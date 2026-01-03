टेस्लाच्या विक्रीत घट : चीनची BYD जगातील सर्वात मोठी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी
टेस्लाच्या कंपनीच्या विक्रीत मोठी घट झाली असून चीनची बीवायडी जगातील सर्वात मोठी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपनी बनली आहे.
Published : January 3, 2026 at 2:43 PM IST
नवी दिल्ली : 2026 मध्ये चीनच्या BYD कंपनीनं 2.26 दशलक्ष ईव्ही विकून टेस्लाला मागं टाकलंय. टेस्लाची विक्री 1.64 दशलक्षांवर घसरली असून सलग दुसऱ्या वर्षी देखील घट नोंदवली आहे.BYD आता जगातील सर्वात मोठी ईव्ही निर्माता बनलीय. 2025 वर्ष इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) बाजारासाठी मोठे बदल घेऊन आलं होतं. अमेरिकेची टेस्ला कंपनी, जी अनेक वर्षे ईव्ही क्षेत्रात आघाडीवर होती, तिला आता चीनच्या BYD कंपनीनं मागं टाकलंय. टेस्लाच्या विक्रीत सलग दुसऱ्या वर्षी घट झाली असून BYD नं बॅटरी, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (BEV) विक्रीत मोठी वाढ नोंदवलीय. 2025 मध्ये BYD नं जवळपास 2.26 दशलक्ष ईव्ही विक्री केली असून, टेस्लानं फक्त 1.64 दशलक्ष विक्री केलीय.
टेस्लाच्या विक्रीत घट
टेस्ला इंकनं 2025 च्या चौथ्या तिमाहीत 418,227 वाहनं डिलिव्हर केली, जी मागील वर्षाच्या याच तिमाहीपेक्षा 16% कमी आहे. पूर्ण वर्षासाठी विक्री 8.6% नं घसरून 1.64 दशलक्ष झाली. ही सलग दुसरी वर्षी विक्रीत घट आहे. अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासनानं ईव्ही खरेदीवरचे फेडरल टॅक्स क्रेडिट बंद केले आणि इंधन अर्थव्यवस्था नियम शिथिल केल्यानं टेस्लाच्या विक्रीवर मोठा परिणाम झाला. याशिवाय, युरोप आणि चीनमध्ये स्पर्धा वाढली. एलॉन मस्क यांनी कंपनीचे लक्ष रोबोटॅक्सी आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सकडं वळवलं असलं तरी मुख्य वाहन व्यवसाय कमकुवत झाला आहे.
BYD ची जोरदार वाढ
याच्या उलट, BYD नं 2025 मध्ये बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत 28% वाढ नोंदवली. कंपनीनं जवळपास 2.26 दशलक्ष ईव्ही विक्री केलीय. एकूण नवीन ऊर्जा वाहनांच्या (NEV) विक्रीत BYD नं 4.55 दशलक्षांहून अधिक वाहनं विकली, ज्यात प्लग-इन हायब्रिडचा समावेश आहे. BYD नं युरोप, लॅटिन अमेरिका आणि आग्नेय आशियात वेगानं विस्तार केला. गेल्या वर्षी BYD नं टेस्लाला फक्त थोडक्यात मागं टाकलं होतं, पण 2025 मध्ये कंपनी एक नंबरवर पोहचलीय.
ऊर्जा साठवण क्षेत्रातील टेस्लाची कामगिरी
टेस्लानं वाहन विक्रीत निराशा केली तरी ऊर्जा साठवण (एनर्जी स्टोरेज) क्षेत्रात विक्रम केलाय. चौथ्या तिमाहीत 14.2 गिगावॅट तास आणि पूर्ण वर्षासाठी 46.7 गिगावॅट तास ऊर्जा उत्पादनं तिनं केलं, जे मागील वर्षापेक्षा जास्त आहे.
भविष्यातील आव्हाने आणि संधी
दोन वर्षांपूर्वी 3 दशलक्ष वाहनांची अपेक्षा होती, आता ती 1.8 दशलक्षांवर आली आहे. मस्क सायबरकॅब आणि रोबोटॅक्सीवर भर देत आहेत, पण नियामक अडथळे आणि स्पर्धा वाढत आहे. BYD मात्र स्वस्त आणि विविध मॉडेल्समुळं बाजारात मजबूत स्थितीत आहे. टेस्लाचा शेअर 2025 मध्ये 11% वाढला, तरी ईव्ही बाजारातील स्थान कमकुवत झालं आहे. 2026 मध्ये स्वयंचलित वाहन तंत्रज्ञान यशस्वी झाल्यास टेस्ला परत येऊ शकते, पण सध्या BYD जगातील ईव्हीची बादशाह बनली आहे.
