ऑगस्ट 2026 मध्ये लाँच होणार टॉप स्मार्टफोन्स: Google Pixel 11, Poco M8 Power, Redmi Note 17, Vivo S2 सह इतर
भारतात ऑगस्ट 2026 महिन्यात Poco M8 Power, Galaxy F70 Pro, Pixel 11, Redmi Note 17 आणि Vivo S2 यांसारखे अनेक दमदार फोन्स लाँच होणार आहेत.
Published : August 1, 2026 at 11:15 AM IST
मुंबई: भारतातील स्मार्टफोन प्रेमींसाठी ऑगस्ट 2026 हा महिना स्मार्टफोनप्रेमींसाठी चांगला राहणार आहे. सर्व श्रेणींमधील ग्राहकांसाठी विविध पर्याय उपलब्ध असतील; यामध्ये बजेट श्रेणीतील प्रचंड बॅटरी क्षमता असलेले फोन्स, प्रीमियम मिड-रेंज श्रेणीतील अत्याधुनिक डिस्प्ले आणि कॅमेरे, तसेच गुगलच्या फ्लॅगशिप 'पिक्सेल' (Pixel) मालिकेतील एआय (AI) आणि सॉफ्टवेअरची उत्कृष्ट वैशिष्ट्ये यांचा समावेश आहे.
किंमत वाढीचा ग्राहकांना फटका : मेमरी आणि इतर घटकांच्या वाढत्या किमतींमुळं काही ब्रँड्सनी त्यांच्या किंमतींच्या धोरणात बदल केले असले, तरी तीव्र स्पर्धेमुळं ग्राहकांना तरीही उत्तम मूल्य (value for money) मिळेल. भारतीय स्मार्टफोन बाजार वेगानं विकसित होत आहे आणि 2026 मध्ये मोबाइल तंत्रज्ञानात लक्षणीय प्रगती दिसून येत आहे. मोठ्या बॅटरी, हाय-रिफ्रेश-रेट असलेले AMOLED डिस्प्ले, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि एआय-आधारित (AI-driven) वैशिष्ट्ये हे काही नवीन ट्रेंड्स आहेत. ऑगस्ट महिन्यात Poco, Redmi, Vivo, Google, iQOO, Samsung आणि Oppo यांसारख्या प्रमुख ब्रँड्सकडून मोठे लाँच पाहायला मिळतील.
Poco M8 Power: Poco कंपनी ऑगस्ट महिन्याची सुरुवात Poco M8 Power सह करणार आहे. हा फोन 4 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12:000 वाजता Flipkart वर लाँच होईल. बजेट आणि एंट्री-लेव्हल श्रेणींना लक्ष्य करणारे हे उपकरण त्याच्या उत्कृष्ट बॅटरी क्षमतेसाठी ओळखलं जाण्याची शक्यता आहे. Poco M8 मालिकेतील नवीन मॉडेल असलेला 'Poco M8 Power' लवकरच भारतात लाँच होणार आहे. कंपनीने या फोनबद्दलची अद्ययावत माहिती देण्यासाठी एक विशेष मायक्रोसाइट तयार केली आहे. 4 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12 वाजता लाँच झाल्यानंतर हा फोन फ्लिपकार्टवर (Flipkart) उपलब्ध होईल. प्रचंड बॅटरी क्षमता, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि प्रभावी डिस्प्लेमुळे, बजेट श्रेणीमध्ये हा एक आकर्षक पर्याय ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
If you're going to stare at a screen all day, make it a good one!— POCO India (@IndiaPOCO) July 29, 2026
The immersive AMOLED display with vibrant visuals and a 120Hz refresh rate on the #POCOM8Power turns every binge session & casual scroll into a full-on cinematic experience. ✨#POCOIndia #PowerYourBinge #M8Power pic.twitter.com/jppmmXhwF8
Poco M8 Power :
|वैशिष्ट्य
|तपशील
|डिस्प्ले
|6.9 इंच 120Hz AMOLED, 1800 निट्स
|प्रोसेसर
|Snapdragon 4 Gen 4 (4nm)
|RAM / स्टोरेज
|8GB + 8GB व्हर्च्युअल
|बॅटरी
|8,000mAh, 45W चार्जिंग
|कॅमेरा
|50MP ड्युअल रियर, 8MP फ्रंट
|इतर
|IP65, HyperOS (Android 16), इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट
|अपेक्षित किंमत
|20,000- 25,000
Snapdragon 4 Gen 4 चिपसेट: Poco M8 Power मध्ये Qualcomm चा नवीन ऑक्टा-कोर Snapdragon 4 Gen 4 चिपसेट देण्यात आला आहे. 4nm प्रक्रियेवर आधारित हा चिपसेट Redmi Note 17 मध्ये वापरलेल्या चिपसेटसारखाच आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, या फोनने AnTuTu बेंचमार्कवर 6,30,000 हून अधिक गुण मिळवले आहेत, ज्यामुळे मल्टीटास्किंग, गेमिंग आणि दैनंदिन वापरामध्ये उत्कृष्ट कामगिरीची खात्री मिळते. यात 8GB रॅम (RAM) आहे, जी व्हर्च्युअल रॅमद्वारे आणखी 8GB पर्यंत वाढवता येते. थर्मल मॅनेजमेंटसाठी, यात 'व्हेपर चेंबर कूलिंग सोल्युशन' आणि 10,416 चौरस मिमीचा 'ग्राफाइट हीट डिसिपेशन एरिया' असलेली मजबूत कूलिंग सिस्टम देण्यात आली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, यामुळे दीर्घकाळ वापरताना फोन जास्त गरम होत नाही आणि 48 महिन्यांपर्यंत सुरळीत व लॅग-मुक्त (lag-free) अनुभव मिळतो.
डिस्प्ले आणि डिझाइन: या डिव्हाइसमध्ये मोठा 6.9-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे. यात 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट, 100% DCI-P3 कलर गॅमट, 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 960Hz PWM + DC डिमिंग यांसारखी प्रगत वैशिष्ट्ये आहेत. सुरक्षेसाठी यात इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनरचा समावेश आहे. तसेच, याला TUV Rheinland Eye Protection, Low Blue Light आणि Circadian Friendly दर्जाची प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत, ज्यामुळे तो डोळ्यांसाठी सुरक्षित असल्याचे सुनिश्चित होते. 'Wet Touch 2.0' तंत्रज्ञानामुळे ओल्या हातांनीही फोन वापरणे सोपे जाते.
बॅटरी आणि चार्जिंग: याचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे यात असलेली प्रचंड 8,000mAh ची बॅटरी. हा फोन एकदा चार्ज केल्यावर तीन दिवस चालण्याचा दावा करतो; यात 28 तास व्हिडिओ प्लेबॅक, 31 तास सोशल मीडियाचा वापर, 14 तास गेमिंग, 11 तास नेव्हिगेशन किंवा 38 तास स्टँडबाय टाइम मिळतो. हा फोन 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 22.5W वायर्ड रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट करतो. या डिव्हाइसमध्ये एलईडी फ्लॅशसह ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप असेल; याची संपूर्ण माहिती लाँचच्या वेळी दिली जाईल. कमी किमतीत प्रीमियम वैशिष्ट्ये शोधणाऱ्या ग्राहकांना हा फोन नक्कीच आकर्षित करेल. मोठा डिस्प्ले, दमदार बॅटरी आणि उत्कृष्ट कामगिरीमुळे, हा फोन 'मिड-रेंज' श्रेणीमध्ये जोरदार स्पर्धा करण्यास सज्ज आहे. याची किंमत आणि संपूर्ण तांत्रिक वैशिष्ट्ये 4 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या लाँचनंतरच जाहीर केली जातील.
Samsung Galaxy F70 Pro 5G भारतात 3 ऑगस्टला लाँच होणार : Samsung Galaxy F70 Pro 5G भारतात 3 ऑगस्टला लाँच होणार आहे. या स्मार्टफोनची किंमत बेस मॉडेलसाठी 29,999 रुपयांपासून सुरू होईल. हा फोन फ्लिपकार्ट आणि सॅमसंगच्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरवर उपलब्ध असेल. मिड-रेंज सेगमेंटमधील हा फोन 120Hz अमोलेड डिस्प्ले आणि 6,000mAh बॅटरीसह येतो. सॅमसंगनं या फोनसाठी सहा वर्षांच्या ओएस अपडेट्स आणि सिक्युरिटी पॅचेसचे आश्वासन दिलं आहे, जे या किंमतीच्या श्रेणीत खूप महत्त्वाचं आहे.
Samsung Galaxy F70 Pro 5G drops August 3rd— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 31, 2026
MRP ₹25,999, under ₹25k with discounts.
USPs:
- 120Hz sAMOLED display
- Snapdragon chipset
- 50MP triple camera, 4K video
- Selfie cam with HDR
- 6 yrs of OS updates
Samsung has perfected the bestseller formula!!
Thoughts? pic.twitter.com/4hSqV353qu
किंमत आणि स्पेसिफिकेशन्स जाहीर : सॅमसंगने आता अधिकृतपणे Samsung Galaxy F70 Pro 5G ची किंमत आणि स्पेसिफिकेशन्स जाहीर केली आहेत. लाँच डेट आणि पूर्ण प्राइस लिस्ट कंपनीच्या स्वतःच्या चॅनेल्सवरून निश्चित झाली आहे. लाँच दिवशी बँक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस आणि कार्ड डिस्काउंट्स मिळण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे प्रभावी किंमत स्टिकर प्राईसपेक्षा कमी होऊ शकते. डिस्प्लेबाबत, यात 6.7-इंच फुल एचडी+ सुपर अमोलेड पॅनेल आहे, ज्याला 120Hz रिफ्रेश रेट आणि कॉर्निंग गोरिला ग्लास विक्टस+ संरक्षण मिळाले आहे. प्रोसेसर म्हणून स्नॅपड्रॅगन 6 जिन 3 वापरला आहे, जो 8GB पर्यंत LPDDR5X रॅमसोबत येतो. स्टोरेज 256GB पर्यंत UFS 3.1 आहे.
कॅमेरा सेटअपमध्ये : कॅमेरा सेटअपमध्ये 50MP मेन सेन्सर (OIS आणि f/1.8 लेन्ससह), 5MP अल्ट्रावाइड आणि 2MP मॅक्रो कॅमेरा आहे. सेल्फीसाठी 12MP फ्रंट कॅमेरा आहे. बॅटरी 6,000mAh क्षमता असून 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते. सॉफ्टवेअर बाबतीत अँड्रॉइड 16 वर वन यूआय 8.5 आहे आणि सहा वर्षांची अपडेट गॅरंटी दिली आहे. रंग पर्याय अल्फा ब्लॅक आणि ऑरा ग्रीन आहेत. काही तपशिल अजून लाँच इव्हेंटमध्ये स्पष्ट होतील, पण डिस्प्ले, चिपसेट, कॅमेरा आणि दीर्घकालीन सपोर्टमुळं हा फोन दीर्घकाळ वापरासाठी तयार असल्याचं दिसतं. सॅमसंग एफ-सिरीजच्या चाहत्यांसाठी ही खुशखबर आहे.
Redmi Note 17 सिरीज भारतात 6 ऑगस्ट रोजी लाँच होणार :Xiaomi नं भारतात Redmi Note 17 सिरीज लाँच करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. कंपनीनं 6 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या एका विशेष लाँच इव्हेंटसाठी निमंत्रणे पाठवली आहेत आणि या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीम) दुपारी 12:00 वाजता (IST) सुरू होईल. या कार्यक्रमादरम्यान किंमत, वैशिष्ट्ये (स्पेसिफिकेशन्स) आणि भारतातील उपलब्धतेबाबतची संपूर्ण माहिती जाहीर केली जाईल. स्मार्टफोन प्रेमींसाठी ही एक महत्त्वाची बातमी आहे. Redmi Note 17 आणि Redmi Note 17 Pro हे मॉडेल्स नुकतेच चीनमध्ये लाँच करण्यात आले होते. हे मॉडेल्स Redmi Note 15 आणि Note 15 Pro चं पुढचं व्हर्जन (successors) असतील, जे यापूर्वी भारतात लाँच झाले होते. चीनमधील लाँचनंतर भारतीय व्हेरिएंट्सबद्दल बरीच उत्सुकता निर्माण झाली आहे. विविध अहवालांनुसार, स्टँडर्ड Redmi Note 17 भारतात ऑगस्टमध्ये लाँच होणार असून त्यानंतर लवकरच त्याची विक्री सुरू होईल. भारतीय बाजारपेठेसाठीची वैशिष्ट्ये चीनमधील मॉडेलसारखीच असण्याची शक्यता आहे.
Redmi Note 17 सीरीजRedmi Note 17 (स्टँडर्ड) : (अपेक्षित वैशिष्ट्ये)
|वैशिष्ट्य
|तपशील
|डिस्प्ले
|6.99 इंच 120Hz AMOLED
|प्रोसेसर
|Snapdragon 4 Gen 4
|बॅटरी
|7,700mAh, 45W चार्जिंग
|कॅमेरा
|50MP मुख्य
|इतर
|IP65, HyperOS
|अपेक्षित किंमत
|20,000- 25,000
अपेक्षित किंमत आणि वैशिष्ट्ये: 'टिपस्टर' योगेश ब्रार (@heyitsyogesh) यांनी X (ट्विटर) वर शेअर केलेल्या माहितीनुसार, Redmi Note 17 च्या बेस व्हेरिएंटची किंमत 30,000 पेक्षा जास्त असू शकते. ही किंमत 6GB रॅम (RAM) आणि 128GB स्टोरेज असलेल्या व्हेरिएंटसाठी असण्याची शक्यता आहे. हा स्मार्टफोन Android 16 वर आधारित HyperOS 3 वर चालेल. कंपनी भारतीय व्हेरिएंटसाठी चार वर्षांचे OS अपग्रेड्स आणि पाच वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स देईल. या डिव्हाइसमध्ये LPDDR4x रॅम आणि UFS 2.2 स्टोरेज असण्याची अपेक्षा आहे. 14 जुलै रोजी चीनमध्ये लाँच झालेल्या Redmi Note 17 ची सुरुवातीची किंमत CNY 1,299 (सुमारे 18,000) होती. यात Snapdragon 4 Gen 4 ऑक्टा-कोर चिपसेट, एक मोठी 8,000mAh बॅटरी, 50-मेगापिक्सेल मुख्य मागील कॅमेरा आणि 8-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. मोठ्या बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसरमुळं, हा फोन उत्कृष्ट कामगिरी आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी लाईफ देईल.
Redmi Note 17 Pro अपेक्षित वैशिष्ट्ये :
|वैशिष्ट्य
|तपशील
|डिस्प्ले
|6.99 इंच 120Hz AMOLED
|प्रोसेसर
|Snapdragon 6s Gen 4
|बॅटरी
|8,000mAh+, 68W चार्जिंग
|कॅमेरा
|50MP + अल्ट्रावाइड, हाय-रेझोल्यूशन सेल्फी
|इतर
|IP65+, प्रीमियम बिल्ड
|अपेक्षित किंमत
|25,000- 35,000
विक्री आणि उपलब्धता: 6 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या लाँचनंतर, 11 ऑगस्टपासून याची विक्री सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. 'मिड-रेंज' श्रेणीतील प्रभावी वैशिष्ट्यांनी सज्ज असलेला हा फोन तरुण वापरकर्ते आणि सामान्य ग्राहक अशा दोघांनाही आकर्षित करेल. 'HyperOS 3' मधील नवीन वैशिष्ट्ये वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिकच समृद्ध करतील. शाओमी (Xiaomi) भारतीय स्मार्टफोन बाजारपेठेत आपली पकड मजबूत करत आहे. परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम वैशिष्ट्ये देऊन 'Redmi Note' सिरीजनं सातत्याने लोकप्रियता मिळवली आहे आणि 'Note 17' सिरीजही हा वारसा पुढे चालवेल अशी अपेक्षा आहे. लाँच सोहळ्यादरम्यान 'Pro' मॉडेलबाबतची माहितीही उघड केली जाण्याची शक्यता आहे.
Redmi Note 17 Pro Max अपेक्षित वैशिष्ट्ये:
|वैशिष्ट्य
|तपशील
|डिस्प्ले
|6.99 इंच 120Hz AMOLED
|प्रोसेसर
|Snapdragon 6 Gen 5
|बॅटरी
|9,000mAh+, 100W चार्जिंग
|कॅमेरा
|50MP ट्रिपल सेटअप
|इतर
|IP65+, प्रीमियम फिनिश
|अपेक्षित किंमत
|35,000- 45,000+
Vivo S2 भारतात 6 ऑगस्ट रोजी लाँच होणार: Vivo नं आपल्या आगामी S-सीरीज स्मार्टफोन, Vivo S2 च्या भारतातील लाँचची तारीख जाहीर केली आहे. शुक्रवारी जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात कंपनीनं सांगितलं की, हा फोन भारतात 6 ऑगस्ट 2026 रोजी दुपारी 12:00 वाजता लाँच केला जाईल. या घोषणेसोबतच कंपनीनं आकर्षक टीझर्सही जारी केला आहेत, ज्यामध्ये काळा (Black) आणि पांढरा (White) असे दोन रंग पर्याय दाखवण्यात आले आहेत. या दोन्ही रंगांच्या व्हेरिएंट्समध्ये मागील बाजूस (रिअर पॅनेल) चमकदार (glossy) फिनिश देण्यात आले आहे. टीझर्सनुसार, Vivo S2 मध्ये आडव्या, 'पिल-शेप्ड' (गोळीच्या आकाराच्या) मॉड्यूलमध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. या फोनमध्ये 'होल-पंच कटआउट' असलेला डिस्प्ले आहे. Vivo आणि Amazon या दोन्ही कंपन्यांनी या डिव्हाइससाठी स्वतंत्र लँडिंग पेजेस तयार केली आहेत.
Vivo S2 5G अपेक्षित वैशिष्ट्ये :
|वैशिष्ट्य
|तपशील
|डिस्प्ले
|6.83 इंच 120Hz AMOLED (कर्व्ड)
|प्रोसेसर
|MediaTek Dimensity 7360-Turbo
|बॅटरी
|7,000mAh, 44W-80W चार्जिंग
|कॅमेरा
|50MP मुख्य + 32MP फ्रंट
|बिल्ड
|स्लिम (8mm), IP68/IP69
|अपेक्षित किंमत
|51,999- 55,999
अपेक्षित वैशिष्ट्ये : Vivo S2 मध्ये 6.83 -इंचाचा कर्व्हड pOLED/AMOLED डिस्प्ले असेल, ज्याचे रिझोल्यूशन 1.5K आणि रिफ्रेश रेट 120Hz पर्यंत असेल. यात MediaTek Dimensity 7360 Turbo चिपसेटचा वापर केला जाईल. या डिव्हाइसमध्ये 7,050mAh ची मोठी बॅटरी असेल, जी 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल.
50-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा : कॅमेराच्या बाबतीत, मागील सेटअपमध्ये 50-मेगापिक्सेलचा Sony IMX852 मुख्य सेन्सर आणि 2-मेगापिक्सेलचा दुय्यम सेन्सर असेल, तर समोरील बाजूस 32 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा असेल. तसंच, हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी IP68 + IP69 रेटिंगसह येण्याची शक्यता आहे.
किंमत: मिळालेल्या माहितीनुसार (लीक्स), 8GB रॅम + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 51,999 असू शकते, तर 8GB रॅम + 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 55,999 असू शकते. Vivo S2 च्या लाँचसह, Vivo ची S-सीरीज भारतात पुनरागमन करत आहे. कंपनीनं यापूर्वी 2029 मध्ये S-सीरीजचा फोन, Vivo S1, लाँच केला होता. नवीन S2 हे मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये कंपनीच्या जोरदार पुनरागमनाचे संकेत देत असल्याचं दिसतं. डिस्प्ले, बॅटरी, कामगिरी आणि प्रीमियम डिझाइनच्या बाबतीत हा फोन प्रतिस्पर्धी ब्रँड्सना जोरदार टक्कर देऊ शकतो. अधिकृत तपशील आणि किंमत लाँचनंतर जाहीर केली जाईल.
गूगल पिक्सेल 11 सिरीज 12 ऑगस्ट रोजी लॉंच होणार: गुगलचा 'Made by Google' 2026 इव्हेंट 12 ऑगस्ट रोजी (भारतीय वेळेनुसार 13 ऑगस्ट) होणार आहे. यात Pixel 11, Pro, Pro XL आणि Pro Fold हे मॉडेल्स लाँच केले जातील. गूगल पिक्सेल 11 सिरीज 12 ऑगस्ट रोजी लॉंच होणार; गूगलनं पिक्सेल 11 सिरीज स्मार्टफोनची जागतिक लाँचिंग तारीख 12 ऑगस्ट निश्चित केली आहे. भारतातही या सिरीजसाठी प्री-ऑर्डर 12 ऑगस्टपासून सुरू होणार आहेत. गूगल इंडिया ऑनलाइन स्टोअरवर 8 ऑगस्ट 2026, दुपारी 12:29 IST पर्यंत नोंदणी करणाऱ्या ग्राहकांना नवीन पिक्सेल 11 सिरीज फोनसोबत पात्र पिक्सेल बड्स किंवा पिक्सेल वॉच खरेदीवर विशेष ऑफर मिळण्यासाठी प्रमोशनल कोड दिला जाईल. हे कोड जारी झाल्यानंतर दोन आठवड्यांत किंवा स्टॉक संपेपर्यंत वैध राहतील, असं कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे. गूगलनं पिक्सेल 11 प्रोसाठी नवीन टीझरही प्रकाशित केला आहे. त्यात थोडेसे लहान कॅमेरा डेको दिसत आहे आणि “The next obvious move” अशी टॅगलाइन देण्यात आली आहे. अफवांनुसार हा फोन मिडनाइट, फॉग (हलका ग्रे-ब्लू), पाइन आणि ड्यून रंगांमध्ये उपलब्ध होईल. कार्यक्रम यूट्यूब आणि गूगल स्टोअर वेबसाइटवर लाइव्हस्ट्रीम केला जाईल. प्री-ऑर्डरनंतर शिपिंग सुमारे एक आठवड्यानंतर 20 ऑगस्ट 2026 रोजी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
Google Pixel 11 Series: Leaks and Rumors Ahead of Launch— Saurav (@Saurav_DJ47) July 31, 2026
Launch:
• August 12
Pre-orders:
• Confirmed to start on August 12
Models:
• Pixel 11
• Pixel 11 Pro
• Pixel 11 Pro XL
• Pixel 11 Pro Fold
Performance:
• Tensor G6 (TSMC 2nm)
• MediaTek M90 modem
• Better… pic.twitter.com/aDIAtSJ22s
Google Pixel 11 सीरीजPixel 11 (स्टँडर्ड) : (अपेक्षित वैशिष्ट्ये)
|वैशिष्ट्य
|तपशील
|डिस्प्ले
|हाय-रिफ्रेश AMOLED
|प्रोसेसर
|Tensor G5 (अपग्रेडेड)
|बॅटरी
|4,985mAh
|कॅमेरा
|Google चा अत्युत्तम कॅमेरा सिस्टम
|सॉफ्टवेअर
|Android 17 + 7 वर्ष अपडेट्स
|अपेक्षित किंमत
|90,000+
रॅम (RAM) टंचाई आणि दरवाढ: गुगलच्या आगामी 'पिक्सेल 11' (Pixel 11) स्मार्टफोन मालिकेतील मॉडेल्सच्या किमती अपेक्षेपेक्षा जास्त असतील, हे आता स्पष्ट झालं आहे. पिक्सेल 11, पिक्सेल 11 प्रो, पिक्सेल 11 प्रो एक्सएल (Pro XL) आणि पिक्सेल 11 प्रो फोल्ड (Pro Fold) या मॉडेल्सच्या किमती वाढणार असल्याची पुष्टी कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं केली आहे. 9to5Google ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत, गुगलच्या 'डिव्हाइसेस अँड सर्व्हिसेस' विभागाचे उपाध्यक्ष शकील बरकत यांनी 'पुरवठादारांशी संबंधित' (supplier-driven) रॅम टंचाईचं कारण किंमत वाढीसाठी दिलंय. ही समस्या केवळ गुगलपुरती मर्यादित नसून त्याचा फटका संपूर्ण ग्राहक तंत्रज्ञान क्षेत्राला बसत आहे. मॉर्गन स्टॅनलीच्या आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये 1 जीबी रॅमची किंमत 2.8 डॉलर्स (सुमारे 270 रुपये) होती, जी 2026 मध्ये वाढून 12 डॉलर्स (सुमारे 1,155 रुपये) झाली आहे; म्हणजेच अवघ्या एका वर्षात ही किंमत जवळपास सहा पटीनं वाढली आहे. परिणामी, गुगलला आपल्या संपूर्ण पिक्सेल श्रेणीच्या किमतींमध्ये 'डायनॅमिक' (परिस्थितीनुसार) बदल करावे लागतील. केवळ नवीन पिक्सेल 11 मालिकाच नाही, तर सध्याच्या पिक्सेल 10 मालिका आणि इतर मॉडेल्सच्या किमतीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
Pixel 11 Pro / Pro XL अपेक्षित वैशिष्ट्ये :
|वैशिष्ट्य
|तपशील
|डिस्प्ले
|प्रीमियम 120Hz LTPO
|प्रोसेसर
|Tensor G5
|बॅटरी
|मोठी क्षमता
|कॅमेरा
|प्रोफेशनल ट्रिपल कॅमेरा
|इतर
|AI फीचर्स, टेम्परेचर सेन्सर (शक्यता)
|अपेक्षित किंमत
|1,10,000 - 1,50,000+
अपेक्षित किंमती: लीक झालेल्या माहितीनुसार युरोपियन युनियन आणि युकेमध्ये पिक्सेल 11 सिरीजच्या किंमती खालीलप्रमाणे असतील.
Google Pixel 11 (256GB): EU – €999 (approx. ₹1,08,000), UK – £879 (approx. ₹1,12,000).
Google Pixel 11 Pro (256GB): EU – €1,199 (approx. ₹1,30,000).
Google Pixel 11 Pro XL (256GB): EU – €1,399 (approx. ₹1,52,000).
पिक्सेल 11 प्रो फोल्डची किंमत अद्याप लीक जाहीर झालेली नाही, पण ती आणखी जास्त असू शकते. अलीकडे अनेक स्मार्टफोन कंपन्यांनी रॅम आणि स्टोरेज घटक महागल्यामुळे किंमती वाढवल्या आहेत. गूगलचा हा निर्णय त्याच ट्रेंडचा भाग आहे. पुरवठा साखळी स्थिर होईपर्यंत किंमती समायोजित केल्या जातील, असं कंपनीनं सूचित केलं आहे. नवीन किंमतीमुळं ग्राहकांना जास्त खर्च करावा लागू शकतो, तरीही गूगलचे उत्कृष्ट कॅमेरा, दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट आणि एआय क्षमतांमुळं अनेक वापरकर्ते या फोन्सकडे आकर्षित होतील. संपूर्ण उद्योगाला भेडसावणाऱ्या रॅम संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पिक्सेल 11 सिरीज यशस्वी होईल का, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
iQOO Z11 भारतात ऑगस्टमध्ये होणार लॉंच : iQOO कंपनीचा नवीन स्मार्टफोन Z11 भारतात या ऑगस्ट महिन्यात लाँच होणार असल्याची पुष्टी झाली आहे. या फोनची किंमत सुमारे 35,000 रुपये असण्याची शक्यता आहे. प्रीमियम मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये मजबूत दावेदार ठरू शकणाऱ्या या डिव्हाइसची वैशिष्ट्ये लक्षवेधक आहेत.
MediaTek Dimensity 7500 चिपसेट : iQOO Z11 मध्ये 1.5K रिजोल्यूशनचा 144 हर्ट्झ कर्व्हड OLED डिस्प्ले अपेक्षित आहे. प्रोसेसर म्हणून MediaTek Dimensity 7500 चिपसेट वापरण्यात येणार आहे. बॅटरीची क्षमता 7,000 ते 8,000mAh इतकी मोठी असू शकते आणि त्यासोबत 90 वॅट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळेल. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 मेगापिक्सल OIS प्राथमिक कॅमेरा प्रमुख वैशिष्ट्य असेल. याशिवाय फोनला IP68/IP69 प्रमाणन, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि 12 जीबी पर्यंत RAM मिळण्याची शक्यता आहे. ही वैशिष्ट्ये एकत्रितपणे पाहता iQOO Z11 बॅटरी लाइफ, परफॉर्मन्स आणि डिस्प्लेच्या बाबतीत स्पर्धकांपेक्षा वेगळा ठरू शकतो. कंपनीनं अधिकृत जाहिरात अद्याप केलेली नसली तरी लीक्सनुसार ऑगस्टमध्ये भारतात त्याचे अनावरण होईल. ग्राहकांना चांगली बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंग हवी असल्यास हा फोन आकर्षक पर्याय ठरू शकतो. किंमत आणि फीचर्स पाहता मिड-रेंज मार्केटमध्ये त्याला चांगली मागणी अपेक्षित आहे.
Realme 16x 5G लवकरच भारतात येणार : Realme कंपनीचा ‘Realme 16x 5G’ स्मार्टफोन भारतात लवकरच लाँच होण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच त्याला BIS प्रमाणन मिळालं आहे. हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये उत्कृष्ट बॅटरी लाइफ शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.
Realme 16x 5G is launching soon in 🇮🇳— Ravi Kiran - Tech Influencer (@Ravikrn36) July 29, 2026
- Mediatek Dimensity 6300
- 7000mah🔋45W⚡
- 144hz display
- Android 16, realme UI 7
- 50MP Back
- 5MP Front
- Endurance Brown 🟤
- Glory White ⚪
Might Launch at 15K to 20K#Realme16x #Realme16series pic.twitter.com/lKBzSNvlOH
MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट : Realme 16x 5G मध्ये MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट असण्याची शक्यता आहे. डिस्प्ले 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटचा असेल. सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे 7,000mAh क्षमता असलेली बॅटरी, जी ग्लोबल व्हर्जनपेक्षा मोठी असेल. फोन Android 16 वर चालेल आणि प्राथमिक कॅमेरा 50 मेगापिक्सलचा असेल. कलर ऑप्शन्समध्ये ‘Endurance Brown’ आणि ‘Glory White’ उपलब्ध असतील. बॅटरी लाइफ आणि 5G सपोर्टमुळं हा फोन रोजच्या वापरासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. Realme नं अद्याप अधिकृत तारीख आणि किंमत जाहीर केलेली नसली तरी BIS प्रमाणनानंतर लॉंच प्रक्रिया वेगाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. बजेट फ्रेंडली सेगमेंटमध्ये मोठी बॅटरी आणि आधुनिक सॉफ्टवेअर मिळाल्याने ग्राहकांना हा फोन आवडू शकतो. कंपनी लवकरच अधिक तपशील जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे.
Vivo V80 ऑगस्टमध्ये येणार : Vivo कंपनी ऑगस्ट महिन्यात ‘Vivo V80’ स्मार्टफोनचे अनावरण करण्याची शक्यता आहे. कॅमेरा-केंद्रित प्रीमियम लाईनअप मजबूत करण्यासाठी हा फोन महत्त्वाचा ठरेल. लीक्सनुसार त्याची सुरुवातीची किंमत सुमारे 60,000 रुपये असू शकते.
Vivo V80 सीरीज (अपेक्षित वैशिष्ट्ये) :
|वैशिष्ट्य
|तपशील
|डिस्प्ले
|6.59 इंच 1.5K AMOLED, 144Hz
|प्रोसेसर
|Snapdragon 7 Gen 4
|बॅटरी
|7,200mAh, 90W चार्जिंग
|कॅमेरा
|Zeiss 50MP + 50MP टेलिफोटो + 8MP UW
|बिल्ड
|IP68/IP69, 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट
|अपेक्षित किंमत
|61,999+
Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट : Vivo V80 मध्ये 6.59 इंचाचा 1.5K 144 हर्ट्झ डिस्प्ले असेल. प्रोसेसर म्हणून Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट वापरण्यात येईल. बॅटरी 7,200mAh क्षमता असलेली असेल आणि 90 वॅट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळेल. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कॅमेरा असेल, ज्यात पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्सचा समावेश असेल. याशिवाय फोनला IP69 रेटिंग, अॅल्युमिनियम फ्रेम आणि प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी अपेक्षित आहे. कॅमेरा परफॉर्मन्स, डिस्प्ले आणि बॅटरी यांचा मेळ पाहता Vivo V80 प्रीमियम मिड-रेंज किंवा एन्ट्री-फ्लॅगशिप सेगमेंटमध्ये मजबूत दावेदार ठरू शकतो. कंपनीने अधिकृत घोषणा अद्याप केलेली नसली तरी लीक्सनुसार ऑगस्टमध्ये भारतात त्याचे लाँच होण्याची शक्यता आहे. कॅमेरा प्रेमी ग्राहकांसाठी हा फोन विशेष आकर्षक ठरू शकतो.
Samsung Galaxy S26 FE ऑगस्टमध्ये येण्याची शक्यता : Samsung कंपनीचा ‘Galaxy S26 FE’ स्मार्टफोन ऑगस्ट महिन्यात भारतात लाँच होण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच BIS, WPC, GSMA आणि Geekbench वर त्याच्या लिस्टिंग्ज दिसल्यानं लॉंच जवळ आल्याचे संकेत मिळत आहेत. कंपनीनंही फोन लवकरच लाँच होईल, असं सांगितलंय.
Samsung Galaxy S26FE spotted on FCC Database with model no SM‑S741U— Ravi Kiran - Tech Influencer (@Ravikrn36) July 31, 2026
. 6.7" super amoled
. exynos 2500 5g
. 4900mah🔋45w⚡
. samsung one ui 9, android 16
. 7 years software upgrades
. 8gb ram base model
pricing would be in 75k to 80k pic.twitter.com/titLDVMAre
Exynos 2500 प्रोसेसर : Galaxy S26 FE मध्ये Samsung चा Exynos 2500 प्रोसेसर आणि 8 जीबी RAM अपेक्षित आहे. फोन Android 17 वर आउट-ऑफ-द-बॉक्स चालेल. Qi2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिळण्याची शक्यता आहे. 45 वॅट चार्जिंग आणि रिडिझाईन्ड कॅमेरा मॉड्यूल ही वैशिष्ट्ये असतील.
कॅमेरा : कॅमेराबाबत विश्वसनीय स्रोतानुसार मुख्य कॅमेरा 50 मेगापिक्सल Samsung ISOCELL S5KGN3 सेन्सर वापरेल, जो S25 FE मध्येही होता. हा 24 मिमी, 1/1.55-इंच सेन्सर 1µm पिक्सेल साईज, f/1.8 ऍपर्चर, Dual-Pixel PDAF आणि OIS सपोर्ट करतो. टेलिफोटो कॅमेरासाठी 8 मेगापिक्सल OmniVision OV08A1 सेन्सर वापरण्यात येईल, जो 3x ऑप्टिकल झूम, f/2.4, PDAF आणि OIS देतो. फ्लॅगशिप-ग्रेड फीचर्स अधिक परवडणाऱ्या किंमतीत मिळवणे FE सिरीजची परंपरा सुरू ठेवत Galaxy S26 FE ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.
मेमरीच्या वाढत्या खर्चामुळं किमती वाढल्या आहेत, परंतु 7,000mAh+ बॅटरी, हाय-रिफ्रेश-रेट AMOLED डिस्प्ले आणि शक्तिशाली चिपसेट्स आता सामान्य वैशिष्ट्ये बनली आहेत. बजेट श्रेणीसाठी Poco M8 Power आणि Redmi Note 17; मिड-रेंजसाठी Vivo S2, iQOO Z11 आणि V80 असे पर्याय उपलब्ध आहेत. आणि प्रीमियम श्रेणीसाठी 'Pixel 11' सारख्या फोनचा पर्याय ग्राहकांसाठी उपलब्ध होणार आहे.
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