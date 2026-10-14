टोयोटा ग्लान्झा फेसलिफ्टचं भारतात केवळ 6.99 लाखांत लॉंच...
टोयोटानं भारतात ग्लान्झा फेसलिफ्ट (Glanza facelift) लाँच केली असून, तिची सुरुवातीची किंमत 6.99 लाख आहे. नवीन डिझाइन, आधुनिक वैशिष्ट्ये, सुधारित इंजिन आणि सीएनजी पर्याय आहे.
Published : October 14, 2026 at 3:04 PM IST
मुंबई: टोयोटानं भारतीय बाजारपेठेत अधिकृतपणे ग्लान्झा फेसलिफ्ट (Toyota Glanza facelift) मॉडेल लाँच केलं आहे. या प्रीमियम हॅचबॅकची सुरुवातीची किंमत 6.99 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. मारुती सुझुकी बलेनोमध्ये अलीकडेच करण्यात आलेल्या बदलांनंतर ही अद्ययावत आवृत्ती बाजारात आली आहे. ग्लान्झा फेसलिफ्टच्या पॉवरट्रेन, वैशिष्ट्ये आणि डिझाइनमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. ही कार ह्युंदाई i20 आणि टाटा अल्ट्रोजसारख्या लोकप्रिय मॉडेल्सशी स्पर्धा करणार आहे.
ग्लान्झा फेसलिफ्टचे प्रकार आणि किंमती: टोयोटा ग्लान्झा (Glanza facelift) विविध ट्रिम लेव्हल्समध्ये उपलब्ध आहे. 'E' प्रकाराची किंमत 6.99 लाखांपासून सुरू होते. 'S' ट्रिमसाठी 7.71 लाख, 'G' ट्रिमसाठी 8.73 लाख, 'V' ट्रिमसाठी 9.99 लाख आणि 'V (O)' ट्रिमसाठी 10.49 लाख अशा किंमती आहेत. या किंमतींमुळं ही कार मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरते.
आकर्षक नवीन डिझाइन: ग्लान्झा फेसलिफ्टच्या पुढील भागात (फ्रंट फेशिया) लक्षणीय बदल करण्यात आले आहेत. यात आता मोठी ग्रिल देण्यात आली आहे, जी कंपनीच्या अधिक प्रीमियम मॉडेल्सपासून प्रेरित आहे. त्यात रडार मॉड्यूल्स बसवण्यात आले आहेत. हेडलाइटचं डिझाइन पूर्वीच्या मॉडेलसारखेच असलं तरी, एलईडी (LED) फॉग लॅम्प्सचे डिझाइन पूर्णपणे नवीन आहे. कंपनीचा लोगो आता बोनेटवर हलवण्यात आला आहे. यात 'डिजिटल टील ग्रीन' (Digital Teal Green) आणि 'ब्लुइश ब्लॅक' (Bluish Black) असे दोन नवीन रंग पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र, मागील भाग (रिअर प्रोफाइल) आणि अलॉय व्हील्समध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
आरामदायी इंटिरियर आणि प्रगत वैशिष्ट्ये: कारच्या आत, ग्लान्झा आता लेदररेट (कृत्रिम लेदर) सीट अपहोल्स्ट्रीसह येते. कॅबिनमध्ये 9-इंचाची फ्री-फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि कलर मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेसह इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्यात आलं आहे. नवीन वैशिष्ट्यांमध्ये फ्रंट व्हेंटिलेटेड सीट्स आणि वायरलेस फोन चार्जरचा समावेश आहे. 'क्लॅरियन' (Clarion) साऊंड सिस्टममध्ये चार स्पीकर्स आणि दोन ट्विटर्सचा समावेश आहे. यात ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोलसोबतच मागील बाजूस एसी वेंट्स (Rear AC vents) देण्यात आलं आहेत. सुरक्षिततेच्या वैशिष्ट्यांमध्ये सहा एअरबॅग्ज, 360-डिग्री कॅमेरा, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम आणि 'लेव्हल 2 ADAS' वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. ही सर्व वैशिष्ट्ये 'बलेनो' (Baleno) मध्येही उपलब्ध आहेत.
नवीन पॉवरट्रेन आणि कामगिरी: 2026 ग्लान्झा (Glanza) मध्ये नवीन 1.2-लिटर, तीन-सिलेंडर 'Z12E' इंजिन देण्यात आलं आहे, जे पेट्रोल किंवा सीएनजीवर चालू शकतं. पेट्रोल आवृत्तीमध्ये हे इंजिन 83 HP ची पॉवर आणि 112 Nm टॉर्क निर्माण करते. ट्रान्समिशन पर्यायांमध्ये 5-स्पीड मॅन्युअल किंवा 5-स्पीड AMT गिअरबॉक्सचा समावेश आहे. मागील चार-सिलेंडर इंजिनच्या तुलनेत यात 7 HP पॉवर आणि 1 Nm टॉर्कची घट झाली असली, तरी मायलेजमध्ये थोडी सुधारणा झाली आहे. ट्रॅफिकमध्ये इंधन वाचवण्यासाठी यात 'आयडल स्टार्ट/स्टॉप' (idle start/stop) हे वैशिष्ट्य दिलं आहे. सीएनजी मोडमध्ये हे इंजिन 70 HP पॉवर आणि 102 Nm टॉर्क निर्माण करते; यातही मॅन्युअल आणि AMT असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत. पेट्रोल आवृत्तीच्या तुलनेत याची पॉवर 7 HP ने कमी आहे, परंतु टॉर्क 4.5 Nm नं जास्त आहे आणि याचं मायलेजही अधिक असल्याचं सांगितलं जातं.
स्पर्धक आणि बाजारातील स्थान: फेसलिफ्टेड ग्लान्झाची स्पर्धा मारुती सुझुकी बलेनो (किंमत 5.99 लाख पासून सुरू), ह्युंदाई i20 (किंमत 6 लाख पासून सुरू) आणि टाटा अल्ट्रोज (किंमत 6 लाख पासून सुरू) यांच्याशी सुरूच राहील. अद्ययावत डिझाइन, आधुनिक वैशिष्ट्ये आणि सुधारित इंधन कार्यक्षमतेमुळं, ग्लान्झा 'प्रीमियम हॅचबॅक' विभागात एक प्रबळ दावेदार ठरणार आहे. टोयोटा ग्लान्झा फेसलिफ्ट भारतीय ग्राहकांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरते; नवीन इंजिन, आधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये आणि आकर्षक किंमत यामुळं या कारला बाजारात मोठी मागणी मिळण्याची शक्यता आहे.
ग्लान्झा फेसलिफ्ट बाह्य वैशिष्ट्ये :
|FEATURES
|E
(MT)
|S
(MT/AMT)
|S CNG
(MT/AMT)
|G
(MT/AMT)
|G CNG
(MT/AMT)
|V
(MT/AMT)
|V(O)
(MT/AMT)
|Sporty Front bumper with Hammer head design
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|Body Coloured Bumpers
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|New sleek alloy wheel + tire 195/55 R16 (Polished surface) with center cap
|-
|-
|-
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|Steel wheel+Tire 185/65 R15 with Full wheel cap
|✓
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|-
|-
|-
|-
|Spare Wheel (Steel Wheel - 185/65 R15)
|✓
|✓
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|✓
|✓
|✓
|Projector headlamp
|Halogen
|Halogen
|Halogen
|LED
|LED
|LED
|LED
|LED Fog lamps
|-
|-
|-
|-
|-
|✓
|✓
|Headlamp ON warning buzzer
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Auto headlight with Welcome home lighting.
|-
|-
|-
|✓
|✓
|✓
|✓
|LED Daytime Running Lamp (DRL)
|-
|-
|-
|✓
|✓
|✓
|✓
|Turn Lamp (Fender)
|✓
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Turn lamp(Door mirrors)
|-
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Tail lamp + Brake lamp + High-mounted stop lamp
|LED
|LED
|LED
|LED
|LED
|LED
|LED
|Rear window wiper & washer
|-
|-
|-
|✓
|✓
|✓
|✓
|UV Protect Glass
|-
|-
|-
|-
|-
|✓
|✓
|ORVM Body Coloured
|Black
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Outside door handle – chrome
|-
|-
|-
|✓
|✓
|✓
|✓
|Outside door handle body coloured.
|Black
|✓
|✓
|-
|-
|-
|-
|Back door / Trunk lid garnish
|-
|-
|-
|✓
|✓
|✓
|✓
|Back door Spoiler
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Floating roof effect with A/B/C pillar blackout
|-
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Shark fin type roof antenna
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
ग्लान्झा फेसलिफ्ट आतील वैशिष्ट्ये :
|FEATURES
|E
(MT)
|S
(MT/AMT)
|S CNG
(MT/AMT)
|G
(MT/AMT)
|G CNG
(MT/AMT)
|V
(MT/AMT)
|V(O)
(MT/AMT)
|Classy Dual Tone (Dashboard + Seats)
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Interactive TFT Tachometer display - Door ajar warning - Tachometer - Speedometer - Clock & outside temperature - Average fuel economy
|Mono-chrome
|Mono-chrome
|Mono-chrome
|10.67 cm (Colour)
|10.67 cm (Colour)
|10.67 cm (Colour)
|10.67 cm (Colour)
|Seat upholstery type
|Fabric
|Fabric
|Fabric
|Fabric
|Fabric
|Leatherette
|Leatherette
|Urethane / Leather wrapped steering wheel
|Urethane
|Urethane
|Urethane
|Urethane
|Urethane
|Leather
|Leather
|60:40 Split rear seats
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Automatic Shift panel- Piano Black
|-
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
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