहन मालकांकडून कोणतंही शुल्क आकारलं जाणार नाही. कंपनीद्वारे प्रभावित वाहनांच्या मालकांना 28 डिसेंबर 2026 ते 11 जानेवारी 2027 या कालावधीत अधिकृत सूचना पत्रे पाठवली जातील. तथापि, मालकांनी या पत्रांची वाट पाहण्याची गरज नाही; ते दुरुस्तीसाठी अपॉइंटमेंट घेण्यासाठी थेट त्यांच्या जवळच्या अधिकृत डीलरशिपशी संपर्क साधू शकतात.
तुमचं वाहन या यादीत आहे की नाही हे कसं तपासावं? : ग्राहक घरबसल्या आपल्या वाहनाची स्थिती तपासू शकतात. यासाठी, अधिकृत NHTSA वेबसाइटला (nhtsa.gov/recalls) भेट द्या आणि तुमच्या वाहनाचा 17-अक्षरी 'व्हेईकल आयडेंटिफिकेशन नंबर' (VIN) प्रविष्ट करा. याव्यतिरिक्त, तुमच्या वाहनावर हा 'रिकॉल' (recall) लागू होतो का, हे तपासण्यासाठी तुम्ही थेट टोयोटा किंवा लेक्ससच्या अधिकृत सर्व्हिस सेंटरला फोन करूनही खात्री करू शकता.
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