30,000 पेक्षा कमी किमतीत फ्लॅगशिप फीचर्स देणारे टॉप 5 स्मार्टफोन

फ्लॅगशिप फीचर्स असलेले 5G स्मार्टफोन शोधताय? मग ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. मोठी बॅटरी, फास्ट चार्जिंग, AMOLED डिस्प्ले आणि पॉवरफुल परफॉर्मन्स देणाऱ्या टॉप 5 फोनची माहिती...

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 21, 2026 at 10:14 AM IST

2 Min Read
मुंबई : आजकाल 5G स्मार्टफोन खरेदी करताना खिशाला परवडणारे स्मार्टफोन महत्वाचे आसतात. जर तुम्ही 30,000 पेक्षा कमी किमतीत फ्लॅगशिप लेव्हल फीचर्स शोधत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. आज आपण मोठ्या बॅटरी, फास्ट चार्जिंग, मोठा AMOLED डिस्प्ले प्रोसेसर, डिस्प्ले आणि चांगला सेटअप असलेल्या फोनबद्दल जाणून घेणार आहोत. फेब्रुवारी 2026 मध्ये बाजारात उपलब्ध असलेल्या टॉप 5 फोनमध्ये मोठ्या बॅटरी (6500mAh+), 80W+ फास्ट चार्जिंग, उच्च-रिफ्रेश-रेट AMOLED स्क्रीन आणि परफॉर्मन्स चिपसेट आहेत. हे फोन पॉवर वापरकर्ते, गेमर आणि फोटोग्राफी उत्साही लोकांसाठी एक उत्तम पर्याय आहेत. या फोनच्या किंमती ऑनलाइन स्टोअरनुसार बदलू शकतात.

OnePlus Nord CE 5 5G
OnePlus Nord CE 5 5G हा 2026 चा व्हॅल्यू किंग स्मार्टफोन आहे. यात 7100 mAh ची मोठी बॅटरी आहे जी 80W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते, ज्यामुळं फोन जलद चार्ज होतो आणि दिवसभर टिकतो. 6.77 -इंचाचा फ्लुइड AMOLED डिस्प्ले 120 Hz रिफ्रेश रेट आणि 1430 निट्स पीक ब्राइटनेससह येतो. MediaTek Dimensity 8350 चिपसेटमुळं कामगिरीसुरळीत चालते, गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी हा फोन उत्तम आहे. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 MP प्राइमरी + 8 MP अल्ट्रावाइड लेन्स समाविष्ट आहे. हे OxygenOS 15 (Android 15 वर आधारित) आणि नवीन प्रमुख वैशिष्ट्यांसह येते. सध्याची किंमत सुमारे 24,999 आहे, ज्यामुळं तो बजेटमध्ये एक फ्लॅगशिप अनुभव देतो.

Realme P4 Pro 5G
Realme P4 Pro 5G एक अद्वितीय टेक्सचर फिनिशसह येतो. यात 6.8 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे ज्याचा रिफ्रेश रेट 144 Hz आहे आणि त्याचा कमाल ब्राइटनेस 6500 निट्स आहे, जो सूर्यप्रकाशातही उत्कृष्ट दृश्यमानता देतो. हायपरव्हिजन एआय चिपसेटमुळं एआय फीचर्स चांगले काम करतात. स्नॅपड्रॅगन 7 जनरल 4 प्रोसेसर, 7000mAh बॅटरी आणि 80 वॅट फास्ट चार्जिंगमुळं तो दिवसभर चालतो. यात कॅमेरा 50 एमपी सोनी प्रायमरी + 8 एमपी अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे. सध्याची किंमत सुमारे 24,999 आहे, जी प्रीमियम लूक आणि परफॉर्मन्ससाठी खूप चांगली आहे.

ओप्पो k13 टर्बो
ओप्पो k13 टर्बो हा गेमिंग-केंद्रित फोन आहे, ज्यामध्ये हाय-एंड गेमिंग रिग्जसारखेच एक नाविन्यपूर्ण कूलिंग सोल्यूशन आहे.फोनच्या चेसिसमध्ये एक सक्रिय बाह्य कूलिंग फॅन बिल्ट इन आहे, जो दीर्घ गेमिंगमध्ये देखील कामगिरी चांगली ठेवतं. हा फोन 6700mAh बॅटरी 80 वॅट सुपरव्हीओसी फास्ट चार्जिंगसह येतो. हा गेमर्ससाठी आदर्श आहे. याची किंमत सुमारे 27,999 आहे, जी गेमिंगवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या लोकांसाठी परिपूर्ण आहे.

पोको एक्स7 प्रो 5G
पोको एक्स7 प्रो 5G हा मीडियाटेक डायमेन्सिटी 8400 अल्ट्रा चिपसेटमुळं जबरदस्त स्पीड देतो.यात 6.67-इंचाच्या एमोलेड डिस्प्लेमध्ये 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि 3200 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे.यात 6550 mAhबॅटरी आणि 90 वॅट चार्जिंग आहे. रिज्ड टेक्सचर बॅक ग्रिप आणि हीट डिसिपेशनसाठी हा उत्तम पर्याय आहे.याच्या टॉप व्हेरिएंटची किंमत देखील 26,000 पेक्षा कमी आहे, बेस व्हेरिएंटची किंमत सुमारे 21,999 आहे.

Vivo V60e 5G
Vivo V60e 5G हा ZEISS ऑप्टिक्ससह 200 MP मुख्य कॅमेरासाठी ओळखला जातो, ज्यामुळं फोटोग्राफी हा फोन उत्कृष्ट आहे. हा फोन 6.77-इंचाचा वक्र AMOLED डिस्प्ले 120 Hz रिफ्रेश रेट आणि 4500 निट्स पीक ब्राइटनेससह यतो. तो MediaTek Dimensity 7360 Turbo चिपसेट, 6500 mAh बॅटरी आणि 80W FlashCharge सपोर्टनं सुसज्ज आहे. या फोनची सध्याची किंमत सुमारे 29,999 आहे, जी कॅमेरा आणि प्रीमियम डिस्प्लेसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. हे पाच फोन 30,000 पेक्षा कमी किंमतीत मोठी बॅटरी, जलद चार्जिंग, उत्तम डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्ससह फ्लॅगशिप फीचर्स देतात. तुमच्या गरजेनुसार फोनची खरेदी करू शकता.

