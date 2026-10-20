हवेत उडणाऱ्या टेस्ला रोडस्टर कारचं भारतात बुकींग सुरू; किंमत आणि डिलिव्हरी कधी मिळेल?
भारतात 'टेस्ला रोडस्टर' (Tesla Roadster) साठी बुकिंग सुरू झालं आहे. यामध्ये 'परफॉर्मन्स' आवृत्तीची किंमत 50 लाख रुपये, तर 'थ्रस्ट' कॉन्फिगरेशनची किंमत 2.50 कोटी रुपये आहे.
Published : October 20, 2026 at 3:49 PM IST
मुंबई: टेस्लाच्या नवीन रोडस्टरनं, (Tesla Roadster ) विशेषतः त्यातील 'थ्रस्टर्स'च्या प्रदर्शनानंतर, मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. यामुळं या गाडीला 'उडणारी कार' असं संबोधलं जात आहे. या सुपरकारसाठी भारतात बुकिंग सुरू झालं (Roadster Bookings Open in India) आहे. मात्र, ती खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना खिशाला मोठा भार सोसावा लागणार आहे . या गाडीत 'थ्रस्टर्स' (thrusters) असल्यामुळं, तिची 'उडणारी कार' (flying car) म्हणून मोठी चर्चा होत आहे. मात्र, 2028 नंतरच तिची डिलिव्हरी मिळण्याची शक्यता आहे.
आरक्षण मोठी रक्कम मोजावी लागणार: टेस्लानं भारतात रोडस्टरसाठी बुकिंग सुरू (Tesla Roadster Bookings Open) केलं आहे. 'परफॉर्मन्स' आवृत्तीसाठी एकूण 50.06 लाख रुपये, तर 'थ्रस्ट' कॉन्फिगरेशनसाठी तब्बल 2.50 कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम आरक्षणासाठी द्यावी लागणार आहे. भारतात यापैकी कोणत्याही आवृत्तीच्या डिलिव्हरीची निश्चित तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
पेमेंटची रचना: 'रोडस्टर परफॉर्मन्स'साठी ग्राहकांना सुरुवातीला 5.01लाख रुपये भरावे लागतील आणि त्यानंतर 10 दिवसांच्या आत उर्वरित 45.05 लाख रुपये द्यावे लागतील; अशा प्रकारे एकूण रक्कम 50.06 लाख रुपये होईल. 'थ्रस्ट' आवृत्तीसाठीही सुरुवातीची रक्कम तितकीच आहे, परंतु उर्वरित 2,45,24,000 रुपये 10 दिवसांच्या आत भरणे आवश्यक आहे, ज्यामुळं एकूण रक्कम सुमारे 2.50 कोटी रुपये होते. टेस्लाच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीची 5.01 लाख रुपयांची रक्कम पूर्णपणे परत मिळण्यायोग्य (refundable) आहे; मात्र, पूर्ण रक्कम भरल्याशिवाय आरक्षण अंतिम मानलं जात नाही. जर 10 दिवसांच्या आत उर्वरित रक्कम भरली नाही, तर आरक्षण रद्द होऊ शकतं. 'थ्रस्ट' आवृत्तीसाठी, प्रत्येक ग्राहक केवळ एकच ऑर्डर देऊ शकतो. तसंच, या गाडीची उपलब्धता स्थानिक कायदे आणि नियमांवर अवलंबून असेल. म्हणजेच, ज्या देशांमध्ये अशा तंत्रज्ञानाला परवानगी नाही, तिथं 'थ्रस्टर' सुविधा उपलब्ध नसेल.
उत्पादन आणि डिलिव्हरीबाबत अनिश्चितता: भारतीय ग्राहकांसाठी, सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उत्पादनाच्या नियोजनाबाबत (production roadmap) आहे. टेस्लानं म्हटलं आहे की रोडस्टरचं उत्पादन 2028 मध्ये सुरू होईल आणि ते फक्त लेफ्ट-हँड-ड्राइव्ह आवृत्त्यांपुरतं मर्यादित असेल. राइट-हँड-ड्राइव्ह मॉडेल्सच्या उत्पादनासाठी कोणतीही कालमर्यादा जाहीर करण्यात आलेली नाही. परिणामी, भारतीय बाजारपेठेसाठीचे विशिष्ट तपशील, अंतिम किंमत आणि वितरणाची व्यवस्था अस्पष्ट आहे.
परफॉर्मन्स, थ्रस्ट आणि रॉकेट आवृत्त्या: रोडस्टर परफॉर्मन्स मॉडेलमध्ये दोन प्रवासी बसू शकतात. यात ॲक्टिव्ह एरोडायनॅमिक्स आणि मल्टी-मोड सक्शन सिस्टीम आहे, जी टायरची पकड वाढवण्यासाठी अतिरिक्त डाउनफोर्स निर्माण करते. 'थ्रस्ट' आवृत्तीमध्ये ॲक्सेलरेशन थ्रस्टर्सचा समावेश करून यावर अधिक भर दिला आहे; टेस्लानं याचं वर्णन मर्यादित उपलब्धतेसह रेस-रेडी कॉन्फिगरेशन असं केलं आहे. यानंतर 'रॉकेट' आवृत्ती आहे, ज्यात फक्त एक व्यक्ती बसू शकते आणि त्यात संपूर्ण फ्लाइट सिस्टीमचा समावेश आहे. ही आवृत्ती केवळ काही जणांनाच उपलब्ध होणार आहे. भारतीय बुकिंग पेजवर यासाठी कोणतीही आरक्षण रक्कम नमूद केलेली नाही.
एरोस्पेस-प्रेरित डिझाइन: रोडस्टरचं डिझाइन एसआर-71 आणि एफ-35 विमानांपासून प्रेरित आहे. टेस्लानं स्पेसएक्सच्या काही घटकांच्या समावेशाची पुष्टी केली आहे, ज्यामुळं एरोस्पेसचा प्रभाव स्पष्ट दिसतो, जो त्याच्या लो-स्लंग बॉडी आणि कॉकपिट-स्टाईल केबिनच्या पलीकडेही विस्तारलेला आहे.
Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI— Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026
मॉडेल Y L साठी मोफत ॲक्सेलरेशन बूस्ट: रोडस्टरच्या आरक्षणासोबत, टेस्ला इंडिया सहा-सीटर मॉडेल Y L साठी मोफत 'ॲक्सेलरेशन बूस्ट' देत आहे. या अपग्रेडमुळं 0–100 किमी/तास वेग गाठण्याचा वेळ 4.5 सेकंदांपर्यंत सुधारतो, तर दावा केलेली WLTP रेंज 681 किमी इतकीच राहते. भारतात टेस्ला रोडस्टरच्या आगमनामुळं सुपरकार बाजारात चर्चेची एक नवीन लाट येईल. तथापि, त्याची जास्त किंमत, उत्पादनातील विलंब आणि राईट-हँड-ड्राइव्ह आवृत्तीबद्दलची अनिश्चितता यांसारख्या घटकांमुळं संभाव्य खरेदीदारांना संयम बाळगावा लागेल. आपल्या थ्रस्टर तंत्रज्ञान आणि फ्लाइट सिस्टीममुळं, ही कार केवळ रस्त्यावरच प्रभाव पाडणार नाही, तर गतिशीलतेच्या भविष्याबद्दलच्या चर्चांनाही चालना देईल.
Roadster transforms in Track Mode These aero features aren't just for looks: they provide the best passive downforce package of any road car (approaching F1 levels!) with wing actuation driven by the @Tesla_Optimus actuator system https://t.co/AqrC4qUga9— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
हे वाचलंत का :