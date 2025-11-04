ETV Bharat / technology

टोयटॉच्या कारमध्ये दोष; कंपनीनं 'हे' 3 मॉडेल मागवले परत

टोयोटा किर्लोस्कर मोटरच्या कारमध्ये काही तांत्रिक दोष आढळ्यामुळं कंपनीनं प्रसिद्ध तीन मॉडेल परत मागवले आहेत.

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 4, 2025 at 12:46 PM IST

हैदराबाद : टोयोटा किर्लोस्कर मोटरनं भारतात विकल्या जाणाऱ्या कॅमरी, वेलफायर आणि लँड क्रूझर या लक्झरी मॉडेल्ससाठी रिकॉल जाहीर केला आहे. पार्किंग असिस्ट ईसीयू (इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट)शी संबंधित संभाव्य दोषामुळं हे रिकॉल जारी करण्यात आला आहे. हा ईसीयू पॅनोरॅमिक व्ह्यू मॉनिटर सिस्टमचा (360 डिग्री कॅमेरा) भाग असून, रिव्हर्स गियरमध्ये रियर-व्ह्यू इमेज दाखवण्याचं काम करतो. कंपनीनं एकूण 4,863 वाहनांचं रिकॉल सुरू केलं असून, सॉफ्टवेअर रीप्रोग्रॅमिंगद्वारे समस्या सोडवली जाईल.

यात टोयोटा कॅमरीच्या 2,257 युनिट्सचा समावेश आहे, ज्या 18 जुलै 2024 ते 23 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत उत्पादित झाल्या होत्या. वेलफायरच्या 1,862 युनिट्स 19 जुलै 2023 ते 12 मे 2025 दरम्यान बनवल्या गेल्या, तर लँड क्रूझरच्या 744 युनिट्स 31 मे 2023 ते 28 जुलै 2025 या कालावधीत तयार झाल्या. कंपनीनं स्पष्ट केलं की, भारतात या दोषाशी संबंधित कोणतीही घटना नोंदवली गेली नाही. तरीही, सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं आणि ग्राहकांच्या विश्वासासाठी हे पाऊल उचललं आहे.

रिकॉलच्या अधिकृत निवेदनानुसार, "ईसीयूमधील सॉफ्टवेअरमधील त्रुटीमुळं: इग्निशन सुरू केल्यानंतर विशिष्ट वेळेत रिव्हर्स गियर निवडल्यास रियर-व्ह्यू इमेज काही काळ गोठू शकते, किंवा इग्निशन विशिष्ट वेळेत ऑन-ऑफ केल्यास पुढच्या इग्निशनवर रियर-व्ह्यू इमेज दिसणार नाही." ही समस्या फक्त रिव्हर्स गियरमध्ये आणि विशिष्ट परिस्थितीत उद्भवते, ज्यामुळं वाहन चालवताना असुविधा होऊ शकते. टोयोटानं हे रिकॉल खबरदारीचा आणि सक्रिय उपाय म्हणून सुरू केले आहे. अधिकृत डीलर प्रतिनिधी थेट ग्राहकांशी संपर्क साधतील आणि रिकॉल तपासणी, सॉफ्टवेअर अपडेटची व्यवस्था करतील. हे सर्व टोयोटा सर्व्हिस सेंटर्सवर मोफत केलं जाईल. ग्राहकांना कोणताही खर्च करावा लागणार नाही.

टोयोटा कॅमरीची किंमत सध्या 47.48 लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू होते. लक्झरी एमपीव्ही वेलफायरची किंमत 1.19 कोटी रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) आहे, तर लँड क्रूझर 2.15 कोटी रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) उपलब्ध आहे. या मॉडेल्स टोयोटाच्या प्रीमियम सेगमेंटमध्ये येतात आणि भारतात आयात केल्या जातात. कंपनीनं ग्राहकांना आश्वासन दिलं की, रिकॉल प्रक्रिया जलद आणि सोयीस्कर असेल. जर तुमचं वाहन या उत्पादन कालावधीत असेल, तर टोयोटा डीलरशी संपर्क साधा किंवा अधिकृत वेबसाइटवर व्हेईकल आयडेंटिफिकेशन नंबर (व्हीआयएन) तपासा. हे रिकॉल टोयोटाच्या सुरक्षितता मानकांना बळकटी देणारे आहे.

