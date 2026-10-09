Toyota Fortuner Leader Edition भारतात 36.51 लाखांना लॉंच...
भारतात 'टोयोटा फॉर्च्युनर लीडर एडिशन' (Toyota Fortuner Leader Edition) लाँच झाली असून तिची किंमत 36.51 लाखांपासून सुरू होते.
Published : October 9, 2026 at 2:56 PM IST
मुंबई : टोयोटानं भारतात 'फॉर्च्युनर लीडर एडिशन' लाँच केली आहे. याची किंमत 36.51 लाखांपासून सुरू होते. ही आवृत्ती केवळ 4x2 (4x2) व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध असून, यात आकर्षक डिझाइन आणि सोयीसुविधांचे नवीन फीचर्स देण्यात आले आहेत. या आवृत्तीमध्ये लोकप्रिय एसयूव्हीला (SUV) नवीन डिझाइन घटक आणि सोयीसुविधांनी अधिक सक्षम करण्यात आलं आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत 36.51 लाखांपासून सुरू होते. ही एडिशन दोन व्हेरिएंट्स 4x2 मॅन्युअल आणि 4x2 ऑटोमॅटिकमध्ये उपलब्ध आहे. तिचं बुकिंग 12 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होत आहे. फॉर्च्युनरची मजबूत ओळख कायम राखत असतानाच, 'लीडर एडिशन'मध्ये दृश्य स्वरूपातील (व्हिज्युअल) बदलांवर भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे ती बाजारातील इतर एसयूव्हीपेक्षा वेगळी ठरते.
बाह्य डिझाइनमधील आकर्षक बदल: 'लीडर एडिशन'मध्ये यांत्रिक बदलांऐवजी प्रामुख्यानं बाह्य आणि अंतर्गत डिझाइनमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यातील बदलांमध्ये सुधारित फ्रंट ग्रिल, मॅचिंग हब कॅप्ससह ग्लॉस-ब्लॅक अलॉय व्हील्स आणि काळ्या रंगाचे घटक (जसं की टेलगेट गार्निश, अँटेना, छप्पर आणि बॉडी-साइड मोल्डिंग्ज) यांचा समावेश आहे. बोनेटवरील एक विशेष एम्ब्लेम (चिन्ह) या आवृत्तीला स्टँडर्ड फॉर्च्युनरपासून वेगळं ओळखण्यास मदत करते. या बदलांमुळं एसयूव्हीला अधिक प्रीमियम आणि आकर्षक लूक मिळतो, ज्यामुळं ती शहरातील रस्ते आणि हायवे अशा दोन्ही ठिकाणी लोकांचं लक्ष वेधून घेते.
केबिनमधील नवीन रंगसंगती आणि सोयीसुविधा: इंटिरियरमध्ये सीट्स आणि डोअर ट्रिम्सवर काळ्या आणि मरून रंगाचे अपहोल्स्ट्री देण्यात आले आहे. ॲम्बियंट लाइटिंग आणि इल्युमिनेटेड स्कफ प्लेट्समुळं केबिनला अधिक आधुनिक आणि आकर्षक स्वरूप प्राप्त झालं आहे. अंतर्गत मांडणी (लेआउट) तशीच असली, तरी रंगसंगती आणि लाइटिंगमुळं एकूण वातावरणात नवीनता आली आहे. याव्यतिरिक्त, ऑटो-फोल्डिंग आऊटसाइड रिअर-व्ह्यू मिरर्स आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) यांचाही समावेश करण्यात आला आहे; ही वैशिष्ट्ये दैनंदिन वापरासाठी सोयीस्कर ठरतात आणि सुरक्षिततेमध्येही भर घालतात.
किंमत आणि उपलब्ध व्हेरिएंट्स: 4x2 मॅन्युअल व्हेरिएंटची किंमत 36.51 लाख (एक्स-शोरूम) आहे, तर 4x2 ऑटोमॅटिकची किंमत 38.72 लाख आहे. मॅन्युअल आवृत्तीच्या तुलनेत ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटची किंमत 2.21 लाखांनी अधिक महाग आहे. इंजिन, गिअरबॉक्स किंवा कामगिरीमध्ये (परफॉर्मन्स) कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. ही आवृत्ती केवळ स्टायलिंग आणि उपकरणांवर लक्ष केंद्रित करते. ही गाडी सुपर व्हाईट, प्लॅटिनम व्हाईट पर्ल आणि अॅटिट्यूड ब्लॅक, अशा तीन रंग पर्यायात उपलब्ध आहे. दोन्ही व्हेरिएंटमध्ये रिअर-व्हील-ड्राइव्ह (4x2) कॉन्फिगरेशन आहे; या आवृत्तीसाठी फोर-व्हील-ड्राइव्हचा पर्याय उपलब्ध नाही.
वॉरंटी: टोयोटा सात वर्षांपर्यंत फायनान्सिंगचे पर्याय देते, ज्यामध्ये 'स्मार्ट बलून' फायनान्स योजनेचा समावेश आहे. पाच वर्षांसाठी मोफत रोडसाईड असिस्टन्स दिले जाते. स्टँडर्ड वॉरंटी तीन वर्षे किंवा 1,00,000 किलोमीटर (जे आधी येईल ते) पर्यंत आहे, आणि पाच वर्षे किंवा 2,20,000 किलोमीटरपर्यंत वाढीव वॉरंटीचा पर्याय उपलब्ध आहे. या फायद्यांमुळं दीर्घकालीन मालकी अधिक सोयीस्कर आणि विश्वासार्ह बनते. फॉर्च्युनर लीडर एडिशन प्रीमियम एसयूव्ही शौकिनांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरू शकते.
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