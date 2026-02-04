2026 मध्ये ग्राहकांची टाटाच्या कारला सर्वाधिक मागणी, टॉप पाचमध्ये पटकवलं अव्वल स्थान, सुझुकी डिझायर दुसऱ्या क्रमांकावर
जानेवारी 2026 मध्ये टाटा नेक्सॉननं विक्रीत अव्वल स्थान पटकावलं असून मारुती सुझुकी डिझायर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
February 4, 2026
मुंबई : जानेवारी 2026 मध्ये भारतीय वाहन बाजारात कमालीची वाढ दिसून आलीय. हॅचबॅक, सेडान आणि एसयूव्ही सर्व सेगमेंटमध्ये ग्राहकांची मागणी वाढल्यानं विक्रीत मोठी वाढ झालीय.ग्राहकांच्या मिळालेल्या पसंतीमुळं आता कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीकडं ग्राहक वळाल्याचं या विक्रितून दिसून आलं आहे. जानेवारी 2026 मध्यील टॉप 5 बेस्टसेलर गाड्यांची माहिती आता समोर आलीय.या महिन्यात टाटा मोटर्सनं पहिला क्रमांक पटकावला आहे. नेक्सॉन आणि पंच या दोन मॉडेल्सची सर्वाधिक विक्री झालीय. मारुती सुझुकी आणि ह्युंदाई कंपन्यांनी देखील बाजारात चमक दाखवलीय.
टाटा नेक्सॉन (आयसीई + ईव्ही)
टाटा नेक्सॉन (पेट्रोल/डीझेल आणि ईव्ही मिळून) (Tata Nexon) जानेवारी 2026 मध्ये 23,365 युनिट्सची विक्री करत यादीत पहिलं स्थान पटकवलंय. हे मॉडेल स्टायलिश डिझाइन, सुरक्षा फीचर्स आणि विविध पॉवरट्रेन पर्यायांमुळं ग्राहकांची पहिली पसंती ठरतंय. आयसीई व्हर्जनमध्ये 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल (सीएनजी पर्यायासह) आणि 1.5 लीटर टर्बो डीझेल इंजिन आहे. दोन्ही इंजिन्स मॅन्युअल आणि एएमटी गिअरबॉक्ससह उपलब्ध आहेत. नेक्सॉन ईव्ही दोन बॅटरी पॅक 30 किलोवॅट-तास आणि 45 किलोवॅट तास पर्यायांमध्ये येते. दोन्ही फ्रंट-माउंटेड मोटरनं 145 एचपी पॉवर आणि 215 एनएम टॉर्क देतात. 30 किलोवॅट तास व्हर्जनला एआरएआय प्रमाणे 325 किमी रेंज मिळते, तर 45 किलोवॅट तास व्हर्जन 489 किमीपर्यंत रेंज देतं.
मारुती सुझुकी डिझायर
या यादीत मारुती सुझुकी डिझायर (Maruti Suzuki Dzire) दुसरं स्थान पटकवलंय. मारुती सुझुकीच्या कॉम्पॅक्ट सेडान डिझायरनं जानेवारी महिन्यात 19,629 युनिट्सची विक्री केली. नवीन जनरेशन डिझायरमध्ये झेड सिरीजमध्ये 1.2 लीटर, 3-सिलेंडर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन आहे. हे इंजिन 82 एचपी पॉवर आणि 112 एनएम टॉर्क निर्माण करतं. यात 5 स्पीड मॅन्युअल आणि एएमटी गिअरबॉक्स पर्याय उपलब्ध आहेत. किफायतशीर इंधन अर्थव्यवस्था, विश्वासार्हता आणि कमी देखभाल खर्च यामुळं डिझायर अजूनही खरेदीदारांची आवडती सेडान आहे.
टाटा पंच (फेसलिफ्ट + ईव्ही)
टाटा पंच फेसलिफ्ट आणि पंच ईव्ही यांनी मिळून 19,257 युनिट्सची विक्री केलीय. अपडेटेड पंचची एक्स-शोरूम किंमत 5.59 लाख रुपयांपासून सुरू होते. यात कॉस्मेटिक बदल, अधिक फीचर्स आणि नवे इंजिन पर्याय देण्यात आले आहेत. 1.2 लीटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल आणि 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजिनसह यात 6-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स उपलब्ध आहेत. टाटा पंच ईव्ही स्टँडर्ड (25 किलोवॅट-तास बॅटरी, 315 किमी एमआयडीसी रेंज) आणि लाँग रेंज (35 किलोवॅट-तास बॅटरी, 421 किमी रेंज), अशा दोन व्हेरिएंट्समध्ये येते.मायक्रो-एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये पंचची लोकप्रियता कायम आहे. म्हणून या यादीत टाटा पंच तीसऱ्या स्थानी आहे.
ह्युंदाई क्रेटा (आयसीई + इलेक्ट्रिक)
ह्युंदाई क्रेटानं (आयसीई + इलेक्ट्रिक) या यादीत चौथे स्थान पटकवलंय. ह्युंदाई क्रेटा आणि क्रेटा इलेक्ट्रिक यांनी मिळून 17,921 युनिट्सची विक्री केली. क्रेटामध्ये तीन इंजिन पर्याय आहेत. त्यात 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल आणि 1.5 लीटर टर्बो डीझेल, क्रेटा इलेक्ट्रिक 42 किलोवॅट तास बॅटरीसह 390 किमी एआरएआय रेंज आणि 51.4 किलोवॅट तास लाँग रेंज पॅकसह 473 किमी रेंज देतं. प्रीमियम फीचर्स आणि आकर्षक डिझाइनमुळं क्रेटा मिड-साइज एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये आघाडीवर आहे.
मारुती सुझुकी एर्टिगा
मारुती सुझुकी एर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) एमपीव्हीनं 17,892 युनिट्सची विक्री करत पाचवा क्रमांक पटकवला. यात 1.5 लीटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन (103 एचपी, 137 एनएम) आहे. हे इंजिन 5 स्पीड मॅन्युअल किंवा 5-स्पीड ऑटोमॅटिकसह येतं. 7-इंच टचस्क्रीन (वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो/ऍपल कारप्ले), आर्कामिस साऊंड सिस्टीम, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल आणि सात सीट्स यासारखी फीचर्स एर्टिगाला आघाडीवर ठेवताय. एकूणच, जानेवारी 2026 च्या विक्री आकडेवारीतून ईव्ही मॉडेल्सची वाढती मागणी आणि कॉम्पॅक्ट एसयूव्हींची लोकप्रियता अधोरेखित झालीय.टाटा मोटर्सचे दोन मॉडेल्स टॉप 5 मध्ये असल्यामुळं कंपनीला ग्राहकांची चांगली मागणी असल्याचं दिसून येतंय.
