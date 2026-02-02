ETV Bharat / technology

फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारतात लॉच होणार 'या' टॉप 5 कार

फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारतीय (Top 5 upcoming cars ) ऑटो बाजारात बीएमडब्ल्यू, एमजी, निसान, फोक्सवॅगन आणि विनफास्टच्या नवीन एसयूव्ही, ईव्हीचं लॉंच होणार आहे.

BMW X3 30 xDrive M Sport Pro
BMW X3 30 xDrive M Sport Pro (BMW)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 2, 2026 at 1:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : जानेवारीच्या धडाकेबाज कामगिरीनंतर भारतीय ऑटो उद्योगासाठी फेब्रुवारी 2026 महिना (Top 5 upcoming cars ) महत्वाचा ठरणार आहे. बीएमडब्ल्यू, एमजी, निसान, फोक्सवॅगन आणि विनफास्ट यांसारख्या ब्रँड्सकडून प्रीमियम एसयूव्ही, इलेक्ट्रिक वाहने लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. ईव्हीपासून ते लक्झरी ऑफरिंग्सपर्यंत विविध सेगमेंट्समध्ये ग्राहकांना आकर्षक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. या महिन्यात अनेक मॉडेल्सचं सादरीकरण आणि लॉंच होणार असल्याने बाजारात स्पर्धा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

निसान टेक्टॉन
निसान इंडिया 4 फेब्रुवारी रोजी टेक्टॉन नावाची (Nissan Tecton) नवीन मिड-साइज एसयूव्ही लॉंच करणार आहे. ही कार अलीकडेच अनावरण झालेल्या रेनो डस्टरची प्रतिस्पर्धी आहे. इंजिन पर्यायांबाबत अधिकृत माहिती अद्याप नाही, मात्र 1.3 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन अपेक्षित आहे. लोअर व्हेरिएंट्समध्ये निसान मॅग्नाइटमधील 1.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन मिळू शकते. मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन उपलब्ध राहील, तर नंतर हायब्रिड व्हेरिएंटही येऊ शकते.

एमजी मॅजेस्टर
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया फेब्रुवारी 12, 2016 रोजी मॅजेस्टर एसयूव्हीचं (2026 MG Majester Launch) भारतात अनावरण करणार आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या टीझरमध्ये या एसयूव्हीचा बोल्ड फ्रंट दिसतो, जो परदेशात विकल्या जाणाऱ्या मॅक्सस डी90 शी मिळता-जुळता आहे. यात मोठी ग्रिल, स्किड प्लेट्ससह रग्ड बंपर आणि हुडवर डीआरएल्ससह स्प्लिट एलईडी हेडलॅम्प्स आहेत. मस्क्यूलर बोनेट, 20 इंच अलॉय व्हील्स आणि रुंद फेंडर फ्लेअर्स यामुळं तिची उभी रचना अधिक ताकदवान आणि भव्य दिसते. भारतीय बाजारात प्रीमियम एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये ही कार मजबूत स्पर्धक ठरणार आहे.

BMW X3 30 xDrive M Sport Pro
बीएमडब्ल्यू 16 फेब्रुवारी रोजी नवीन एक्स3 30 एक्सड्राइव्ह एम स्पोर्ट प्रो (BMW X3 30 xDrive M Sport Pro) भारतात लॉंच करणार आहे. हे मॉडेल एक्स3 रेंजमधील भारतातील सर्वात शक्तिशाली व्हेरिएंट ठरेल. यात 2.0 लीटर चार-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजिन आहे, जे 48व्ही माइल्ड-हायब्रिड सिस्टीमसह 258 एचपी पॉवर आणि 400 एनएम टॉर्क निर्माण करतं. 8-स्पीड स्टेप्ट्रॉनिक ऑटोमॅटिक गियरबॉक्ससह हे इंजिन जोडलेलं आहे. लक्झरी आणि परफॉर्मन्सच्या चाहत्यांसाठी ही कार आदर्श पर्याय ठरेल.

फोक्सवॅगन टायरॉन आर-लाइन
फोक्सवॅगन टायरॉन आर-लाइन फेब्रुवारीमध्ये लॉंच (Volkswagen Tayron R-Line) होणार आहे. टिगुआनपेक्षा वरचं फ्लॅगशिप मॉडेल म्हणून ही सात सीटर एसयूव्ही सादर होत आहे. टिगुआनची लांबलचक आवृत्ती असलेल्या टायरॉनमध्ये शार्प स्टायलिंग, कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग आणि आधुनिक डिझाइन आहे. 2.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन 201.2 बीएचपी आणि 320 एनएम टॉर्क देतं. यात 7-स्पीड ड्युअल-क्लच ट्रान्समिशनसह ऑल-व्हील ड्राइव्ह आहे. 0-100 किमी/तास वेग फक्त 7.3 सेकंदात आणि टॉप स्पीड 224 किमी/तास आहे.

विनफास्ट लिमो ग्रीन
व्हिएतनामी कंपनी विनफास्टनं यापूर्वी लिमो ग्रीन एसयूव्हीचं (VinFast Limo Green ) भारतात प्रदर्शन केलं होतं. फेब्रुवारी 2026 मध्ये या सात सीटर मॉडेलचं लॉंच निश्चित आहे. पेटंट फाइलिंग आणि स्पाय शॉट्सनुसार, ही कार वीएफ6 आणि वीएफ7 चं डिझाइन घेऊन येईल. समोर पूर्ण रुंदीवर डीआरएल्स आहेत, जे मध्यभागी ‘व्ही’ आकारात ब्रँड लोगो हायलाइट करतात. उभ्या हेडलॅम्प्स आणि साइडवर मस्क्यूलर क्लॅडिंग यामुळं तिची रचना मजबूत आणि स्टायलिश दिसते. फेब्रुवारी 2026 भारतीय ग्राहकांसाठी विविधता आणि नावीन्य घेऊन येत आहे. ईव्ही, पेट्रोल आणि हायब्रिड पर्यायांसह सर्व सेगमेंट्समध्ये धमाका होणार आहे.

हे वाचलंत का :

  1. 2026 मध्ये लवकरच लॉंच होणार 'या' ऑटोमॅटिक कार
  2. रेनॉल्ट डस्टर 2026 : चं हायब्रिड पॉवरसह धमाकेदार कमबॅक; प्री बुकिंग सुरू
  3. महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन लाँच: ब्लॅक थीमसह आकर्षक अपग्रेड्स

TAGGED:

NISSAN TECTON
VINFAST LIMO GREEN
निसान टेक्टॉन
BMW X3 30 XDRIVE M SPORT PRO
TOP 5 UPCOMING CARS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.