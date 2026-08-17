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जुलै 2026 मध्ये स्कूटरच्या विक्रीत 23.75% वाढ; होंडा ॲक्टिव्हा आघाडीवर, इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्येही दमदार वाढ.

जुलै 2026 मध्ये भारतातील स्कूटर विक्रीत 23.75 टक्के वाढ झाली. एकूण विक्री 8 लाख 71 हजार 355 युनिट्स झाली. इलेक्ट्रिक स्कूटरचा वाटा 11.24 टक्के राहिला.

Activa, Jupiter, Access, iQube, Chetak, NTorq, Burgman, Dio.
होंडा ॲक्टिव्हा, आणि ज्यूपिटर (Honda, TVS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 10:22 AM IST

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Updated : August 17, 2026 at 12:19 PM IST

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मुंबई: जुलै 2026 मध्ये भारतातील स्कूटर विक्रीत चांगली वाढ दिसून आली. एकूण स्कूटर विक्री (देशंतर्गत आणि निर्यात मिळून) 8,71,355 युनिट्सवर पोहोचली. ही विक्री जुलै 2025 मधील 7,04,108 युनिट्सच्या तुलनेत 23.75% जास्त आहे. देशांतर्गत विक्री 23.75% नं वाढून 7,98,190 युनिट्स झाली, तर निर्यातीत 23.83% वाढ होऊन ती 73,165 युनिट्सवर पोहोचली. दुचाकींच्या किरकोळ विक्रीमध्ये इलेक्ट्रिक स्कूटरचा वाटा 11.24% इतका होता; गेल्या वर्षी हा वाटा 7.65% होता आणि जून 2026 मध्ये तो 10.59 % झाला.

सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या 10 स्कूटर: RushLane नं दिलेल्या अहवालानुसार, जुलै 2026 मध्येही 'होंडा ॲक्टिव्हा' ही भारतातील सर्वाधिक विक्री होणारी स्कूटर ठरली, तरीही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तिच्या विक्रीत घट झाली. तिची 2,06,170 युनिट्स विक्री झाली, जी जुलै 2025 मधील 2,37,413 युनिट्सच्या तुलनेत 13.16 % कमी आहे. असं असलं तरी, सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या 10 स्कूटरच्या श्रेणीत ॲक्टिव्हाचा वाटा सुमारे 30% राहिला. 'टीव्हीएस ज्युपिटर'नं दुसरं स्थान कायम राखलं; तिची 1,48,595 युनिट्स विक्री झाली, जी गेल्या वर्षीच्या 1,24,876 युनिट्सच्या तुलनेत 18.99% अधिक आहे. 'सुझुकी ॲक्सेस'नं 82,505 युनिट्सच्या विक्रीसह तिसरे स्थान मिळवलं, ज्यात 21.02% वाढ दिसून आली.

इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्ये दमदार वाढ: 'टीव्हीएस आयक्यूब' (TVS iQube) एकूण विक्रीत चौथ्या स्थानावर पोहोचली; तिची 59,386 युनिट्स विक्री झाली, जी 157.78% ची मोठी वाढ दर्शवते. 'बजाज चेतक'ची 47,184 युनिट्स विक्री झाली आणि सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या पहिल्या पाच स्कूटरमध्ये तिने सर्वाधिक (307.32%) वाढ नोंदवली. Ather Rizta च्या 24,833 युनिट्सची विक्री झाली, जी 118.89% ची वाढ दर्शवते. पहिल्या 10 च्या यादीत नसूनही, Hero Vida नं 22,707 युनिट्सची विक्री केली आणि 102.29% ची वाढ नोंदवली. इलेक्ट्रिक स्कूटर विभागात, TVS iQube चा बाजारहिस्सा 38.53%, Bajaj Chetak चा 30.62%, Ather Rizta चा 16.11% आणि Hero Vida चा 14.73% इतका होता.

इतर स्कूटर्सची कामगिरी: TVS NTorq ने 38,336 युनिट्सच्या विक्रीसह सहावं स्थान पटकावलं, ज्यात 46% वाढ झाली. Suzuki Burgman Street च्या विक्रीत 29.03% वाढ होऊन ती 30,607 युनिट्सवर पोहोचली. मात्र, Honda Dio ची विक्री 7.33% नं घसरून 25,903 युनिट्सवर आली. Yamaha RayZR च्या 23,760 युनिट्सची विक्री झाली, जी 44.69 % ची वाढ दर्शवते.

टॉप 10 स्कूटर विक्री : (जुलै 2026)

क्र.स्कूटर मॉडेलजुलै 2026 विक्रीजुलै 2025 विक्रीबदल (%)
1Honda Activa2,06,1702,37,413-13.16%
2TVS Jupiter1,48,5951,24,276+18.99%
3Suzuki Access82,50568,172+21.02%
4TVS iQube59,38623,029+157.87%
5Bajaj Chetak47,18411,584+307.32%
6TVS NTORQ38,33626,258+46.00%
7Suzuki Burgman Street30,60723,720+29.03%
8Honda Dio25,90327,951-7.33%
9Another Rijta24,83311,345+118.89%
10Yamaha Ray Zr23,76026,421+44.69%

स्कूटर विभागात ICE (इंधन-आधारित) आणि इलेक्ट्रिक अशा दोन्ही प्रकारच्या मॉडेल्समध्ये जोरदार गती दिसून येत आहे. Honda Activa अव्वल स्थानावर कायम असतानाच, TVS Jupiter आणि Suzuki Access आपली स्थिती बळकट करत आहेत. इलेक्ट्रिक स्कूटर्सच्या जलद वाढीमुळं दुचाकी बाजारात ईव्ही (EV) चा प्रसार नव्या उच्चांकावर पोहोचत आहे.

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Last Updated : August 17, 2026 at 12:19 PM IST

TAGGED:

ACTIVA
JUPITER
ACCESS
IQUBE
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