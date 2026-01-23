2026 मधील सर्वोत्कृष्ट 5 आगामी स्ट्रीट-नेकेड बाइक्स
2026 मध्ये तरुण रायडर्ससाठी परफॉर्मन्स, स्टाइल आणि दैनंदिन वापरयोग्यता देणाऱ्या पाच (Top 5 upcoming bikes ) सर्वोत्कृष्ट आगामी मॉडेल्सची ओळख.
January 23, 2026
मुंबई : स्ट्रीट-नेकेड बाइक्स (Street-Naked Bikes) सेगमेंटनं गेल्या काही वर्षांत तरुण रायडर्सच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केलंय. या बाइक्समध्ये फेअरिंग नसतं, रेसिंग पोझिशन नसतं, तरीही त्या थेट आणि आक्रमक रायडिंग अनुभव देतात. साधी रचना, उघडे यांत्रिक भाग, उभे हँडलबार आणि शक्तिशाली इंजिन यामुळं शहरातील ट्रॅफिकमध्ये तर त्या सोप्या वाटतात, पण हायवेवरही त्यांची खरी ताकद समोर येते. 2026 हे वर्ष या सेगमेंटसाठी विशेष ठरणार आहे कारण अनेक कंपन्या नव्या किंवा अपडेटेड मॉडेल्स घेऊन येत आहेत. तरुण रायडर्सना परफॉर्मन्स, स्टाइल आणि दैनंदिन वापरयोग्यता यांचा उत्तम मेळ हवा असतो आणि या नव्या बाइक्स तेच देण्याचं काम करणार आहे. या बातमी आपण 2026 मध्ये येणाऱ्या पाच सर्वोत्कृष्ट स्ट्रीट-नेकेड (Top 5 upcoming street naked bikes) बाइक्सबद्दल जाणून घेऊया...
केटीएम ड्यूक 390 न्यू-जेन
केटीएम ड्यूक 390 (KTM Duke 390 New-Gen) ही नेहमीच या सेगमेंटमधील बेंचमार्क राहिली आहे. 2026 साठी येणारं नवं जनरेशन अधिक तीक्ष्ण, हलके आणि आक्रमक असेल अशी अपेक्षा आहे. सध्याच्या मॉडेलच्या तुलनेत वजन कमी करून चेसिस आणि सस्पेन्शनमध्ये सुधारणा केल्या जाणार आहेत, ज्यामुळं हँडलिंग आणखी चपळता येईल. 399 सीसीचं सिंगल-सिलेंडर इंजिन आधीच जलद अॅक्सिलरेशनसाठी प्रसिद्ध आहे. नव्या जनरेशनमध्ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल, नवे क्विकशिफ्टर आणि सुधारलेले ट्रॅक्शन कंट्रोल येऊ शकते. शहरात लाइट-टू-लाइट स्पर्धेत ही बाइक नेहमीच पुढं असते, तर हायवेवरही तिची स्थिरता आणि ब्रेकिंग आत्मविश्वास देते. स्पोर्टी पण दैनंदिन वापरासाठी योग्य अशी रायडिंग पोझिशन आणि अॅडजस्टेबल सस्पेन्शन यामुळं लांब प्रवासातही थकवा जाणवत नाही. डिझाइनमध्ये नवे एलईडी हेडलॅम्प, तीक्ष्ण फ्यूएल टँक आणि मिनिमल बॉडीवर्क यामुळं ही बाइक रस्त्यावर लक्ष वेधून घेईल. केटीएमची “रेडी टू रेस” ही ओळख नव्या ड्यूक 390 मध्ये आणखी मजबूत होईल.
यामाहा एमटी-03 (Yamaha MT-03)
यामाहा एमटी सीरिज ही “डार्क साइड ऑफ जपान” या टॅगलाइनसाठी प्रसिद्ध आहे. आक्रमक स्टाइल आणि विश्वासार्ह परफॉर्मन्स यामुळं एमटी फॅमिली तरुणांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. 2026 मध्ये येणारी एमटी-03 ही या सेगमेंटमधील एक परिपूर्ण पॅकेज असेल. 321 सीसी पॅरलल-ट्विन इंजिन स्मूथ पॉवर डिलिव्हरी आणि उत्कृष्ट मिड-रेंज टॉर्कसाठी ओळखलं जातं. नव्या मॉडेलमध्ये हलकी फ्रेम, सुधारलेले सस्पेन्शन आणि ड्युअल-चॅनेल एबीएस येण्याची शक्यता आहे. उभे हँडलबार आणि आरामदायी सीट यामुळं शहरात तासन्तास रायडिंग करूनही थकवा येत नाही. एमटी-03 ची हँडलिंग इतकी नैसर्गिक आहे की नवशिक्यांपासून ते अनुभवी रायडर्सपर्यंत सर्वांनाच ती आवडते. डिझाइनमध्ये नवे एलईडी लाइटिंग, मस्क्युलर फ्यूएल टँक आणि मिनिमलिस्टिक टेल सेक्शन यामुळं ही बाइक रस्त्यावर आक्रमक दिसते. परफॉर्मन्स आणि आराम यांचा उत्तम मेळ शोधणाऱ्यांसाठी एमटी-03 हा उत्तम पर्याय ठरेल.
बजाज पल्सर एनएस400 (Bajaj Pulsar NS400)
भारतीय बाजारपेठेत पल्सर हे नाव विश्वासार्हता आणि परफॉर्मन्साठी ओळखलं जातं. 2026 मध्ये येणारी पल्सर एनएस400 ही या लेगसीला पुढे नेईल. 373 सीसीचं ट्रिपल-स्पार्क इंजिन आधीच बजाजच्या मोठ्या पल्सर मॉडेल्समध्ये यशस्वी ठरलं आहे. एनएस400 मध्ये ते समान पॉवर आणि टॉर्क देईल, पण हलक्या फ्रेममुळं हँडलिंग अधिक गतीशील असेल. वजन वितरण उत्तम असल्यामुळं शहरातील ट्रॅफिकमध्ये ही बाइक सोपी वाटते, तर हायवेवर स्थिरता आणि आत्मविश्वास देते. आरामदायी सीट, उभे हँडलबार आणि चांगले सस्पेन्शन यामुळं दैनंदिन कम्युटिंगसाठी ही बाइक आदर्श आहे. बजाजनं किंमत-परफॉर्मन्सचे प्रमाण नेहमीच उत्तम ठेवले आहे, त्यामुळं एनएस400 ही या सेगमेंटमधील सर्वात व्हॅल्यू-फॉर-मनी बाइक ठरू शकते. डिझाइनमध्ये आक्रमक ग्राफिक्स, एलईडी लाइटिंग आणि मस्क्युलर लूक यामुळं ही बाइक तरुणांच्या मनात घर करेल. विश्वासार्हता आणि कमी मेंटेनन्स खर्च यामुळं पल्सर एनएस400 ही भारतीय रायडर्सची पहिली पसंती बनेल.
टीव्हीएस अपाचे आरटीआर 310 स्ट्रीट व्हर्जन
टीव्हीएस अपाचे सीरिजनं नेहमीच टेक्नॉलॉजी आणि परफॉर्मन्सचा उत्तम मेळ सादर केला आहे. अपाचे आरटीआर 310 चे स्ट्रीट व्हर्जन 2026 मध्ये अधिक (TVS Apache RTR 310 Street Version) रिफाइंड आणि फीचर-रिच असेल. 312 सीसीचे सिंगल-सिलेंडर इंजिन जलद अॅक्सिलरेशन आणि उत्कृष्ट टॉर्कसाठी प्रसिद्ध आहे. नव्या स्ट्रीट व्हर्जनमध्ये हलके अलॉय व्हील्स, सुधारलेले सस्पेन्शन आणि प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स (जसे की राइड-बाय-वायर, मल्टिपल रायडिंग मोड्स, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी) येण्याची शक्यता आहे. वजन वितरण आणि चेसिस डिझाइनमुळं कॉर्नरिंगमध्ये ही बाइक उत्कृष्ट नियंत्रण देते. स्टाइलिश डिझाइन, प्रीमियम फिनिश आणि स्मार्ट फीचर्स यामुळं ही बाइक फॅशनेबल आणि टेक्नॉलॉजी-सॅवी रायडर्सना आकर्षित करेल. शहरात दैनंदिन वापरासाठी ती सोपी आहे, तर वीकेंडला ट्विस्टिज रोडवर तिची खरी मजा येते.
सुझुकी GSX-S1000 (Suzuki GSX-S1000)
सुझुकीची फ्लॅगशिप नेकेड स्ट्रीटफायटर GSX-S1000 आता 2026 साठी अपडेटेड स्वरूपात येणार आहे. ही बाइक प्रसिद्ध GSX-R1000 सुपरस्पोर्टच्या 999 सीसी इनलाइन-फोर इंजिनवर आधारित असून, ट्रॅकवरील तीव्र कामगिरी आणि रस्त्यावरील वापरातील सोयी यांचा उत्तम मेळ साधते. नव्या मॉडेलमध्ये वाढलेली फ्यूल टाकी, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आकर्षक स्टाइलिंग यामुळे ती अधिक लोकप्रिय होणार आहे.
तांत्रिक वैशिष्ट्ये
- इंजिन : 999 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, DOHC इनलाइन-फोर
- पॉवर : अंदाजे 152 एचपी (11,000 आरपीएम) आणि 106 एनएम टॉर्क (9,250 आरपीएम)
- चेसिस : हलके अॅल्युमिनियम ट्विन-स्पार फ्रेम, GSX-R डिझाइनचा स्विंगआर्म
- सस्पेन्शन : पूर्णतः अॅडजस्टेबल 43 मिमी KYB इनव्हर्टेड फ्रंट फोर्क्स आणि लिंक-टाइप रियर मोनोशॉक
- ब्रेक्स : ड्युअल 310 मिमी फ्रंट डिस्क, ब्रेम्बो मोनोब्लॉक कॅलिपर्ससह ABS
- वजन: 214 किलो (कर्ब वेट)
- फ्यूल टाकी :19 लिटर (मागील मॉडेलपेक्षा 2 लिटर जास्त)
आधुनिक तंत्रज्ञान आणि फीचर्स
सुझुकी इंटेलिजेंट राइड सिस्टिम (S.I.R.S.) मध्ये राइड-बाय-वायर, तीन ड्राइव्ह मोड्स (A, B, C), 5-स्तरीय ट्रॅक्शन कंट्रोल, बाय-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर आणि नवे 5 इंच फुल-कलर TFT डिस्प्ले समाविष्ट आहे.
व्हेरिएंट्स
- GSX-S1000 (नेकेड)
- GSX-S1000GT (स्पोर्ट-टूरर)
- GSX-S1000GX (अॅडव्हेंचर-स्टाइल टूरर)
किंमत
अमेरिकेत 2025 मॉडेलची किंमत अंदाजे 11,909 आहे. भारतात सुमारे 12 लाख अपेक्षित असून, BS6-अनुरूप लाँच लवकरच होईल.
2026 हे स्ट्रीट-नेकेड सेगमेंटसाठी खूप उत्साहवर्धक वर्ष ठरणार आहे. केटीएम ड्यूक 390 न्यू-जेन परफॉर्मन्स प्रेमींना, यामाहा एमटी-03 स्टाइल आणि आराम शोधणाऱ्यांना, बजाज पल्सर एनएस400 व्हॅल्यू-फॉर-मनी हवी असणाऱ्यांना आणि टीव्हीएस अपाचे आरटीआर 310 स्ट्रीट व्हर्जन टेक्नॉलॉजी आणि फीचर्स आवडणाऱ्यांना आकर्षित करेल. तुमची रायडिंग स्टाइल आणि गरजा कोणत्या आहेत यानुसार योग्य बाइकची तुम्ही निवड करू शकता. या चारही बाइक्स रस्त्यावर नवे मानदंड स्थापित करतील आणि तरुण रायडर्सच्या स्वप्नांना गती देतील.
Conclusion: