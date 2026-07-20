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पक्षीनिरीक्षणातील 'एआय स्लोप'चा धोका: बनावट छायाचित्रांमुळं विज्ञानासमोर आव्हान

पक्षीनिरीक्षकांसाठी, दुर्मिळ प्रजाती दिसणे हा एक अत्यंत आनंदाचा क्षण असतो; तथापि, एआय-निर्मित बनावट छायाचित्रे आता विज्ञानाच्या विश्वासार्हतेला धोका निर्माण करत आहेत.

Threat of AI Slope in Birdwatching:
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Canva)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 20, 2026 at 4:16 PM IST

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मुंबई: पक्षीनिरीक्षकांसाठी, एखाद्या दुर्मिळ प्रजातीला तिच्या नेहमीच्या अधिवासाबाहेर पाहणे हे स्वप्न सत्यात उतरल्यासारखेच असतं. युनायटेड किंगडममध्ये, अशा घटना अनेकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेचा विषय ठरतात. उदाहरणार्थ, आफ्रिका आणि दक्षिण युरोपचा मूळ रहिवासी असलेला 'वेस्टर्न रीफ हेरॉन' हा पक्षी जून महिन्यात उत्तर वेल्समधील एका किनारपट्टीच्या गावात दिसला होता, ज्यामुळं पक्षीनिरीक्षणाच्या चर्चांना सुरुवात झाली. मात्र, पक्षीनिरीक्षणाला एक नवीन धोका निर्माण झाला आहे. एआयनिर्मित बनावट किंवा बदललेल्या प्रतिमा (ज्यांना अनेकदा "एआय स्लॉप" म्हटले जाते) त्यामुळं हा धोका निर्माण झाला आहे.शास्त्रज्ञांनी पक्षीनिरीक्षकांना एआयचा वापर मर्यादित ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे, कारण या प्रतिमा iNaturalist आणि मॅकॉले लायब्ररीसारख्या नागरिक विज्ञान मंचांच्या विश्वासार्हतेला धोका निर्माण करू शकतात. या मंचांचा वापर प्रजातींचं वितरण, स्थलांतरण पद्धती आणि हवामान बदलाच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी नियमितपणे केला जातो.

एआय आणि बनावट फोटोंचा वाढता प्रभाव: चॅटजीपीटी (ChatGPT) आणि गूगल जेमिनी (Google Gemini) सारख्या जनरेटिव्ह एआय प्लॅटफॉर्मच्या उदयानंतर, वन्यजीव छायाचित्रण मंचांवर दुर्मिळ पक्ष्यांच्या बनावट किंवा डिजिटल पद्धतीनं बदल केलेल्या प्रतिमांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. उच्च-गुणवत्तेच्या बनावट प्रतिमा काही सेकंदात तयार केल्या जाऊ शकतात, किंवा फोटोमधील अडथळा आणणाऱ्या फांद्या किंवा पानं काढून टाकण्यासाठी एआयचा वापर केला जाऊ शकतो. तथापि, या प्रक्रियेमुळं नकळतपणे पक्ष्याची शारीरिक वैशिष्ट्ये बदलू शकतात किंवा वेगवेगळ्या प्रजातींची वैशिष्ट्ये मिसळली जाऊ शकतात. नेचर या प्रतिष्ठित वैज्ञानिक नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या एका लेखात, संशोधकांनी असा इशारा दिला आहे की प्रजातींची नोंद करणाऱ्या डेटाबेसमध्ये शेकडो बनावट प्रतिमा आधीच आढळून आल्या आहेत. याहूनही अधिक प्रतिमा अजूनही अज्ञात असण्याची शक्यता आहे. यामुळं सार्वजनिक सहभागातून गोळा केलेल्या डेटाच्या विश्वासार्हतेला धोका निर्माण झाला आहे. त्यांच्या मते, पूर्णपणे बनावट घटना दुर्मिळ आणि सहज ओळखता येण्यासारख्या असल्या तरी (उदा. सायबेरियामध्ये टुकान पक्षी दिसणे), एआय संपादनामुळं अप्रत्यक्षपणे चुकीच्या नोंदी होत आहेत. मध्य ब्राझीलमध्ये एका लाल पंखांच्या ब्लॅकबर्डची (Red-winged Blackbird) चुकीनं नोंद झाली होती. ही प्रजाती सामान्यतः उत्तर अमेरिकेत आढळते. एआय (AI) एडिटिंगद्वारे 'एपॉलेट ओरिओल' (Epaulet Oriole) या सामान्य पक्ष्याच्या छायाचित्रात 'रेड-विंग्ड ब्लॅकबर्ड'ची (Red-winged Blackbird) वैशिष्ट्ये मिसळली गेली, ज्यामुळं एक दिशाभूल करणारी प्रतिमा तयार झाली.

मँचेस्टर मेट्रोपॉलिटन युनिव्हर्सिटीतील पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. अलेक्झांडर लीज म्हणतात, "आजकाल फेसबुकवरील वन्यजीव छायाचित्रांचा एक मोठा भाग एआयद्वारे तयार केलेला असतो. या प्रतिमांच्या आधारे प्रजातींचे वितरण आणि त्यांच्या अस्तित्वाची वेळ यांचा अभ्यास करणे कठीण झालं आहे."

'सिटिझन सायन्स'वर (नागरिक विज्ञान उपक्रमांवर) होणारा परिणाम: 'आय-नॅचरलिस्ट' (iNaturalist) सारख्या प्लॅटफॉर्मवर 61 कोटींहून अधिक छायाचित्रे उपलब्ध आहेत; त्यापैकी केवळ 1,400 छायाचित्रांबाबत एआयचा वापर झाल्याचं निदर्शनास आलं आहे. तरीही, 'आय-नॅचरलिस्ट'चं कम्युनिटी सपोर्ट डायरेक्टर टोनी इवानं (Tony Iwane) नमूद करतात की, "सामान्य जनतेकडून इतक्या मोठ्या प्रमाणात माहिती (डेटा) मिळवणे शास्त्रज्ञांसाठी कठीण असते. हे प्लॅटफॉर्म 'रिअल-टाइम सेन्सर्स'प्रमाणे काम करतात; त्याद्वारे हवामान बदलामुळं विविध प्रजातींचे स्थलांतर कोठे होत आहे किंवा वनस्पतींना फुलं कधी येत आहेत, याचा मागोवा घेता येतो. यात अचूकता अत्यंत महत्त्वाची आहे." एआयचा अतिवापर संवर्धनाच्या प्रयत्नांची दिशाभूल करू शकतो. वन्यजीव छायाचित्रकारांना सुंदर छायाचित्रे टिपण्यात आनंद मिळत असला, तरी या पद्धतीचे भविष्यातील संशोधनावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. शास्त्रज्ञ आणि संबंधित प्लॅटफॉर्म्स वापरकर्त्यांना आवाहन करत आहेत की, त्यांनी एआय एडिटिंगचा वापर स्पष्टपणे नमूद करावा आणि त्याचा वापर मर्यादित ठेवावा. पक्षीनिरीक्षण आणि 'सिटिझन सायन्स'चे भवितव्य अचूक माहितीवर अवलंबून आहे.

Conclusion:

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एआय स्लोप
INATURALIST
THREAT OF AI SLOPE IN BIRDWATCHING

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