टॉप 5 एआय स्मार्टफोन्स: मिड-बजेटमध्ये उत्तम पर्याय
मिड-बजेटमध्ये प्रीमियम अनुभव हवा आहे? हे टॉप 5 एआय स्मार्टफोन्स उत्तम कॅमेरा, दमदार बॅटरी आणि रोजचं काम सोपं करणाऱ्या स्मार्ट फीचर्ससह कमी किंमतीत उपलब्ध आहेत.
Published : December 25, 2025 at 3:36 PM IST
मुंबई : आजकाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) असलेले स्मार्टफोन्स ( Best AI Powered Smartphones 2025) रोजच्या आयुष्यात खूप मदत करतात. फोटोग्राफी, बॅटरी ऑप्टिमायझेशन, व्हॉईस असिस्टंट किंवा इतर दैनंदिन कामे सोपी करणं, हे सर्व एआयच्या मदतीनं शक्य होतं. पण महागडे फ्लॅगशिप फोन्स घ्यायचं नसतील तर? मिड-बजेट सेगमेंटमध्येही असे अनेक फोन्स उपलब्ध आहेत जे उत्तम एआय फीचर्स देतात, छान फोटो काढतात आणि बॅटरी लाइफही चांगली असते. या बातमीत आपण 2025 मधील टॉप 5 एआय-पॉवर्ड मिड-बजेट स्मार्टफोन्सबद्दल (AI Powered Mid Range Smartphones 2025) माहिती घेणार आहोत, जे कमी पैशांत प्रीमियम अनुभव देतात.
Xiaomi 14 Civi
शाओमी 14 सिवी हा एक आकर्षक मिड-रेंज फोन आहे, जो Leica-ट्यून्ड कॅमेर्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. यात 6.55 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे जो 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि उच्च ब्राइटनेस देतो. Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसरमुळं परफॉर्मन्स उत्तम आहे. रियर कॅमेर्यात 50 मेगापिक्सेल मुख्य, 50 मेगापिक्सेल टेलिफोटो आणि 12 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे, तर सेल्फीसाठी ड्युअल 32 मेगापिक्सेल कॅमेरा आहे. एआय फीचर्समध्ये कम्प्युटेशनल फोटोग्राफी, एआय फेस अनलॉक आणि Leica-इंस्पायर्ड एआय इमेज प्रोसेसिंग आहे, ज्यामुळं फोटो नैसर्गिक आणि प्रोफेशनल दिसतात. बॅटरी 7400 mAh ची आहे, जी 67W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. हा फोन फोटोग्राफी प्रेमींसाठी उत्तम पर्याय आहे.
Nothing Phone 3a Pro
नथिंग फोन 3ए प्रो त्याच्या युनिक ट्रान्सपेरंट डिझाइन आणि Glyph इंटरफेससाठी ओळखला जातो. यात 6.77 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे जो 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस देतो. तो Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर आणि Nothing OS 4.0 वर चालतो. कॅमेर्यात 50 मेगापिक्सेल मुख्य, 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड आणि 50 मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा मिळतोय. एआय फीचर्समध्ये Circle to Search, एआय न्यूज विगेट आणि Essential Space सारखे टूल्स आहेत जे दैनंदिन कामे सोपी करतात. 5000mAh बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंगमुळं हा फोन स्टायलिश आणि प्रॅक्टिकल दोन्ही आहे. युनिक लूक हवा असणाऱ्यांसाठी हा बेस्ट पर्याय आहे.
Poco F7
पोको एफ7 हा परफॉर्मन्स आणि बॅटरी लाइफसाठी प्रसिद्ध आहे. 6.83 इंचाचा मोठा AMOLED डिस्प्ले 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह येतो. Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसरमुळं गेमिंग आणि मल्टिटास्किंग उत्तम चालते.
कॅमेर्यात 50 मेगापिक्सेल मुख्य आणि 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड आहे, सेल्फी साठी 20 मेगापिक्सेल कॅमेरा देण्यात आला आहे. एआय फीचर्समध्ये AI Beautify, AI Face Unlock, AI Editing Tools, AI Writing, AI Search आणि AI Speech Recognition आहे.
सर्वात मोठी वैशिष्ट्य म्हणजे 6500 mAh बॅटरी जी 90W चार्जिंग सपोर्ट करते. दिवसभरात जास्त वापर करणाऱ्यांसाठी ती परफेक्ट आहे.
Moto Edge 60 Pro
मोटोरोला एज 60 प्रो मध्ये 6.7 इंचाचा P-OLED डिस्प्ले आहे जो 4500 निट्स ब्राइटनेस आणि 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट देतो. MediaTek Dimensity 8350 Extreme प्रोसेसरमुळं स्मूथ परफॉर्मन्स मिळतो. रियर कॅमेर्यात 50 मेगापिक्सेल मुख्य, 10 मेगापिक्सेल आणि 50 मेगापिक्सेल आहे. Moto AI हे मुख्य वैशिष्ट्य आहे, जे प्लेलिस्ट तयार करणे, नोट्स ऑर्गनाइझ करणे किंवा स्क्रीनशॉट्स मॅनेज करणे सारखी कामं सोपी करतं. 6000 mAh बॅटरी आणि 90W चार्जिंगमुळं बॅटरीची चिंता मिटते. प्रीमियम फील आणि Moto चे क्लीन सॉफ्टवेअर हवं असणाऱ्यांसाठी हा चांगला पर्याय आहे.
OnePlus Nord 5
वनप्लस नॉर्ड 5 मध्ये 6.83 इंचाचा Swift AMOLED डिस्प्ले आहे, जो Gorilla Glass प्रोटेक्शनसह येतो. Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसरमुळं जलद आणि स्मूथ अनुभव मिळतो. यात ड्युअल 50 मेगापिक्सेल मुख्य आणि सेल्फीसाठी 50 मेगापिक्सेल कॅमेरा मिळतोय. एआय फीचर्समध्ये AI Unblur, AI Perfect Shot, AI Writer, AI Translation आणि AI Voice Assistant आहे. मोठी बॅटरी आणि OxygenOS चं क्लीन इंटरफेस यामुळं हा फोन दैनंदिन वापरासाठी उत्तम आहे. वनप्लसच्या विश्वासार्हतेसह एआय अनुभव हवा असल्यास हा बेस्ट चॉईस.
हे सर्व फोन्स मिड-बजेटमध्ये उपलब्ध आहेत. यामुळं एआयच्या मदतीनं तुमची कामे सोपी होता. तुमच्या गरजेनुसार, तुम्ही यातील कोणताही फोन खरेदी करू शकता.2025 मध्ये एआय फोन्सचा ट्रेंड वाढतच आहे, त्यामुळं आता अपग्रेड करण्याची उत्तम वेळ आहे..
