टेस्लानं गुरुग्राममध्ये उघडलं पहिलं सुपरचार्जर स्टेशन; भारतातील चार्जिंग नेटवर्कचा विस्तार
टेस्लाने गुरुग्राममधील DLF होरायझन सेंटर येथे पहिलं सुपरचार्जर स्टेशन (Tesla V4 Supercharger station) सुरू केलंय. चार V4 सुपरचार्जर्ससह भारतातील चार्जिंग नेटवर्कचा कंपनी विस्तार करतेय.
Published : December 17, 2025 at 5:29 PM IST
दिल्ली : टेस्ला कंपनीनं भारतातील आपल्या इलेक्ट्रिक व्हेइकल चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरला आणखी मजबूत केलं आहे. गुरुग्राममधील DLF होरायझन सेंटर येथे कंपनीनं आपलं पहिलं सुपरचार्जर स्टेशन (Tesla V4 Supercharger station) सुरू केलंय. हे स्टेशन शहरातील टेस्ला सेंटरच्या नुकत्याच झालेल्या उद्घाटनानंतर सुरू झालं असून, दिल्ली-NCR भागात टेस्लाच्या चार्जर्सची संख्या आता 14 पर्यंत पोहोचली आहे. या नव्या स्टेशनमध्ये चार V4 सुपरचार्जर्स आणि तीन डेस्टिनेशन चार्जर्स आहेत, ज्यामुळं टेस्ला ग्राहकांना जलद आणि सोयीस्कर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होत आहे. भारतात एकूण तीन स्टेशन्समध्ये 12 सुपरचार्जर्स आणि 10 डेस्टिनेशन चार्जर्स कार्यरत आहेत.
V4 सुपरचार्जर्स
या स्टेशनची खासियत म्हणजे 'प्लग इन, चार्ज अँड गो' अनुभव, ज्यात 99.95 टक्के अपटाइमची हमी आहे. V4 सुपरचार्जर्स 250 किलोवॅट पीक स्पीड देतं, तर डेस्टिनेशन चार्जर्स 11 किलोवॅटचे आहेत. टेस्ला मॉडेल Y ला फक्त 15 मिनिटांत 275 किलोमीटर रेंज मिळते, जी गुरुग्राम ते जयपूरच्या हवा महालपर्यंतच्या प्रवासासाठी पुरेशी आहे. टेस्ला अॅपद्वारे मालक स्टेशन शोधणे, उपलब्धता तपासणे, प्रीहीटिंग, चार्जिंग प्रोग्रेस पाहणे आणि पेमेंट करू शकतात.
टेस्ला Y ची किंमत
भारतात टेस्लाची सुरुवात जुलै 2025 मध्ये मॉडेल Y नं झाली. सध्या मॉडेल Y ची सुरुवातीची किंमत 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे, तर लाँग रेंज व्हेरिएंटची किंमत 68.89 लाख रुपये आहे. दोन्ही व्हेरिएंट्स रिअर व्हील ड्राइव्ह (RWD) कॉन्फिगरेशनमध्ये उपलब्ध आहेत. स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये 60.5 किलोवॅट तास बॅटरी पॅक आहे, जी 500 किलोमीटर रेंज देते. यात सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर 299 एचपी पॉवर आणि 420 एनएम टॉर्क जनरेट करते. 0 ते 100 किमी प्रतितास वेग फक्त 5.9 सेकंदात गाठला जातो, तर टॉप स्पीड 201 किमी प्रतितास आहे.
टेस्ला Y जगभरात प्रसिद्ध
लाँग रेंज व्हेरिएंटमध्ये 75 किलोवॅट तास बॅटरी आहे, जी 622 किलोमीटर रेंज प्रदान करते. याची मोटर 340 एचपी आणि 450 एनएम टॉर्क देते, तर 0-100 वेग 5.6 सेकंदात येतो. टॉप स्पीड मात्र 201 किमी प्रतितासच राहतो. मॉडेल Y ची डिझाइन, सेफ्टी आणि टेक्नॉलॉजी जगभरात प्रसिद्ध आहे, आणि भारतातही ती प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करत आहे.
इंटरॅक्टिव्ह वर्कशॉप्स
टेस्ला भारतात चार्जिंग नेटवर्क विस्तारत असून, मुंबई, दिल्ली आणि गुरुग्रामसारख्या शहरांमध्ये सुविधा वाढवत आहे. कंपनी ग्राहकांच्या दैनंदिन जीवनात सहज बसणारे चार्जिंग सोल्युशन्स देण्यावर भर देत आहे. यामुळं इलेक्ट्रिक व्हेइकल्सचा अवलंब वाढण्यास मदत होईल. गुरुग्राम स्टेशनवर 17 ते 21 डिसेंबर दरम्यान इंटरॅक्टिव्ह वर्कशॉप्सही आयोजित केल्या जात आहे, ज्यात ग्राहकांना V4 सुपरचार्जर्सची माहिती मिळेल. टेस्लाच्या या पावलामुळं भारतातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला चालना मिळत आहे. मॉडेल Y सारख्या व्हेइकल्स आणि मजबूत चार्जिंग नेटवर्कमुळं पर्यावरणस्नेही वाहतुकीकडं वाटचाल वेगवान होईल.
