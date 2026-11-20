सर्वांची लाडकी 'टोयोटा इनोव्हा हायक्रॉस' नवीन लूकसह होतेय लॉंच; लाँचपूर्वीच समोर आला टीझर
'टोयोटा इनोव्हा हायक्रॉस' आता एका नवीन अवतारात येत आहे. 25 नोव्हेंबर रोजी लाँच होणाऱ्या या 'फेसलिफ्ट' (facelift) मॉडेलचा टीझर नुकताच प्रदर्शित करण्यात आला आहे.
Published : November 20, 2026 at 1:04 PM IST
मुंबई: भारतीय बाजारपेठेतील एमपीव्ही सेगमेंटमध्ये 'टोयोटा इनोव्हा हायक्रॉस' ही सर्वात लोकप्रिय गाडी आहे. कौटुंबिक प्रवासासाठी असो किंवा व्यावसायिक वापरासाठी, 6 ते 7 प्रवाशांना अत्यंत आरामदायी अनुभव देणारी ही गाडी ग्राहकांच्या पसंतीस उतरली आहे. पहिल्या लाँचच्या चार वर्षांनंतर, कंपनी आता या मॉडेलचं 'मिड-लाईफ फेसलिफ्ट' (mid-life facelift) व्हर्जन सादर करण्यास सज्ज झाली आहे. आगामी गाडीचा टीझर जारी करण्यात आला असून, ती अधिकृतपणे 25 नोव्हेंबर रोजी लाँच होणार आहे.
Feel the pulse rising. Brace yourself for the thunderous arrival of an icon of style, comfort and technology on 25th Nov ‘26. Stay tuned. #ThunderousArrival #IconicEvolution #DrumTaoXToyota #Awesome #ToyotaIndia https://t.co/U6H6ySxfYS— Toyota India (@Toyota_India) November 19, 2026
टीझरमध्ये काय खास आहे? : टीझरनुसार, नवीन इनोव्हा हायक्रॉस फेसलिफ्टच्या पुढच्या भागात (front profile) मोठे बदल पाहायला मिळतील. यात नवीन एलईडी डीआरएल (LED DRLs) आहेत, जे टोयोटा टायसर (Toyota Taisor) कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीमधील डीआरएलची आठवण करून देतात. तसंच, यात अपडेटेड फ्रंट ग्रिल देण्यात आली आहे, ज्यामुळं गाडीला एक नवा लूक मिळतो. याशिवाय, टीझरमध्ये क्रोम डोअर हँडल्स, शार्क-फिन अँटेना आणि ब्लॅक फिनिश असलेले ओआरव्हीएम (ORVMs साइड मिरर) दिसून येतात, जे गाडीला अधिक 'स्पोर्टी' लूक देतात.
Toyota has teased the Innova Hycross facelift; India launch is set for 25 November. New LED lighting is visible. A flex-fuel hybrid is only expected—not confirmed. Toyota hasn’t disclosed final fuel compatibility or price. Like, repost & follow @SPARKNAuto. Would flex-fuel sway you?— Anish Kumar (SPARKN AUTO) (@SPARKNAUTO) November 15, 2026
आधुनिक वैशिष्ट्ये आणि सुरक्षा: फीचर्सच्या बाबतीत, भारतीय मॉडेल हे इंडोनेशियामध्ये उपलब्ध असलेल्या आवृत्तीसारखेच असण्याची शक्यता आहे. यात 12.3-इंचाची मोठी इन्फोटेनमेंट स्क्रीन आणि 12.3-इंचाचा डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर मिळण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या मॉडेलमधील प्रीमियम फीचर्स, जसं की 8-वे पॉवर-ॲडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 13-स्पीकर जेबीएल (JBL) साऊंड सिस्टम, ड्युअल-झोन ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, ऑटोमॅटिक हेडलाईट्स आणि रेन-सेन्सिंग वायपर्स या नवीन मॉडेलमध्येही कायम ठेवण्यात येतील. सुरक्षेच्या दृष्टीनं, या वाहनात लेव्हल-2ADAS, 360-डिग्री कॅमेरा, पुढच्या आणि मागच्या बाजूला पार्किंग सेन्सर्स, 6 एअरबॅग्ज, EBD सह ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट, चारही चाकांना डिस्क ब्रेक्स आणि लहान मुलांच्या सीटसाठी ISOFIX माउंट्स देण्यात आले आहेत. या कारला यापूर्वी 'भारत NCAP' क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार रेटिंग मिळालं आहे आणि नवीन मॉडेलमध्येही हेच मानक कायम राहण्याची अपेक्षा आहे.
इंजिन आणि पॉवरट्रेन पर्याय: नवीन 'हायक्रॉस' (Hycross) फेसलिफ्टच्या इंजिनमध्ये कोणतेही मोठे बदल अपेक्षित नाहीत. यात पूर्वीप्रमाणेच दोन पॉवरट्रेन पर्याय उपलब्ध असतील: 2.0-लिटर नॅचरली ॲस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन आणि 2.0-लिटर स्ट्रॉन्ग-हायब्रिड पेट्रोल इंजिन.
• 2.0-लिटर पेट्रोल इंजिन: हे इंजिन 171 PS पॉवर आणि 204 Nm टॉर्क निर्माण करतं, ज्याला CVT गिअरबॉक्स जोडलेला आहे.
• 2.0-लिटर हायब्रिड इंजिन: ही प्रणाली एकत्रितपणे 189 PS पॉवर देते (ज्यामध्ये इंजिन 191 Nm टॉर्क निर्माण करते, तर इलेक्ट्रिक मोटर 206 Nm टॉर्कची भर घालते). यासोबत e-CVT ट्रान्समिशन देण्यात आलं आहे.
अपेक्षित किंमत आणि स्पर्धक: आगामी टोयोटा इनोव्हा हायक्रॉस फेसलिफ्टची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 20 लाख रुपये असण्याची शक्यता आहे, जी सध्याच्या मॉडेलपेक्षा सुमारे 1.3 लाख रुपयांनी जास्त असेल. भारतीय बाजारपेठेत, हे वाहन थेट मारुती सुझुकी इनव्हिक्टो (Maruti Suzuki Invicto) शी स्पर्धा करेल. याव्यतिरिक्त, हे वाहन किया कॅरेन्स (Kia Carens), टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion), मारुती अर्टिगा (Maruti Ertiga), XL6 आणि इनोव्हा क्रिस्टा (Innova Crysta) सारख्या मॉडेल्सच्या तुलनेत अधिक प्रीमियम पर्याय म्हणून उपलब्ध असेल.
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