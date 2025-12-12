ETV Bharat / technology

The Game Awards 2025 : क्लेयर ऑबस्क्युर एक्सपेडिशन 33 नं 9 पुरस्कार जिंकून रचला इतिहास

द गेम अवॉर्ड्स 2025 मध्ये क्लेयर ऑबस्क्युर एक्सपेडिशन 33' नं इतिहास रचला. गेम ऑफ द इयरसह एकूण 9 पुरस्कार जिंकून इंडी गेमिंगला नवी उंची मिळालीय.

The Game Awards 2025, Claire Obscure Expedition 33
The Game Awards 2025 (The Game Awards and PlayStation)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 12, 2025 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लॉस एंजेलिस : गेमिंग जगतातील सर्वात मोठ्या कार्यक्रमांपैकी एक असलेल्या 'द गेम अवॉर्ड्स 2025' चे आयोजन गुरुवारी रात्री (11 डिसेंबर) लॉस एंजेलिसमधील पीकॉक थिएटरमध्ये झालं. हा कार्यक्रम गेमिंग उत्कृष्टतेचा उत्सव असून, त्यात मोठ्या घोषणा, नवीन ट्रेलर्स आणि पुरस्कार वितरणाचा (The Game Awards 2025 winners list ) समावेश होता. या वर्षी फ्रेंच स्टुडिओ सँडफॉल इंटरॅक्टिव्हच्या डेब्यू गेम क्लेयर ऑबस्क्युर: एक्सपेडिशन 33 नं सर्वाधिक लक्ष वेधलं.

क्लेयर ऑबस्क्युरएक्सपेडिशन 33
क्लेयर ऑबस्क्युरएक्सपेडिशन 33 या गेमनं गेम ऑफ द इयर (Game of the Year) हा सर्वोच्च पुरस्कार जिंकला.या गेमनं केवळ याच श्रेणीतच नाही, तर एकूण 9 पुरस्कार जिंकून इतिहास रचला. यापूर्वी 'द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2' नं 7 पुरस्कार जिंकले होते, त्याचा हा नवीन विक्रम आहे. हा गेम 12-13 नामांकनांसह सर्वाधिक नामांकित गेम होता आणि त्याने सर्वाधिक श्रेणींमध्ये विजय मिळवला.

क्र.पुरस्काराचे नाव
1वर्षातील सर्वोत्तम गेमGame of the Year
2सर्वोत्तम गेम दिग्दर्शनBest Game Direction
3सर्वोत्तम कथाBest Narrative
4सर्वोत्तम स्वतंत्र गेमBest Independent Game
5डेब्यू इंडी गेमDebut Indie Game
6सर्वोत्तम आरपीजीBest RPG
7सर्वोत्तम कला दिग्दर्शनBest Art Direction
8सर्वोत्तम अभिनय (जेनिफर इंग्लिश)Best Performance (Jennifer English)
9सर्वोत्तम ध्वनी आणि संगीतBest Score & Music

द गेम अवॉर्ड्स २०२५: (इतर प्रमुख पुरस्कारांची यादी)

क्र.पुरस्काराचे नाव (मराठी)पुरस्काराचे नाव (इंग्रजी)विजेता
1सर्वोत्तम मल्टीप्लेयरBest MultiplayerArc Raiders
2सर्वोत्तम स्पोर्ट्स/रेसिंग गेमBest Sports/Racing GameMario Kart World
3सर्वोत्तम कम्युनिटी सपोर्टBest Community SupportBaldur's Gate 3
4सर्वोत्तम ध्वनी डिझाइनBest Audio DesignBattlefield 6
5सर्वोत्तम अ‍ॅक्शनBest ActionHades 2
6सर्वोत्तम अ‍ॅक्शन/अ‍ॅडव्हेंचर गेमBest Action/Adventure GameHollow Knight: Silksong
7सर्वोत्तम कुटुंब गेमBest Family GameDonkey Kong Bananza
8सर्वोत्तम फायटिंग गेमBest Fighting GameFatal Fury: City of the Wolves
9सर्वोत्तम मोबाइल गेमBest Mobile GameUmamusume: Pretty Derby
10सर्वोत्तम चालू गेमBest Ongoing GameNo Man’s Sky
11सर्वोत्तम स्ट्रॅटेजी/सिम गेमBest Strategy/Sim GameFinal Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
12सर्वोत्तम AR/VR गेमBest AR/VR GameThe Midnight Walk
13सर्वोत्तम अ‍ॅडाप्टेशनBest AdaptationThe Last of Us Season 2
14अ‍ॅक्सेसिबिलिटीमध्ये इनोव्हेशनInnovation in AccessibilityDoom: The Dark Ages
15परिणामकारक गेम्सGames for ImpactSouth of Midnight
16सर्वोत्तम ईस्पोर्ट्स गेमBest Esports GameCounter-Strike 2
17सर्वोत्तम ईस्पोर्ट्स खेळाडूBest Esports AthleteChovy
18सर्वोत्तम ईस्पोर्ट्स टीमBest Esports TeamTeam Vitality (Counter-Strike 2)
19वर्षातील सर्वोत्तम कंटेंट क्रिएटरContent Creator of the YearMoistCr1tikal
20सर्वाधिक अपेक्षित गेमMost Anticipated GameGrand Theft Auto 6
21खेळाडूंची आवाजPlayers' VoiceWuthering Waves
22गेम चेंजर पुरस्कारGame Changer AwardGirls Make Games

कार्यक्रमात अनेक मोठ्या घोषणा झाल्या. स्टार वॉर्स: फेट ऑफ द ओल्ड रिपब्लिक या नवीन गेमचा टीझर लाँच झाला, जो स्टार वॉर्स: नाइट्स ऑफ द ओल्ड रिपब्लिकच्या टीमनं बनवला आहे. लारियन स्टुडिओजनं त्यांचा सर्वात मोठा गेम डिव्हिनिटीचा ब्रुटल ट्रेलर दाखवला. रेसिडेंट ईव्हिल रेक्वियममध्ये लिऑन एस केनेडी खेळता येणार असल्याचं सांगण्यात आलं, हा गेम 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी येईल. टॉम्ब रेडर: कॅटॅलिस्ट आणि कंट्रोल: रेझोनंट या गेम्सचे ट्रेलर्सही प्रदर्शित झाले. द गेम अवॉर्ड्स 2025 हा गेमिंग उत्साहींसाठी एक अविस्मरणीय कार्यक्रम ठरला. क्लेयर ऑबस्क्युर: एक्सपेडिशन 33 च्या यशानं भविष्यातील गेमिंगसाठी नवीन मानक प्रस्थापित केले.

हे वाचलंत का :

  1. 2025 मधील प्रमुख सायबर हल्ले : क्रिप्टोकरन्सी, ऑटोमोटिव्ह आणि आरोग्य क्षेत्राचं मोठं नुकसान
  2. व्हॉट्सअ‍ॅपचं धमाकेदार अपडेट : मिस्ड कॉलवर व्हॉइस नोट, स्टेटससह फोटो आणि व्हिडिओ अधिक मजेदार
  3. इंस्टाग्रामनं आणलं Your Algorithm फीचर: रील्स फीडमध्ये आता मिळणार नियंत्रण

TAGGED:

THE GAME AWARDS 2025
CLAIRE OBSCURE EXPEDITION 33
द गेम अवॉर्ड्स 2025
क्लेयर ऑबस्क्युरएक्सपेडिशन 33
GAME AWARD 2025 WINNER LIST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.