तब्बल 6.77 लाख रुपयांनी स्वस्त : Toyota Innova Hycross Facelift भारतात लॉंच!
हायब्रिड 'Innova Hycross' आता तब्बल 6.77 लाख रुपयांनी स्वस्त असून ऊसापासून बनवलेल्या 85% इथेनॉलवर चालते. जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये.
Published : November 26, 2026 at 9:46 AM IST
मुंबई : Toyota Kirloskar Motor नं भारतीय बाजारपेठेत अपडेटेड Innova Hycross लाँच केली आहे. या गाडीची सुरुवातीची किंमत 19.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे. या नवीन आवृत्तीमध्ये 'स्ट्रॉन्ग हायब्रिड' पॉवरट्रेन देण्यात आली आहे. ही प्रणाली फ्लेक्स-फ्यूलला सपोर्ट करते. मारुती सुझुकी वॅगनआर (Maruti Suzuki WagonR) प्रमाणेच, ही गाडी E85 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलवर चालण्यास सक्षम आहे. या कारचं लाँचिंग केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आलं.
The all-new Innova HyCross has evolved with a thunderous new presence combining style, comfort, technology and performance. Visit https://t.co/MLqjJImvry to know more. #ThunderStrikesAgain #TheAllNewInnovaHycross #IconicEvolution #DrumTaoXToyota #Awesome #ToyotaIndia https://t.co/8dKaQgpJJ9— Toyota India (@Toyota_India) November 25, 2026
कसं आहे डिझाइन?: Toyota Innova Hycross च्या डिझाइनमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळं तिला एक नवीन लूक मिळाला आहे. हे बदल प्रामुख्यानं गाडीच्या पुढच्या आणि मागच्या भागात केले आहेत. समोरच्या बाजूला नवीन 'LED प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स' आहेत, ज्यामध्ये 'Toyota Taisor' सारखीच DRL सिग्नेचर देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, यात 'Toyota Hilux' पासून प्रेरित अशी अधिक चौकोनी ग्रिल आहे, ज्यामध्ये डायमंड-आकाराचे एअर इनलेट्स आहेत. फॉग लॅम्प्सच्या स्थितीतही बदल करण्यात आला आहे. खालच्या बाजूला एक अरुंद एअर इनटेक आणि त्याला पूरक अशी सिल्व्हर-फिनिश ट्रिम गाडीच्या नवीन लूकला आणखीच आकर्षक बनवतात. गाडीची बाजूची रचना (side profile) बऱ्यापैकी तशीच आहे; तिचं मोठे दरवाजे, काचेचा भाग आणि अलॉय व्हील्स पूर्वीसारखेच आहेत. मागच्या बाजूला फारसे बदल नाहीत, फक्त 'डबल-स्टॅक्ड टेललाइट्स' हा सर्वात लक्षणीय बदल आहे. मागील बंपरमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळं गाडी अधिक आकर्षक दिसते. रंगांच्या पर्यायांमध्ये 'सुपर व्हाईट', 'प्लॅटिनम व्हाईट पर्ल', 'सिल्व्हर मेटॅलिक', 'ॲटिट्यूड ब्लॅक मायका' आणि 'ब्लॅकिश अगेहा ग्लास फ्लेक' यांचा समावेश आहे.
इंटिरिअर आणि वैशिष्ट्ये : Toyota Innova Hycross Facelift च्या इंटिरिअर आणि वैशिष्ट्यांबद्दल बोलायचं तर, याची मांडणी मागील मॉडेलसारखीच आहे, मात्र यात नवीन अपहोल्स्ट्री देण्यात आली आहे. कॅबिनमध्ये 12.3-इंचाची मोठी इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन सिस्टीम बसवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, यात ड्युअल-झोन ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, मेमरी फंक्शन आणि व्हेंटिलेशनसह 8-वे पॉवर-ॲडजस्टेबल सीट्स, 'ऑटोमन' (पायांना आधार देणारी) सीट्स, पॅनोरामिक सनरूफ आणि सबवूफरसह 9-स्पीकर जेबीएल (JBL) साऊंड सिस्टम यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. ही वैशिष्ट्ये G, GX, VX आणि ZX अशा विविध ट्रिम्समध्ये उपलब्ध आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीने, या एमपीव्ही (MPV) मध्ये सहा एअरबॅग्ज आणि 'टोयोटा सेफ्टी सेन्स' (Toyota Safety Sense) अंतर्गत प्री-कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम, डायनॅमिक रडार क्रूझ कंट्रोल, लेन ट्रेस असिस्ट, लेन डिपार्चर अलर्ट यांसारख्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत.
टोयोटा इनोव्हा हायक्रॉस फेसलिफ्ट फ्लेक्स-फ्यूल हायब्रिड: 2026 टोयोटा इनोव्हा हायक्रॉसच्या पॉवरट्रेनमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. यात आता E85 इंधनावर चालणारे 'फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हायब्रिड' इंजिन देण्यात आलंय. या प्रणालीमध्ये 2.0-लिटर इंजिनसोबत कंपनीची हायब्रिड सिस्टीम आणि ई-सीव्हीटी (e-CVT) ट्रान्समिशन जोडलेलं आहे. या प्रणालीची एकत्रित पॉवर आउटपुट 197 एचपी आहे. तसंच, ही गाडी 22.58 किमी प्रति लिटर इतकी इंधन कार्यक्षमता (मायलेज) देते, असा दावा करण्यात आला आहे. या पॉवरट्रेनमध्ये नॉर्मल (Normal), इको (Eco) आणि पॉवर (Power) असे तीन ड्रायव्हिंग मोड उपलब्ध आहेत.
टोयोटा इनोव्हा हायक्रॉस फेसलिफ्ट व्हेरिएंटनुसार किमती :
|Variant
|Powertrain
|7-Seater Price
|8-Seater Price
|GX
|2.0L Petrol (CVT)
|19.59 lakh
|19.64 lakh
|G
|2.0L Flex-Fuel Strong Hybrid (e-CVT)
|19.99 lakh
|19.99 lakh
|GX
|2.0L Flex-Fuel Strong Hybrid (e-CVT)
|23.99 lakh
|24.04 lakh
|VX
|2.0L Flex-Fuel Strong Hybrid (e-CVT)
|28.79 lakh
|28.84 lakh
|ZX
|2.0L Flex-Fuel Strong Hybrid (e-CVT)
|31.99 lakh
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