नवीन मॅकबुक प्रो, आयपॅड मिनी, M6 चिपसह 14-इंचाचे मॅकबुक प्रो आणि आयमॅक विक्रीसाठी उपलब्ध
ॲपलचे CEO टिम कूक यांनी नवीन टच मॅकबुक प्रो, आयपॅड मिनी आणि प्रगत M6 आयमॅक बाजारात आणल्याची घोषणा केली आहे.
Published : November 7, 2026 at 7:10 AM IST
मुंबई : जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी ॲपलनं (Apple) क्रिएटिव्ह प्रोफेशनल्स आणि तंत्रज्ञानप्रेमींसाठी एकाच वेळी अनेक शक्तिशाली उत्पादने बाजारात आणली आहेत. यामध्ये संपूर्णपणे नवीन मॅकबुक प्रो (MacBook Pro), आयपॅड मिनी (iPad Mini), शक्तिशाली M6 चिपसह सज्ज असलेले 14-इंचाचे मॅकबुक प्रो आणि नवीन आयमॅक (iMac) यांचा समावेश आहे. ॲपलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कूक यांनी या संदर्भात माहिती देताना सांगितलं की, ही नवीन उपकरणे वापरकर्त्यांना नवनिर्मितीचे आणि सर्जनशीलतेचे नवनवीन मार्ग उपलब्ध करून देतील. ही सर्व उत्पादने आता खरेदीसाठी उपलब्ध करण्यात आली असून, याबद्दलची सविस्तर माहिती ॲपलच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
The all-new MacBook Pro, iPad mini, 14-inch MacBook Pro with M6, and iMac introduce new ways to create! They’re available now. https://t.co/qAo12ex0G7— Tim Cook (@tim_cook) November 6, 2026
मॅकबुक प्रो मध्ये पहिल्यांदाच 'टच' क्षमता : ॲपलनं आपल्या लॅपटॉप श्रेणीमध्ये एक क्रांतिकारी पाऊल उचललं आहे. टिम कूक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीनं नवीन मॅकबुक प्रो मध्ये पहिल्यांदाच 'टच स्क्रीन' (Touch Capability) सुविधा समाविष्ट केली आहे. या लॅपटॉपमध्ये अत्यंत प्रगत असा प्रो-एलईडी एक्सडीआर (PROLED XDR) डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो डिझायनर्स, व्हिडिओ एडिटर्स आणि डिजिटल आर्टिस्टना उत्कृष्ट रंगसंगती आणि जिवंत व्हिज्युअल्सचा अनुभव देईल. या नव्या डिस्प्ले आणि टच वैशिष्ट्यांमुळं क्रिएटिव्ह क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या कामाचा वेग आणि अचूकता कमालीची वाढणार आहे. तंत्रज्ञान विश्वात ॲपलचा हा बदल अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
ब्रॉडकॉमसोबत ऐतिहासिक करार : हार्डवेअरमधील नाविन्यपूर्ण बदलांसोबतच ॲपलनं आपल्या पुरवठा साखळी (Supply Chain) आणि प्रोसेसर निर्मितीला बळकट करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपनीनं अमेरिकेतील आघाडीची सेमीकंडक्टर कंपनी 'ब्रॉडकॉम' (Broadcom) सोबत आतापर्यंतचा सर्वात मोठा व्यावसायिक करार केला आहे. या भागीदारीमुळं अमेरिकेतच देशांतर्गत सेमीकंडक्टर (चिप) उत्पादनाला मोठी चालना मिळणार आहे. ॲपलनं आपल्या उपकरणांसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांची उपलब्धता वेळेत व्हावी आणि तंत्रज्ञानात स्वावलंबन यावं, यासाठी ही गुंतवणूक केली आहे.
The all-new MacBook Pro, iPad mini, 14-inch MacBook Pro with M6, and iMac are now available! Which one do you have your eye on? https://t.co/yu3wFFJ51u— Greg Joswiak (@gregjoz) November 6, 2026
ॲपलचं प्रगत तंत्रज्ञान : गेल्या काही वर्षांत ॲपलनं केवळ सॉफ्टवेअरच नव्हे, तर हार्डवेअर आणि उत्पादन प्रक्रियेतही अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. अत्याधुनिक M6 चिपचा विकास, ओएलईडी स्क्रीन तंत्रज्ञान आणि स्थानिक पातळीवरील चिप निर्मिती या सर्व गोष्टी ॲपलच्या भविष्यातील धोरणात्मक विस्ताराची साक्ष देतात. टिम कूक यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीनं केवळ ग्राहकांना आकर्षित करणारी उत्पादनेच तयार केली नाहीत, तर जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञान निर्मितीचे नवे निकष प्रस्थापित केले आहेत. हे नवीन डिवाईसेस थेट स्टोअर्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध झाल्यामुळं आगामी सणांच्या काळात ॲपलच्या विक्रीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हे वाचलंत का :