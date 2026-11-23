युट्युबर ध्रुव राठीविरुद्ध तिसरे अजामीनपात्र वॉरंट जारी
यापूर्वी साकेत न्यायालयानं 17 ऑक्टोबर आणि 31 ऑक्टोबर रोजी ध्रुव राठीविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केलं होतं, त्यानंतर आता हे नवीन अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आलं आहे.
Published : November 23, 2026 at 3:02 PM IST
दिल्ली : दिल्लीतील साकेत न्यायालयाने 2018 मधील फौजदारी मानहानीच्या प्रकरणात प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट (NBW) जारी केलं आहे. वारंवार समन्स आणि जामीनपात्र वॉरंट बजावूनही राठी न्यायालयात हजर न राहिल्यामुळं ही कारवाई करण्यात आली आहे.
न्यायालयाचा आदेश: साकेत न्यायालयातील न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) अनाम रईस खान यांनी हे अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 डिसेंबर 2026 रोजी निश्चित केली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी: मे 2018 मध्ये, ध्रुव राठीनं आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर 'भाजप आयटी सेल भाग 2' (BJP IT Cell Part II) नावाचा एक व्हिडिओ अपलोड केला होता.या व्हिडिओमध्ये राठीनं भाजपा आयटी सेलनं तक्रारदाराला लाच देऊन स्वतःची (राठीची) बदनामी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता.
A Saket court in Delhi has issued a non-bailable warrant against YouTuber Dhruv Rathee in an eight-year-old criminal defamation case after he failed to appear before the court. The court had earlier issued a bailable warrant against him on October 17, but it could not be served. The next hearing is scheduled for December 3.— IANS (@ians_india) November 23, 2026
कोण आहेत तक्रारदार? : 'आय सपोर्ट नरेंद्र मोदी' (I Support Narendra Modi) या फेसबुक पेजचे संस्थापक विकास संस्कृत्यायन (ज्यांना विकास पांडे म्हणूनही ओळखलं जातं) यांनी राठीविरुद्ध फौजदारी मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. त्यांचा असा दावा आहे की, या व्हिडिओमुळे त्यांची बदनामी झाली आहे. (दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरही हाच व्हिडिओ रिट्विट केल्याप्रकरणी खटला चालला होता; नंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याबद्दल खेद व्यक्त केला होता.)
का जारी झालं वॉरंट? : या प्रकरणात राठीला सर्वप्रथम जुलै 2019 मध्ये समन्स बजावण्यात आलं होतं. मात्र, राठी परदेशात (जर्मनी/ऑस्ट्रियामध्ये) राहत असल्यानं, गेल्या काही वर्षांत त्याला नोटीस बजावण्यात सतत अडचणी येत होत्या. अलीकडेच, ऑक्टोबर 2026 मध्ये (17 ऑक्टोबर आणि 31 ऑक्टोबर रोजी), न्यायालयानं त्याच्याविरुद्ध दोनदा जामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. परंतु, गुरुग्राममधील त्याचं निवासस्थान बंद आढळल्यामुळं आणि वॉरंटची अंमलबजावणी होऊ न शकल्यामुळं, न्यायालयानं आता तिसऱ्यांदा अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं आहे.
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