टिम कुक यांचा अखेरचा दिवस: 15 वर्षांनंतर ॲपलचं सीईओपद जॉन टर्नुस यांच्याकडं
टिम कुक यांचा ॲपलचे सीईओ म्हणून आज शेवटचा दिवस आहे. उद्यापासून जॉन टर्नुस नवीन ॲपलचे सीईओ होतील.
Published : August 31, 2026 at 11:06 AM IST
मुंबई : टिम कुक यांचं नाव तुम्ही अनेकदा ऐकलं असेल. विशेषतः ऍपल डिव्हाइसच्या चाहत्यांना टिम कुक (Tim Cook) यांची माहिती चांगलीच असेल, कारण गेल्या 15 वर्षांपासून ते ॲपलचे सीईओ आहेत. 31 ऑगस्ट 2026 म्हणजे आज त्यांचा शेवटचा दिवस आहे. उद्या म्हणजे 1 सप्टेंबर 2026 पासून जॉन टर्नुस (John Ternus) ॲपलचे नवीन सीईओ होतील. टिम कुक यांनी 2011 मध्ये स्टीव्ह जॉब्स यांच्या निवृत्तीनंतर ऍपलच्या सीईओपदाची जबाबदारी सांभाळली होती. स्टीव्ह जॉब्स यांनी राजीनामा दिला तेव्हा, अनेकांना वाटत होतं की त्यांच्याशिवाय ॲपल कंपनी कशी चालेल. पण टिम कुक यांनी 2011 ते 2026 या काळात ॲपलला जगातील सर्वात मोठ्या आणि लोकप्रिय कंपन्यांपैकी एक बनवलं, हे सर्वांनाच माहीत आहे.
A song 40 years in the making — @thebeatles’ 'Now and Then’ is available on Apple Music today!https://t.co/U9zdJC9eKd— Tim Cook (@tim_cook) November 2, 2023
कंपनीची वाढ आणि आर्थिक यश : कुक यांनी सूत्रे हाती घेतली तेव्हा ॲपलची किंमत सुमारे 350 अब्ज डॉलर होती. आज ती सुमारे 4 ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास पोहोचली आहे. कंपनीच्या शेअरची किंमत तेव्हा सुमारे 13 डॉलर होती, जी आता 319 डॉलर ओलांडली आहे. वार्षिक उत्पन्न 108 अब्ज डॉलरवरून 400 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त झालं आहे. हे आकडे केवळ संख्या नाहीत, तर टिम कुक यांच्या यशाचे ठोस पुरावे आहेत.
सेवांचे विस्तार आणि जागतिक वाढ : टिम कुक यांनी ॲपलला फक्त फोन आणि संगणक विकणाऱ्या कंपनीपुरतं मर्यादित ठेवलं नाही. त्यांनी सेवांच्या व्यवसायालाही मोठं प्रोत्साहन दिलं. ॲप स्टोअर, ॲपल म्युझिक, ॲपल पे यांसारख्या सेवांमुळं कंपनीला दरवर्षी 100 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळू लागलं. हार्डवेअरच्या तुलनेत सेवांमधून जास्त नफा होऊ लागला. फोन विक्री थोडी मंदावली तरी सेवांमुळं कंपनीची कमाई टिकून राहत होती. कुक यांनी जागतिक स्तरावरही विस्तार केला. आता ॲपलची उत्पादनं सुमारे 200 देशांमध्ये विकली जातात. जगभरात 500हून अधिक रिटेल स्टोअर्स आहेत. सक्रिय डिव्हाइस वापरणाऱ्यांची संख्या 2.5 अब्जपर्यंत पोहोचली असून कर्मचाऱ्यांच्या संख्येतही लाखोंनी वाढ झाली आहे.
Amazing to see the excited crowds today in Paris to preview Apple Watch for the first time at @coletteparis pic.twitter.com/YTqzbqSGhC— Tim Cook (@tim_cook) September 30, 2014
नवीन उत्पादने आणि स्वतःची चिप : कुक यांच्या काळात ॲपलनं अनेक महत्त्वाची उत्पादनं बाजारात आणली. 2015 मध्ये पहिली ॲपल वॉच लाँच झाली, ज्यात ECG, ऑक्सिजन लेव्हल तपासणी आणि फॉल डिटेक्शन यांसारखे आरोग्यविषयक वैशिष्ट्ये होती. 2016 मध्ये एअरपॉड्स आले, ज्यांनी वायरलेस इअरबड्सची बाजारपेठच बदलून टाकली. त्यानंतर सर्वात मोठा तांत्रिक बदल म्हणजे स्वतःची चिप तयार करणे. पूर्वी मॅक संगणकांमध्ये इंटेलच्या चिप्स वापरल्या जात. कुक यांनी ॲपल सिलिकॉन प्लॅटफॉर्म सुरू केला. आता कंपनी स्वतः चिप्स डिझाइन करते, ज्यामुळं कामगिरी सुधारली आणि नियंत्रणही वाढलं आहे. पर्यावरण आणि गोपनीयतेवरही त्यांनी भर दिला. 2015 च्या तुलनेत कार्बन फुटप्रिंट 60 टक्क्यांहून अधिक कमी केला, तर उत्पन्न दुप्पट झालं. वापरकर्त्यांच्या डेटा सुरक्षिततेसाठी इतर कंपन्यांपेक्षा वेगळे नियम आणले, ज्यामुळं गोपनीयतेच्या बाबतीत ॲपल आघाडीवर मानले जाते.
आव्हाने आणि भविष्यातील जबाबदारी : टिम कुक यांचा 15 वर्षांचा प्रवास सहज नव्हता. अनेक यशांबरोबर आव्हानंही आली. डिव्हाइस, सेवा आणि गोपनीयतेवर लक्ष केंद्रित केलं, तर इतर कंपन्या एआय क्षेत्रात वेगानं पुढे गेल्या. नवीन सीईओसाठी एआय तंत्रज्ञानात ॲपलला इतरांच्या बरोबरीनं किंवा पुढे नेणे हे मोठं आव्हान असेल.
तरीही कुक यांनी ॲपलला केवळ मोठेच नव्हे, तर मजबूत, स्थिर आणि जागतिक बनवलंय. स्टीव्ह जॉब्स यांनी पाया रचला, तर कुक यांनी त्यावर भव्य इमारत उभी केली. आता जॉन टर्नुस यांच्यावर ती इमारत आणखी उंच करण्याची जबाबदारी आहे. टिम कुक यांनी सीईओपद सोडलं आहे, पण कंपनी सोडली नाही. ते एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन म्हणून ॲपलसोबतच राहतील.
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