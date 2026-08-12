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टोयोटा हायरायडर 'एरो ब्लॅक एडिशन' स्टाइलिंग पॅक लाँच

टॉयोटा किर्लोस्कर मोटरनं बुधवारी अर्बन क्रूझर हायरायडर एअरो ब्लॅक एडिशनचं (Hyryder Aero Black Edition) स्टाइलिंग पॅकेज लॉंच केलंय.

Toyota Hyryder Aero Black Edition
एरो ब्लॅक एडिशन (Toyota)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2026 at 3:03 PM IST

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मुंबई: बुधवारी, टोयोटा किर्लोस्कर मोटरनं (TKM) आपल्या लोकप्रिय एसयूव्ही (SUV), 'अर्बन क्रूझर हायरायडर'ची 'एरो ब्लॅक एडिशन' लॉंच (Hyryder Aero Black Edition) केली. ही मर्यादित-आवृत्ती (limited-edition) स्टाइलिंग पॅकेज आली आहे. 31,999 रुपये किमतीचे हे पॅकेज गाडीला अधिक आकर्षक आणि स्पोर्टी लूक देण्यासाठी तयार करण्यात आलं आहे.

विशेष ब्लॅक एडिशन: टोयोटा किर्लोस्कर मोटरनं बुधवारी 'अर्बन क्रूझर हायरायडर एरो ब्लॅक एडिशन'ची घोषणा (Toyota Hyryder Aero Black Edition ) केली. 'टोयोटा जेन्यूइन ॲक्सेसरीज' (Toyota Genuine Accessories) अंतर्गत येणारे हे मर्यादित-आवृत्तीचे पॅकेज 'मिडनाईट ब्लॅक' रंगाच्या G आणि V ग्रेड्ससाठी (निओ ड्राइव्ह आणि स्ट्रॉन्ग हायब्रिड अशा दोन्ही प्रकारांमध्ये) उपलब्ध आहे. हे पॅकेज मर्यादित कालावधीसाठी आणि उपलब्धतेच्या अधीन राहून दिलं जात आहे. ग्राहक अतिरिक्त शुल्क भरून डीलरशिप स्तरावर 'ऑल ब्लॅक पॅकेज'ची निवड देखील करू शकतात. 'एरो ब्लॅक एडिशन'मध्ये बाहेरील भागावर विशेष काळ्या रंगाचे घटक (elements) दिले आहेत; यामध्ये फ्रंट ग्रिल अप्पर गार्निश, फ्रंट स्पॉयलर, हेडलॅम्प गार्निश, टेलगेट गार्निश आणि रिअर स्पॉयलर यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, गाडीवर एक विशेष 'एरो ब्लॅक' लिमिटेड एडिशन बॅज लावला आहे, ज्यामुळं हायरायडरला अधिक डायनॅमिक आणि प्रभावी लूक मिळतो.

दोन लाख युनिट्सची विक्री: 2022 मध्ये लाँच झाल्यापासून, अर्बन क्रूझर हायरायडरनं दोन लाख युनिट्सच्या विक्रीचा टप्पा गाठला आहे. टोयोटाची ही एसयूव्ही दोन पॉवरट्रेन पर्याया सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हायब्रिड इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन आणि निओ ड्राइव्ह पेट्रोल पॉवरट्रेनसह येते. स्ट्रॉन्ग हायब्रिड आवृत्तीमध्ये 27.97 किमी प्रति लिटर (kmpl) इतकी इंधन कार्यक्षमता (मायलेज) मिळण्याचा दावा केला जातो. निओ ड्राइव्ह श्रेणी मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन तसंच 2WD आणि 4WD कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध आहे.

विशेष ब्लॅक एडिशनची वैशिष्ट्ये: हायरायडरच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये ट्विन एलईडी डीआरएल (DRLs), क्रिस्टल ॲक्रेलिक ग्रिल आणि 17-इंच अलॉय व्हील्सचा समावेश आहे. अंतर्गत सुविधांमध्ये व्हेंटिलेटेड लेदर सीट्स, पॅनोरामिक सनरूफ, वायरलेस ॲपल कारप्ले (Apple CarPlay) आणि अँड्रॉइड ऑटो (Android Auto) ला सपोर्ट करणारी 9-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग आणि 360-डिग्री कॅमेरा यांचा समावेश आहे. ही वैशिष्ट्ये ड्रायव्हिंगचा अनुभव अधिक सुखद आणि आधुनिक बनवतात. टोयोटा 'हायरायडर' (Hyryder) साठी 3 वर्षे किंवा 1,00,000 किलोमीटरची वॉरंटी देते. या गाडीची वारंटी 5 वर्षे किंवा 2,20,000 किलोमीटरपर्यंत वाढवता येते. हायब्रिड सिस्टीमसाठी 8 वर्षे किंवा 1,60,000 किलोमीटरची विशेष वॉरंटी उपलब्ध आहे. 'टोयोटा जेन्युइन ॲक्सेसरीज' (Toyota Genuine Accessories) अंतर्गत 'एरो ब्लॅक एडिशन' (Aero Black Edition) ही मर्यादित आवृत्ती (लिमिटेड एडिशन) सादर करण्यात आली आहे. किंमत आणि इतर तपशीलांसाठी ग्राहकांनी त्यांच्या जवळच्या टोयोटा डीलरशिपशी संपर्क साधावा. या नवीन पॅकेजमुळं हायरायडरची लोकप्रियता आणखी वाढेल आणि काळ्या रंगाची आवड असलेल्यांसाठी हा एक आकर्षक पर्याय ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

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TAGGED:

TOYOTA HYRYDER AERO BLACK EDITION
HYRYDER AERO BLACK EDITION
URBAN CRUISER HYRYDER
AERO BLACK EDITION
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