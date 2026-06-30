90 च्या दशकातील आयकॉनिक टाटा सिएरा आता ईव्हीमध्येही उपलब्ध, जाणून घ्या किंमत, फिचर अन् पाहा फोटो
टाटानं मंगळवारी 'सिएरा ईव्ही' ही नवी इलेक्ट्रिक एसयुव्ही भारतीय बाजारपेठेत उतरवत ईव्हीच्या बाजारपेठेत आपलं आणखीन एक नवं प्रॉडक्ट सादर केलंय.
Published : June 30, 2026 at 10:17 PM IST
मुंबई : 90 च्या दशकात अनेकांना आपल्या दणकट लुक आणि क्षमतेनं भुरळ घालणाऱ्या टाटा सिएराचा नवा अवतार नोव्हेंबर 2025 मध्ये दाखल झाला. परफॉर्मन्सच्या बाबतीत नव्या सिएराच्या 1.5 लीटर क्षमतेच्या इंजिननं या सेगमेंटमधील चाहत्यांना काहीसं निराशच केलंय. मात्र ही कमी दूर करण्याकरता टाटानं मंगळवारी 'सिएरा ईव्ही' ही नवी इलेक्ट्रिक एसयुव्ही भारतीय बाजारपेठेत उतरवत ईव्हीच्या बाजारपेठेत आपलं आणखीन एक नवं प्रॉडक्ट सादर केलंय.
सिएरा ईव्हीची आकर्षक किंमत - सध्या मार्केटिंगच्या जगात एक नियम प्रत्येक गोष्टीवर लागू होतो. तो म्हणजे तुम्ही जर इतरांपेक्षा वेगळ काही नाही दिलत तर तुमचा टिकाव लागणं कठीणय. टाटा सिएरा ईव्ही ही भारतामध्ये ₹18.79 लाख (एक्स-शोरूम) या आकर्षक किमतीत मंगळवारी भारतीय बाजारपेठेत अधिकृतपणे लाँच झालीय. तर क्वाडव्हील ड्राईव्हचं टॉप व्हेरिएंट ₹24.79 लाख रूपयांत उपलब्ध करून देण्यात आलंय. जे इतर आघाडीच्या ब्रँड्सच्या तुलनेत जरा कमीच म्हणावं लागेल.
बॅटरी क्षमता आणि किंमत : सिएरा ईव्ही एकूण दोन बॅटरी पॅक आणि विविध ट्रिम्समध्ये उपलब्ध आहे.
63 kWh बॅटरी मॉडेल (RWD):Pure – ₹18.79 लाख
Pure S – ₹19.99 लाख
Adventure – ₹20.99 लाख
Empowered – ₹22.79 लाख
75 kWh बॅटरी मॉडेल (AWD/QWD):Adventure – ₹22.19लाख
Empowered – ₹23.79लाख
Empowered A – ₹24.79लाख
टाटा मोटर्सची ही बहुप्रतिक्षित इलेक्ट्रिक एसयूव्ही (eSUV) तिच्या आयकॉनिक बॉक्सी डिझाइन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानासह बाजारात अवतरली आहे. या कारचं बुकिंग सुरू करण्यात असून 15 जुलैपासून ग्राहकांना डिलिव्हरी सुरू होईल.
बॅटरी, रेंज आणि परफॉर्मन्स : ही कार टाटाच्या अत्याधुनिक Acti.ev+ आर्किटेक्चरवर आधारित आहे. ज्यात ग्राहकांना दोन बॅटरी पर्याय मिळतात. 63 kWh बॅटरी पॅक व्हेरियंटमध्ये सिंगल मोटर (रिअर-व्हील ड्राइव्ह - RWD) जी 565 किमी (MIDC प्रमाणित) रेंज देईल असा कंपनीचा दावाय. तर 75 kWh बॅटरी पॅक फुल चार्जमध्ये 665 किमीची रेंज देईल. ऑल-व्हील ड्राइव्ह (AWD/QWD) च्या टॉप व्हेरियंटमध्ये ड्युअल-मोटर असून ती 504 Nm चा दमदार टॉर्क जनरेट करते. फास्ट चार्जिंग: 120 kW डीसी फास्ट चार्जरच्या मदतीनं ही कार अवघ्या 26 मिनिटांत 20% ते 80% चार्ज होऊ शकते. तसेच 15 मिनिटांच्या चार्जिंगवर 263 किमीची रेंज देते असा कंपनीचा दावाय. या ईव्हीत V2L आणि V2V या चार्जिंग तंत्रज्ञानामुळे कारच्या बॅटरीचा वापर करून इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे चालवू शकता तसेच दुसऱ्या ईव्हीलाही चार्ज करण्याची सोय यात देण्यात आलीय.
गाडतील इतर आकर्षक फिचर्स - यात एक खास 'बूस्ट मोड' देण्यात आलाय. ज्याची कळ दाबता ही कार अवघ्या 5.8 सेकंदात 0 ते 100 किमीचा वेग गाठू शकते. नवी सिएरा ही ऑफ-रोडिंगसाठी सज्ज असल्याचा दावा करत कंपनीनं यात 6 कस्टमायझेबल टेरेन मोड दिलेत. यात 622 लीटरची प्रशस्त अशी बूट स्पेस (डिकी) मिळते. तर मधल्या सीट फोल्ड केल्यावर गाडीत 24 केबिन बॅग मावू शकतील, जो 1257 लीटर असल्याचा टाटाचा दावा आहे.
डिझाइन आणि इंटिरिअर : नव्या 2025 सिएराचा स्पोर्टी लुक ईव्हीतही कायम ठेवण्यात आलाय. पुढीच्या भागात बंद ग्रिल, एलईडी लाईट बार, नवीन बंपर आणि आकर्षक 18-इंचाचे अलॉय व्हील्स कायम ठेवण्यात आलेत. फ्रंट केबिनमध्ये तीन स्क्रीन्सचा लांबलचक सेटअप देण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 10.25 इंचाचा डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, 12.3 इंचाची टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट स्क्रीनचे दोन स्वतंत्र डिस्प्ले समाविष्ट आहेत. याशिवाय पॅनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्युअल-झोन ऑटोमॅटिक एसी, हेड्स-अप डिस्प्ले आणि 12 स्पीकर्सनी सज्ज असलेला जेबीएलचा दमदार साउंड सिस्टम देण्यात आलाय.
सुरक्षा वैशिष्ट्ये : सुरक्षिततेच्या बाबतीत टाटानं या कारमध्ये कोणतीही तडजोड केलेली नाही. 6 एअरबॅग्ज आणि सर्व चाकांना डिस्क ब्रेक्स. Level 2 ADAS (प्रगत ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम).540-डिग्री कॅमेरा (ज्यामध्ये संपूर्ण कारचा व्ह्यू आणि गाडीच्या सहा बाजूंची ट्रान्सपरंट व्ह्यू मिळतो). इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) आणि ऑटो पार्क असिस्टसह अशी अत्याधुिक फचर्सही या गाडीत देण्यात आलीत. टाटा मोटर्स नेहमी आकर्षक गाड्या बाजारात आणत असते. टाटाच्या या नव्या इलेक्ट्रिक SUV चं डिझाइन, फीचर्स आणि आयकॉनिक Sierra ब्रँडला आधुनिक रूप देत टाटानं ही SUV प्रीमियम ईव्ही सेगमेंटमध्ये उतरवलीय. ज्याला ग्राहक कसा प्रतिसाद देतात हे लवकरच स्पष्ट होईल.
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