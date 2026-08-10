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येत्या 12 ऑगस्ट 2026 रोजी खग्रास सूर्यग्रहण कधी आणि कुठं होणार?

येत्या 12 ऑगस्ट 2026 रोजी खग्रास सूर्यग्रहण लागणार आहे. त्यानंतर 15 दिवसांनी खंडग्रास चंद्रग्रहण होईल. खग्रास सूर्यग्रहण आणि खंडग्रास चंद्रग्रहणाची दृश्यमानता आणि अचूक वेळ...

Total solar eclipse
खग्रास सूर्यग्रहणाचं प्रातिनिधिक छायाचित्र (Canva)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 4:07 PM IST

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मुंबई : येत्या 12 ऑगस्ट 2026 रोजी वर्षातील सर्वात मोठं खग्रास सूर्यग्रहण लागणार आहे. त्यानंतर अवघ्या 15 दिवसांनी 28 ऑगस्टला खंडग्रास चंद्रग्रहण होईल. ऑगस्ट 2026 हा महिना खगोलप्रेमींसाठी खास ठरणार आहे, कारण एकाच महिन्यात दोन मोठी ग्रहणे दिसणार आहेत. नासा आणि जागतिक संस्थांच्या माहितीनुसार या घटनांची दृश्यमानता आणि वेळ जाणून घेऊया.

खग्रास सूर्यग्रहण म्हणजे काय? : जेव्हा चंद्र सूर्य आणि पृथ्वीच्या अगदी मध्यभागी येतो, तेव्हा पृथ्वीवर चंद्राची गडद सावली पडते आणि दिवसाही अंधार दाटून येतो. यालाच खग्रास सूर्यग्रहण किंवा Total Solar Eclipse म्हणतात. 12 ऑगस्टला हे ग्रहण ग्रीनलँड, आयसलँड आणि स्पेनसारख्या भागांत पूर्ण दिसेल.

भारतात कुठं दिसेल पूर्ण सूर्यग्रहण? : भारतीय खगोलप्रेमींसाठी निराशाजनक बातमी आहे की हे खग्रास सूर्यग्रहण भारतातून दिसणार नाही. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST) ग्रहण रात्री 9:04 वाजता सुरू होईल, म्हणजे भारतात रात्रीची वेळ असेल.

28 ऑगस्टचं खंडग्रास चंद्रग्रहण : सूर्यग्रहणानंतर 15 दिवसांनी 28 ऑगस्टला खंडग्रास चंद्रग्रहण होईल. याबाबतही नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे. या दोन्ही घटनांमुळं ऑगस्ट महिना खगोलीय दृष्ट्या खास ठरणार आहे. तुमच्या शहरासाठी अचूक वेळ शोधायची असेल तर Time and Date च्या इंटरॅक्टिव्ह नकाशासारख्या साधनांचा वापर करा. तेथे प्रत्येक टप्प्याची तपशीलवार माहिती मिळते.

सुरक्षितपणे सूर्यग्रहण कसं पाहावं? : सुरक्षित निरीक्षणासाठी सोलर फिल्टर किंवा खास सूर्यग्रहण चष्मा वापरा. फक्त टोटॅलिटीच्या त्या थोड्या कालावधीत जेव्हा चंद्र सूर्याला पूर्ण झाकतो, तेव्हाच उघड्या डोळ्यांनी बघणे सुरक्षित असते. कॅमेरा, दुर्बीण किंवा बायनॉक्युलरसाठीही लेन्ससमोर सोलर फिल्टर लावणे बंधनकारक आहे. सुरक्षित सूर्यनिरीक्षणाच्या मार्गदर्शकाचा आवर्जून वापर करा.

पुढील सूर्यग्रहण कधी? : 12 ऑगस्ट 2026 च्या पूर्ण सूर्यग्रहणानंतर पुढचे खग्रास सूर्यग्रहण न्युलर सूर्यग्रहण 6 फेब्रुवारी 2027 रोजी आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेत दिसेल. त्यानंतरचं पूर्ण सूर्यग्रहण 2 ऑगस्ट 2027 रोजी उत्तर आफ्रिकेत होईल. हे 1991 नंतर जमिनीवर दिसणारे सर्वात दीर्घ सुर्यग्रहण असेल.

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TOTAL SOLAR ECLIPSE ON AUGUST 12
PARTIAL LUNAR ECLIPSE
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खग्रास सूर्यग्रहण
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