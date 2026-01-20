टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्सची पहिली ईव्ही अर्बन क्रूझर 'एबेला' भारतीय बाजारपेठेत दाखल; पाहा व्हिडिओ
टोयोटाने भारतात पहिली इलेक्ट्रिक ईव्ही अर्बन क्रूझर एबेला सादर केली आहे.
Published : January 20, 2026 at 7:25 PM IST
मुंबई : टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्सनं भारतीय बाजारपेठेत आपली पहिली ईव्ही सादर केलीय. बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) सेगमेंटमध्ये टोयोटानंही प्रवेश करत ऑल-इलेक्ट्रिक पहिली अर्बन क्रूझर एबेला सादर केली. आजपासून या कारची बुकींग सुरू करण्यात आली असली तरी, कारची किंमत मात्र कंपनीनं अद्याप गुदस्त्यात ठेवली आहे. मात्र, ती 20 लाखांच्या आसपास असल्याची चर्चा आहे. मंगळवारी मुंबईतील बीकेसीत वसलेल्या जिओ गार्डनमध्ये या कारचं अनावरण करण्यात आलं.
काय आहेत एबेलाची वैशिष्ठ्यं? - टोयोटानं आपल्या 30 वर्षांच्या जागतिक इलेक्ट्रिफाईड मोबिलिटी तज्ज्ञतेवर आधारित, एबेलामध्ये एक आकर्षक डिझाइन, प्रशस्त व प्रीमियम केबिन, प्रगत तंत्रज्ञान आणि एक आत्मविश्वासपूर्ण इलेक्ट्रिक परफॉर्मन्सचा उत्कृष्ट मिलाफ साधलाय.
दमदार बॅटरी : 49 किलोवॅट आणि 61 किलोवॅट या दोन बॅटरी पर्यायामध्ये ही कार उपलब्ध असून, 61 किलोवॅट बॅटरी एका चार्जवर 543 किमी ड्रायव्हिंग रेंज देत असल्याचा टोयोटाचा दावा आहे. याशिवाय 8 वर्षांची बॅटरी वॉरंटी, Battery-as-a-Service, Assured Buy Back आणि भारतभर 500 हून अधिक BEV सक्षम सेवा केंद्रांद्वारे टोयोटाचा निश्चितच चांगला मालकी अनुभव ग्राहकांना मिळेल.
अत्याधुनिक इंटिरिअर : ‘अर्बन टेक’ डिझाइन संकल्पनेवर आधारीत एबेलामध्ये हॅमरहेड फ्रंट, एलईडी हेडलॅम्प्स देण्यात आलेत. तसंच केबिनमध्ये ड्युअल-टोन इंटिरिअर, पॅनोरामिक रूफ, व्हेंटिलेटेड सीट्स, 12 रंगांची अॅम्बियंट लाइटिंग, JBL साउंड सिस्टीम, वायरलेस चार्जिंग आणि आधुनिक कनेक्टेड फीचर्स देण्यात आलेत.
अद्ययावत सुरक्षा : सुरक्षिततेसाठी या वाहनात लेव्हल 2 अँडास, 7 एअरबॅग्स, 360-डिग्री कॅमेरा आणि टोयोटाच्या जागतिक मानकांनुसार सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध आहे. याशिवाय विविध इलेक्ट्रिफाईड पॉवरट्रेन पर्यायही या कारमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेत.
टोयोटाचं उद्दीष्ट : ऑल-इलेक्ट्रिक अर्बन क्रूझर एबेला ही टोयोटाच्या मल्टी-पाथवे दृष्टिकोनाचा एक महत्त्वाचा दुवा आहे. कार्बन न्यूट्रॅलिटीच्या दिशेनं वाटचाल करताना या वाहनाच्या माध्यमातून भारताच्या हरित मोबिलिटीच्या दिशेनं सुरू असलेल्या प्रवासाला पाठबळ मिळेल असा कंपनीचा दावा आहे. एक मजबूत उत्पादन पोर्टफोलिओ, तंत्रज्ञान नेतृत्व, उत्कृष्ट आफ्टर-सेल्स सेवा व विस्तृत डीलर नेटवर्क याच्या जोरावर टोयोटा एका शाश्वत मोबिलिटीचं उद्दिष्ट साध्य करत असल्याचं यावेळी टोयोटानं स्पष्ट केलंय. इलेक्ट्रिफाईड तंत्रज्ञानामध्ये टोयोटाकडं तीन दशकांचा जागतिक अनुभव आहे. यामुळं आज जगभरात 38 दशलक्षांहून अधिक इलेक्ट्रिफाईड वाहने रस्त्यावर असून, ग्राहकांनी मिळून 197 दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत केलीय. ‘मास हॅपिनेस’ या संकल्पनेचा पायाच मुळात कार्बन न्यूट्रॅलिटीवर आधारित आहे. याच तत्वज्ञानावर टोयोटा किर्लोस्कर मोटरच्या पहिल्या BEV ऑल-इलेक्ट्रिक अर्बन क्रूझर एबेलाची तयारी करण्यात आलीय. ही कार ग्राहकांना एक जागतिक दर्जाचा, सुरक्षित व तणावमुक्त मालकी अनुभव देईल असा टोयोटाला विश्वास आहे.
